Un exlarretista recomendado por Toto Caputo asumirá al frente de la Secretaría de Discapacidad

Veinticuatro horas después de la ruidosa salida de Alejandro Vilches , el Gobierno designó este martes a Pablo Di Liscia al frente de la Secretaría de Discapacidad. Se trata de un contador con experiencia en el sector de salud público, que fue recomendado al presidente Javier Milei por el ministro de Economía, Toto Caputo .

Fuentes de la Casa Rosada ponderaron la manera en que Di Liscia llegó a ser designado en Discapacidad . El titular del palacio de Hacienda conocía al funcionario de cuando tenían vínculos fluidos en materia de gestión, uno como ministro de Finanzas del Gobierno de Mauricio Macri y el otro como presidente del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) durante la administración bonaerense de María Eugenia Vidal .

Con la salida de Vilches, quien sorprendió a buena parte del Gabinete al presentar su renuncia indeclinable este lunes, el titular de Economía se comunicó con Santiago Caputo para buscar una primera validación. Según pudo saber Letra P , el asesor coincidió en que era un buen perfil técnico para el área, con una amplia experiencia ejecutiva en el sector privado, por lo que ambos se reunieron con el ministro de Salud, Mario Lugones , para proponerle el nombre.

Si bien la Secretaría de Salud depende del Ministerio de Salud, toda la estructura es controlada por Caputo desde el inicio de la gestión libertaria, por lo que la validación del asesor y el ministro eran relevantes antes de que el nombre de Di Liscia llegara al despacho presidencial. De esta forma, los tres funcionarios tendrán una influencia decisiva sobre lo que suceda en el área de discapacidad, que al inicio de la administración fue foco de escándalos judiciales y que hoy vuelve a estar en la agenda pública por el debate del Presupuesto 2027 .

Di Liscia estuvo al frente del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) de la provincia de Buenos Aires entre 2017 y 2019. Con anterioridad, se desempeñó por más de diez años como subsecretario de Higiene Urbana y como director general de Control de Gestión del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Además, es contador público en la UADE y estudió arquitectura y urbanismo en la UBA, aunque no terminó estos últimos estudios.

"Ejecutivo con más de 30 años de trayectoria en dirección, gestión operativa, transformación organizacional, desarrollo comercial e innovación tecnológica, liderando organizaciones de gran escala y alta exposición", se describe a sí mismo Di Liscia en su perfil de Linkedin.

Según informó la cartera de Lugones, Di Liscia tendrá "como prioridad optimizar el acceso a las prestaciones para las personas con discapacidad, fortalecer los procesos de gestión y control del organismo y, fundamentalmente, garantizar la administración eficiente de los recursos". La designación se realiza mientras el Gobierno negocia con la oposición el presupuesto del área en cuestión.

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Con esta designación, la Secretaría de Discapacidad, antes conocida como Agencia Nacional de Discapacidad, ya tuvo tres directores en lo que va de la administración libertaria. El primero fue Diego Spagnulo, quien asumió en diciembre de 2023 y salió eyectado de su cargo en agosto del 2025 luego de que se filtraran audios en los que reconocía el pago de coimas y retornos en la compra de medicamentos a través de empresas vinculadas a funcionarios. Uno de los señalados por Spagnulo fue el secretario de Gestión Institucional, Lule Menem, uno de los hombres de confianza de Karina Milei.

De acuerdo a las sospechas, que todavía se tramitan en sede judicial, había dinero que era parte de una estructura de recaudación ilegal más grande, que incluía la compra de medicamentos de alto valor y otros servicios de salud. Por este escándalo, y luego de un año de investigación, la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires ratificó finalmente este martes la acusación contra Spagnuolo y otros 18 acusados por recibir sobornos para la compra de medicamentos.

De esta forma, el abogado y exfuncionario que supo ser amigo personal de los Milei quedó procesado y más cerca de ser enviado a juicio oral como presunto jefe de una asociación ilícita. Pese a los señalamientos, la causa no alcanzó a Menem, como así tampoco a la hermana del mandatario.

Javier Milei y Diego Spagnuolo.

Apenas estalló el escándalo, a mediados del año pasado, el Gobierno anunció que Alejandro Vilches sería el interventor del área. Se trataba de un médico especializado en gestión de sistemas de salud pública y privada y hasta ese entonces secretario de Gestión Sanitaria. Vilches tampoco duró mucho en el cargo, y su salida este mismo lunes también estuvo marcada por otro escándalo.

Es que, si bien en su carta de renuncia adujo razones personales, la salida se dio luego de una semana marcada por varios conflictos internos producidos por los ajustes del área previstos en el Presupuesto 2027: la inclusión del capítulo VI, en el que están los artículos 36 a 41, se prevé la derogación la Ley de Emergencia en Discapacidad y se estima la eliminación de los aranceles únicos de referencia del Nomenclador de Prestaciones Básicas.

De sancionarse la iniciativa del Ejecutivo, las familias deberán negociar de manera desigual e individual con las obras sociales y prepagas el valor de los tratamientos para personas con discapacidad. La inclusión de este apartado fue la que molestó a Patricia Bullrich. Luego de la reunión de mesa política del martes pasado, la senadora dijo que la trataron de "tonta" y que no le habían informado sobre estos puntos del proyecto. El enojo de la presidenta del bloque oficialista en la Cámara alta fue, sobre todo, contra el ministro de Economía, Toto Caputo, quien ahora tendrá una peso mayor sobre la Secretaría de Discapacidad.