Pax armada: en la mesa política, Karina Milei y Patricia Bullrich acordaron el "siga, siga"

Luego de una semana de alta tensión, Karina Milei y Patricia Bullrich se reencontraron y acordaron este martes dejar atrás las diferencias alrededor del Presupuesto. En la reunión semanal de mesa política, la secretaria general de la Presidencia exigió que las diferencias internas se resuelvan en ámbitos privados y la senadora reiteró que es imprescindible tener detalles de los proyectos que el Ejecutivo envía al Congreso.

"Firmaron la paz", coincidieron fuentes de ambos sectores políticos, si bien en ambas trincheras no descartan que puede haber un nuevo cruce más temprano que tarde. De acuerdo a información a la que pudo acceder Letra P , a pesar de la previa caldeada, la cumbre de funcionarios se llevó adelante en la Casa Rosada sin sobresaltos y en "muy buenos términos".

La secretaria general y la senadora expusieron cara a cara las diferencias que mantenían en los últimos días y acordaron bajar las tensiones de cara a las próximas reuniones. Una fuente de primera línea que participó del intercambio resumió el conflicto de esta forma: "Esto es un siga, siga".

La pax armada se firmó durante una extensa reunión de mesa política en la Casa Rosada , que comenzó a las 13.10 y se extendió hasta las 15.20. Fue encabezada por la secretaria general de la Presidencia, quien decidió no viajar junto a su hermano a Estados Unidos para estar al frente de este cónclave de los martes. Asistieron también el jefe de Gabinete, Diego Santilli ; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem ; el subsecretario de Gestión Institucional, Lule Menem ; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt ; el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández ; además de Bullrich.

Lo más importante es que el cambio y el esfuerzo se sienta en la vida de cada argentino. Vamos a seguir sacando leyes que transformen la Argentina, defendiendo este rumbo, señalando lo que podemos hacer mejor y trabajando para que este proyecto siga adelante y sea reelecto. pic.twitter.com/OvQmaI7qLd

Karina Milei encabezó la reunión de mesa política

La resolución del conflicto interno ocurrió ante dos ausencias relevantes. No estuvieron en la cumbre el ministro de Economía, Toto Caputo, quien forma parte de la comitiva oficial del jefe de Estado en los Estados Unidos, y tampoco el asesor presidencial Santiago Caputo, quien justificó el faltazo por otras responsabilidades políticas solicitadas por Milei.

Karina Milei y la mesa política.

Los Caputo fueron los principales señalados por la exdama de hierro PRO de no haberle avisado que el Presupuesto 2027 incluía un fuerte afuste en discapacidad. De acuerdo al razonamiento de la senadora nacional, tanto el titular del Palacio de Hacienda, encargado de la letra chica de la ley de leyes, como el estratega libertario, quien maneja de manera política el Ministerio de Salud y la Secretaría Legal y Técnica, no le informaron sobre la inclusión del capítulo VI, en el que están los artículos 36 a 41, donde se prevé la derogación la Ley de Emergencia en Discapacidad y se estima la eliminación de los aranceles únicos de referencia del Nomenclador de Prestaciones Básicas.

Fiel a su estilo, la senadora reiteró en privado ante la mesa política algunos de los cuestionamientos que venía haciendo público. La respuesta de El Jefe y el resto de los presentes fue que los cuestionamientos debían darse "puertas adentro". "En algún punto se puede coincidir con Patricia, pero no es para hablarlo afuera", describió un hombre que integra la mesa política.

Si bien no fue un tema de conversación, en todo momento de la charal estuvo implícita la orden que el primer mandatario le impartió a su gabinete la semana pasada. A través de su hermana, Milei pidió no confrontar con Bullrich y bajar las tensiones internas lo máximo posible. Si bien el líder de La Libertad Avanza no dio argumentos para no enfrentar a la senadora, en los pasillos de Balcarce 50 consideraron que la orden se debía a su necesidad de preservar el vínculo con quien aportó votos clave en la definición del mano a mano con Sergio Massa en el balotaje 2023.

El respaldo explícito de la candidata del PRO y de Mauricio Macri a Milei tras las elecciones generales de octubre fue determinante para el triunfo de La Libertad Avanza. No pocos en el ecosistema libertario consideran que la senadora volverá a ser clave para que el jefe de Estado logre su reelección en 2027. De hecho, se menciona que el asesor presidencial es uno de los principales promotores de la fórmula presidencial Milei-Bullrich.

Los otros temas de la reunión en la Casa Rosada

Además de hablar sobre el conflicto en torno al ajuste en discapacidad, la mesa política libertaria también repasó otras agendas legislativas y de gestión. Menem hizo referencia por su parte al ingreso del proyecto de Malvinas y cómo se viene trabajando en las reuniones de comisión. Se analizó además el transcurso de la obra de la Cuenca del Salado, una construcción que el oficialismo considera fundamental para evitar inundaciones de cara al fenómeno climático de El Niño.

Finalmente, se repasó la agenda de la visita del papa León XIV a nuestro país y las distintas actividades que realizarán los integrantes del Gobierno nacional de cara a la reunión de esta tarde de la secretaria general de la Presidencia con la Conferencia Episcopal Argentina.