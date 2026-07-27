La UCR de Córdoba evita otra batalla judicial y apura un acuerdo para votar antes de quedar ácefala

Rodrigo de Loredo y Marcos Ferrer, los dueños de la lapicera de la UCR Córdoba hasta el 30 de septiembre

La conducción de la Unión Cívica Radical ( UCR ) de Córdoba decidió desactivar la pelea judicial por la interna partidaria. El entorno de Marcos Ferrer y Rodrigo de Loredo anticipó a Letra P que no apelará el fallo del juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja y que avanzará en la readecuación del cronograma electoral.

La decisión evita escalar la disputa ante la Cámara Nacional Electoral y obliga al Comité Provincia a rediseñar el calendario para respetar los 30 días de inscripción de nuevos núcleos internos previstos en la carta orgánica. También busca impedir que el partido llegue al 1 de octubre sin autoridades y quede expuesto a una eventual intervención nacional.

La decisión vuelve a poner el foco sobre la negociación política entre los cuatro espacios que disputan la conducción del radicalismo: Generación X , que lideran el intendente de Río Tercero y el exdiputado; Más Radicalismo de Ramón Mestre ; Construyendo Córdoba o la Tercera Vía de Luis Quiroga , Juan Jure y Dante Rossi ; y Vamos, de Juan Negri , Javier Bee Sellares y Javier Fabre .

En este nuevo escenario, y ante la negativa a la apelación, las miradas están puestas en el rediseño de las fechas de votación. Sobre la resolución del Comité, el presidente del Congreso Radical, Esteban Bría , precisó a Letra P los pasos que dará el partido en el corto plazo: "Sobre la fecha, lo va a resolver el Comité Provincia en estos días; puede que quede la misma o puede que la pasen unos días", indicó.

La conducción definirá si se acortan los plazos intermedios para sostener la jornada de comicios estipulada originalmente o si el calendario se desplaza indefectiblemente hacia más adelante, lo que llevaría a votar con los mandatos de las autoridades actuales vencidos.

Malestar con el juez Vaca Narvaja

En el deloredismo expresaron sorpresa por la resolución de Vaca Narvaja al señalar que el juez actuó de oficio sin que nadie lo hubiera impugnado previamente.

"Espero que la sangre no llegue al río porque es una locura, si se puede evitar se evita y si no, se votará", repiten agitando la búsqueda de acuerdos hasta último momento.

Juez Federal Miguel Hugo Vaca Narvaja.

Mientras tanto, el legislador jefe de la bancada radical, Matías Gvozdenovich, se encuentra en proceso de calentamiento como candidato del espacio.

UCR Córdoba, negociaciones en puerta

En el sector conducido por el exintendente capitalino Ramón Mestre, la resolución de ajustar los plazos marca una nueva instancia de negociación.

Si bien el mestrismo no descartaba un acuerdo de unidad para evitar el desgaste en las urnas, condicionan cualquier consenso a que el oficialismo deje de lado pretendidas hegemonías. “Si hay consenso, mejor, pero son ellos los que tienen que hablar. Son ellos los que conducen y los que se tienen que abrir”, había remarcado a Letra P el exdiputado Diego Mestre.

Por su parte, desde las filas de Vamos —el espacio disidente integrado por Fabre, Bee Sellares y Negri— le quitaron dramatismo a los tiempos del Comité Provincia y dejaron en claro que la contienda política está abierta.

“Hay que definir el nuevo cronograma electoral. Todavía le faltan muchos capítulos al tema interna”, expresaron desde el espacio a este medio.

La Tercera Vía ratifica candidatos y exige diálogo

En la Tercera Vía, en tanto, ratificaron que competirán con una lista propia para disputar la conducción del partido y la capitalidad. “En el plano interno vamos a competir con Córdoba con Todos con Juan Jure y lo vamos a sostener a Luis Quiroga como presidente del partido”, ratificó el legislador provincial y candidato a intendente Dante Rossi.

A su vez, planteó a Letra P la falta de comunicación existente por parte de la conducción. “El proceso está empantanado. Hay algunos diálogos, sí; por ejemplo, de nosotros con Ramón Mestre. Pero con el oficialismo no hay diálogo. Con nosotros no ha hablado nadie”, manifestó .

Luis Quiroga (centro) y Dante Rossi (derecha), la Tercera Vía de la UCR Córdoba.

La decisión de no apelar no resuelve la disputa interna. Apenas cambia el terreno de juego. La pelea sale por ahora de los tribunales y vuelve a la política, donde todos admiten que todavía quedan varias semanas de negociaciones antes de saber si habrá lista de unidad o una nueva elección entre radicales.