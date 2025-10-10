Operativo darla vuelta: Javier Milei pone el foco en los desencantados del pacto PRO-La Libertad Avanza

Si bien el encuentro entre el líder libertario y el jefe comunal se dará en el marco de una actividad institucional en Sidersa , una empresa siderúrgica que fue la primera en ingresar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que financiaron con 286,3 millones de dólares el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial , los estrategas libertarios buscarán darle una lectura electoral a la jornada.

De hecho, según pudo saber Letra P , quienes manejan la agenda proselitista del Presidente intentaron sumar para este viernes un acto de campaña en el centro de la ciudad, como lo hicieron el martes en Mar del Plata , cuando Milei visitó la planta de la firma Lamb Weston , una de las mayores productoras de papas congeladas del mundo, y luego se dirigió al centro de la ciudad costera para hacer una caminata . Sin embargo, no tuvieron éxito.

En el entorno del nicoleño se opusieron a mostrar un respaldo político explícito al mandatario, sobre todo después de haberlo enfrentado el 7 de septiembre. "Para una actividad institucional estamos, para apoyar a La Libertad Avanza no", sostuvieron.

Por esta razón, es que la cúpula libertaria tampoco logró cerrar una actividad electoral en Pergamino con el intendente Javier Martínez como tenía previsto. El alcalde, que supo responder al pacto político entre Daniel Angelici y Jorge Macri , es hoy conducido por la familia Passaglia. De ahí el rechazo de ambos municipios a plegarse a la agenda proselitista de Milei.

El Presidente estará acompañado por Diego Santilli

En San Nicolás, el jefe de Estado estará acompañado de Diego Santilli, su principal figura para enfrentar al peronismo en la provincia de Buenos Aires, pese a que el juez electoral Alejo Ramos Padilla impidió que se quede con la cabeza de lista de La Libertad Avanza, tras la renuncia de José Luis Espert.

Mientras el Gobierno trabaja en la apelación de este fallo de la Justicia, que ordenó que Karen Reichardt quede primera en la boleta, el Colorado continuará escoltado al Presidente como su principal espada electoral. Ambos tienen previsto visitar en conjunto otros distritos, como San Isidro y La Plata.

Todavía es una incógnita si Milei y Santilli regresarán a Junín, ciudad cabecera de la Cuarta sección electoral. Como sucedió con Passaglia y Martínez, los armadores que responden a Karina Milei buscaron acercarse también al intendente de este distrito, el jorgemacrista Pablo Petrecca, quien el 30 de septiembre pasado se reunió con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, para reactivar una obra paralizada por esta misma administración.

"No logramos cerrar con Junín en la elección pasada, pero estamos trabajando en volver a acercarnos a futuro", comentó a Letra P una fuente inobjetable que trabaja con la secretaria general de la Presidencia. Para algunos experimentados lectores del ecosistema macrista, esta reunión fue un error político de Petrecca: "Si vas a Casa Rosada, por una obra o por lo que sea, es un respaldo al Gobierno. Tendría que haber pedido que el anuncio se haga en Junín".

Javier Milei quiere quedarse con todo el electorado antikirchnerista

No es la primera vez que la cúpula libertaria intenta acercar, o por lo menos persuadir, a intendentes de la provincia de Buenos Aires que no están del todo de acuerdo con las políticas de Milei. De hecho, a inicios de octubre del año pasado, cuando todavía un sector relevante de la oposición acompañaba las medidas de Gobierno, dos dirigentes del justicialismo se tomaron una sugestiva fotografía con Sebastián Pareja, el presidente y armador de La Libertad Avanza en territorio bonaerense.

catalan-gray-y-zabaleta.jpeg

Si bien Juan Zabaleta y Julio Zamora no cerraron un acuerdo explícito con los libertarios, en Balcarce 50 comentaban en su momento que buscaban a peronistas enfrentados a La Cámpora para que presenten listas alternativas en las elecciones del 7 de septiembre. Finalmente, el exministro de Desarrollo y el tigrense inscribieron sus nombres bajo el sello Somos.

Ahora, con mucho más necesitado de una fotografía política que lo saque el núcleo duro que se vio en el Movistar Arena, donde Milei montó un show escoltado por Las Fuerzas del Cielo, el Gobierno buscará sacar algún tipo de rédito del encuentro con la familia Passaglia, sobre todo después del fracaso electoral que significó para ambos sectores no haber cerrado un acuerdo: en las elecciones desdobladas, Fuerza Patria dio el batacazo al obtener el 35,4% de los votos, mientras que los electores antikirchneristas se dividieron entre el 29,7% que sacaron los libertarios y el 23,9% de Hechos.