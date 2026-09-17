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AMOR AMARILLO

Un concejal de Tafí Viejo quedó al frente del PRO de Tucumán y pone el partido a disposición de Mauricio Macri

Benjamín Terraf fue el único candidato que se presentó a la interna. La normalización y el paso a paso de una pelea que duró casi una década.


Por Letra P | Periodismo Político
Benjamín Terraf, el único candidato a conducir el PRO de Tucumán.

Benjamín Terraf, el único candidato a conducir el PRO de Tucumán.

El PRO de Tucumán se encamina a su normalización tras años de estar intervenido por su conducción nacional. Este lunes, la Junta Electoral del partido proclamó como ganadora a la única lista que se presentó y consagró a Benjamín Terraf como el nuevo presidente del sello de Mauricio Macri en esa provincia del Norte Grande.

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La última intervención se había decretado a principios de 2023 por decisión de Patricia Bullrich, entonces presidenta del PRO. La razón evocada fue que las autoridades se habían quedado sin mandato a pocos meses de las elecciones y no había tiempo de encarar un proceso de renovación de la conducción.

La historia de las intervenciones en el PRO de Tucumán

El PRO de Tucumán vivió desde 2018 un largo laberinto de intervenciones nacionales debido a fracturas insalvables entre sus dirigentes. La falta de consenso para elegir autoridades y las denuncias cruzadas por irregularidades en los padrones paralizaron la institución amarilla. Ante este caos, la conducción central envió sucesivos interventores para garantizar su participación electoral.

Benjamin Terraf en la campaña de 2023 en Tucumán.

Benjamin Terraf en la campaña de 2023 en Tucumán.

Durante 2021, las urgencias de las elecciones legislativas congelaron los intentos de normalización interna. La mesa nacional priorizó el armado de listas competitivas sobre la institucionalidad y el proceso electoral interna terminó judicializada ante denuncias por falta de transparencia, lo que llevó a la Justicia a frenar las disputa y extender la tutela nacional sobre el sello.

Los idas y vueltas continuaron en los años siguientes. En 2023, con el partido atravesado por la negociación trabada entre Roberto Sanchez y Germán Alfaro por la candidatura a gobernador de Juntos por el Cambio, los entonces precandidatos presidenciales Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta pusieron cada uno un interventor para encolumnar a la tropa tucumana. Los elegidos fueron Pablo Walter y Marcelo Wechsler.

El paso a paso de la normalización

Walter y Wechsler fueron los encargados de conducir el cierre de listas de 2023. La negociación terminó con la fórmula Sanchez - Alfaro, y con Beatriz Ávila como candidata a intendenta de la capital. Las elecciones pasaron y, tras la derrota del PRO y la pelea desatada entre Bullrich y Macri por el futuro del partido, la normalización quedó cada vez más lejana.

Una vez que el expresidente retomó el control formal del sello, designó como nuevo interventor a Alejandro Finocchiaro. El exministro de Educación fue el encargado de llevar adelante las negociaciones con La Libertad Avanza para llegar a un acuerdo electoral de cara a las elecciones de 2025. Aquellas tratativas fueron llevadas directamente desde Buenos Aires y los locales no tuvieron injerencia.

Alejandro Finocchiaro, el exministro de Mauricio Macri, fue interventor del PRO de Tucumán.

Alejandro Finocchiaro, el exministro de Mauricio Macri, fue interventor del PRO de Tucumán.

A principios de 2026, Finocchiaro renunció por razones de salud y asumió como interventor Gabriel Santillán, diputado provincial de Santiago del Estero y presidente del PRO en esa provincia. Santillán es muy cercano a Facundo Perez Carletti, dirigente de su misma provincia y hombre muy cercano a Macri. De hecho, fue su primer secretario general en su segunda etapa al frente del PRO.

El nuevo hombre de Mauricio Macri en el Jardín

Finalmente, Santillán fue el que terminó capitaneando la normalización del partido. Firmó el cronograma electoral, que se caracterizó por su longitud: el cierre de listas fue el 25 de agosto y las elecciones estaban anunciadas, guiños del destino, para el 17 de octubre. Unos 7 mil afiliados tucumanos fueron habilitados para votar.

Aunque todo indicaba que habría tres espacios en pugna, sólo dos reservaron número y color. Encima, al cierre de listas llegó un solo espacio, por lo que no hubo competencia. Así, el concejal de Tafí Viejo Benjamín Terraf, también referente de la Fundación Pensar en esa provincia, quedó como único postulante y la Junta Electoral lo proclamó el último martes.

Gabriel Santillán, último interventor del PRO de Tucumán.

Gabriel Santillán, último interventor del PRO de Tucumán.

El proceso no fue armonioso. El apoderado de uno de los espacios hizo una presentación judicial en busca de frenar el cronograma electoral. Según adujo, había problemas en los padrones y exigencias -como la antigüedad de seis meses para votar o ser candidato- que no coincidían con la Carta Orgánica partidaria. El intento no prosperó.

Además de su propio espacio, a Terraf lo banca un grupo de militantes históricos con anclaje en el sur de Tucumán, particularmente en las ciudades de Alberdi y Concepción. La tribu que amagó hasta el final pero no se presentó estaba integrada por macristas que hoy son funcionarios nacionales radicados en esa provincia del Norte Grande.

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