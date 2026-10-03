Nacional
  • Nacional
  • Norte Grande
  • Centro
  • Patagonia
EL DATO LETRA P

Regalos para Javier Milei: un calzoncillo, una "tobillera CFK", tres togas y medio centenar de premios

Recibió más de mil obsequios. La mitad fueron libros. Objetos de lujo, ropa, vinos, pinturas y premios sin antecedentes figuran en el extenso registro.

Letra P | Sebastián Iñurrieta
Por Sebastián Iñurrieta
El cuadro de Wolverine, uno de los regalos que recibió Javier MIlei.&nbsp;

El cuadro de Wolverine, uno de los regalos que recibió Javier MIlei. 

Un calzoncillo, una lapicera Mont Blanc, una campera de cuero de lujo parisina, tres togas universitarias, pinturas con su rostro, chocolates, vinos y casi medio centenar de premios, medallas, reconocimientos y condecoraciones. Desde que llegó a la Presidencia, Javier Milei recibió 1143 regalos que figuran en el registro online de obsequios creado por el decreto 1179/2016.

Notas Relacionadas
Javier Milei, en París.
ARGENTINA WEEK

Milei en París: "Estamos bien armados para enfrentar intentos golpistas"

Por  Letra P | Periodismo Político

La gran mayoría de los presentes que llegaron a manos del Presidente fueron libros o documentos: en el listado revisado por Letra P hay más de 500 publicaciones. Milei recibió, además, 154 alimentos y bebidas (alfajores, aceites, quesos, carnes y dulces, entre otros) y 146 pinturas, obras de arte o fotografías, muchas de ellas con su rostro. Como la que Roberto Carlos Peralta le entregó en enero de 2024 en la Antártida, en la que Milei está caracterizado como Wolverine, el mutante del universo Marvel. De la base Marambio, la obra terminó colgada en los pasillos de la Quinta de Olivos, como tantas otras. Otra pintura lo refleja con la banda presidencial y el propio Milei la compartió al postear una foto con su expareja Yuyito González.

Según el revelamiento que realizó este medio, 110 de los obsequios fueron prendas de vestir, entre remeras, camisas, ponchos, corbatas y gorras. La prenda más exclusiva fue una campera de cuero Atelier Bertrand con la que lo sorprendió Emmanuel Macron en junio del año pasado, en su primera bilateral con el el presidente francés, celebrada durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos, en Niza. No bajan de los 1000 euros. Milei visitó a su par galo este jueves en París.

A caballo regalado...

La indumentaria más llamativa fue el calzoncillo que "un ciudadano" (no consta nombre ni apellido) le obsequió en Madrid a mediados de 2024. En el registro figura como "prenda de ropa interior masculina", sin más detalles. También le enviaron un machete, un zapato de adorno con la "tobillera CFK" y tres estatuillas con Milei en posición zen.

Javier Milei levanta la bota con "tobillera CFK" que le regalaron.&nbsp;

Javier Milei levanta la bota con "tobillera CFK" que le regalaron.

Los regalos más ostentosos suelen ser fruto de intercambios diplomáticos. En noviembre de 2024, la primera ministra italiana Giorgia Meloni le obsequió unos gemelos Buccellati. La marca ofrece ese tipo de artículo desde u$s 360, pero sus modelos de oro se ubican en varios miles de dólares y algunos con diamantes llegan a los u$s 42.000. Con ocho en su haber, Meloni es la persona que más presentes le dio a su par argentino.

En junio del año pasado, durante una audiencia con empresarios, el Presidente recibió otro juego de gemelos, junto a una pulsera, todo de topacio azul.

En marzo de este año, en su visita a Hungría, el ex primer ministro Viktor Orban recibió a ambos Milei con un juego de té de porcelana Herend (para la secretaria general de la Presidencia) y una estatuilla de león de la misma marca húngara con más de dos siglos de historia.

Un juego de té marca Herend (Imagen ilustrativa).

Un juego de té marca Herend (Imagen ilustrativa).

Como no hay cotizaciones oficiales realizadas por un organismo de contralor, los obsequios que se suponen costosos son consignados en el registro como "superior a cuatro módulos" (unidad de medida para licitaciones, que actualmente es equivalente a 40 mil pesos, según su última actualización). La Ley de Ética Pública establece que ese tipo de regalos deben ser patrimonio del Estado y solo los que cuesten menos (o sean alimentos perecederos) pueden quedar en manos del político. O sea que Milei no podría llevarse a su casa todos los objetos que recibió durante su mandato.

Premios a medida

Este viernes, en Francia, Milei recibió la distinción al "economista más influyente”, otorgada por el Foro Económico de París. No es el primero ni será el último. La vitrina que necesita en Olivos para los premios debe ser bastante grande.

Según el registro de obsequios, Milei levantó 23 galardones y obtuvo 18 condecoraciones o reconocimientos, como distintos honoris causa.

El primero se lo dieron en Davos, cuando llevaba poco más de un mes como presidente: quedó asentado como "distinción Campaña Suiza". En Florida, la congregación Jabad Lubavitch lo nombró "Embajador Internacional de la Luz"; recibió la "Ordem do Mérito Libertario"; la Fundación Federalismo y Libertad le entregó el "Premio Alberdi"; obtuvo el "Torch Award" 2025 (Premio de la Antorcha) y el "Warrior for Truth Award" (Guerrero por la verdad) y fue agasajado como "Economista del año 2025" por la Ordem dos Economistas do Brasil.

Hay premios que le otorgaron a Milei que no registran antecedentes. Uno de ellos es el "Lion of Liberty Award" (León de la Libertad), que el entregaron durante la gala American Patriots en Palm Beach, Florida. Esa noche, la fundación Make America Clean Again (MACA) distinguió a Milei, a Natalia Denegri y a Donald Trump, anfitrión del evento que se realizó en la propiedad de Mar-A-Lago del presidente norteamericano.

Togas y diplomas

Entre los galardones de la colección de Milei sobresalen la Orden de Ipiranga, el diploma “Luz para los pueblos” y el "Honorary King David", en tanto el pasado agosto se le otorgó el título de doctor honoris causa en Administración de la Universidad Santiago de Cali de Colombia.

La toga universitaria que vistió ese día no fue la única que se quedó el Presidente. En total, en el ropero, tiene tres. La primera la usó en abril, en la universidad Bar-Ilan, de Israel, cuando recibió la condecoración y medalla de Doctor of Philosophy Honoris Causa y una estatuilla. En junio, también vistió otra cuando le dieron el diploma de doctor honoris causa de la Universidad de San Martín de Porre. Todas fueron destinadas a la Quinta de Olivos, según consta en el registro de obsequios.

Temas
Notas Relacionadas
Javier Milei en el Coloquio de IDEA
LA CAMPAÑA DEL MIEDO

Milei, a "los argentinos": en 2027 es "decadencia o los mejores cuatro años de la historia"

El Presidente acelera su discurso de reelección. Promete una nueva ola de reformas si logra mayoría legislativa. Kicillof y el resto de sus rivales, en segundo plano.
Javier Milei, en Francia, junto a 13 gobernadores.
CONTACTO EN PARÍS

De parado: Milei recibió a los gobernadores que "aportan gobernabilidad" y son clave para 2027

El Presidente escenificó en la Argentina Week un pacto legislativo y electoral con 13 gobernadores. Las aspiraciones de Karina y la avanzada de Santilli.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Heidi Venditti y Andrés Bianchi, los nuevos representantes de los trabajadores judiciales en el Consejo de la Magistratura de Entre Ríos.
LA JUSTICIA QUE VIENE

Consejo de la Magistratura de Entre Ríos: el gremio histórico ganó la pulseada y dejó sin banca a Piumato

Por  Juan Cruz Varela
Consejo de la Magistratura: Molea remarcó que su lista no tiene patrones y cargó contra los grupos de poder
LA JUSTICIA QUE VIENE

Consejo de la Magistratura: Molea remarcó que su lista "no tiene patrones" y cargó contra los grupos de poder

Por  Letra P | Periodismo Político
Javier Milei llega a la catedral porteña para el tedeum patrio
¡PARA QUÉ TE TRAJE!

La Casa Rosada no puede frenar las críticas de la Iglesia, pero prefiere no confrontar

Por  Pablo Lapuente
Línea F: dos consorcios competirán por la obra que unirá Barracas con Palermo
CIUDAD DE BUENOS AIRES

Línea F: dos consorcios competirán por la obra que unirá Barracas con Palermo

Por  Letra P | Periodismo Político