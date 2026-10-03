Regalos para Javier Milei: un calzoncillo, una "tobillera CFK", tres togas y medio centenar de premios

Un calzoncillo, una lapicera Mont Blanc , una campera de cuero de lujo parisina, tres togas universitarias, pinturas con su rostro, chocolates, vinos y casi medio centenar de premios, medallas, reconocimientos y condecoraciones. Desde que llegó a la Presidencia, Javier Milei recibió 1143 regalos que figuran en el registro online de obsequios creado por el decreto 1179/2016.

La gran mayoría de los presentes que llegaron a manos del Presidente fueron libros o documentos: en el listado revisado por Letra P hay más de 500 publicaciones. Milei recibió, además, 154 alimentos y bebidas (alfajores, aceites, quesos, carnes y dulces, entre otros) y 146 pinturas, obras de arte o fotografías, muchas de ellas con su rostro. Como la que Roberto Carlos Peralta le entregó en enero de 2024 en la Antártida, en la que Milei está caracterizado como Wolverine , el mutante del universo Marvel . De la base Marambio, la obra terminó colgada en los pasillos de la Quinta de Olivos, como tantas otras. Otra pintura lo refleja con la banda presidencial y el propio Milei la compartió al postear una foto con su expareja Yuyito González .

Según el revelamiento que realizó este medio, 110 de los obsequios fueron prendas de vestir, entre remeras, camisas, ponchos, corbatas y gorras. La prenda más exclusiva fue una campera de cuero Atelier Bertrand con la que lo sorprendió Emmanuel Macron en junio del año pasado, en su primera bilateral con el el presidente francés, celebrada durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos, en Niza. No bajan de los 1000 euros. Milei visitó a su par galo este jueves en París .

La indumentaria más llamativa fue el calzoncillo que "un ciudadano" (no consta nombre ni apellido) le obsequió en Madrid a mediados de 2024. En el registro figura como "prenda de ropa interior masculina", sin más detalles. También le enviaron un machete, un zapato de adorno con la "tobillera CFK" y tres estatuillas con Milei en posición zen.

Los regalos más ostentosos suelen ser fruto de intercambios diplomáticos. En noviembre de 2024, la primera ministra italiana Giorgia Meloni le obsequió unos gemelos Buccellati. La marca ofrece ese tipo de artículo desde u$s 360, pero sus modelos de oro se ubican en varios miles de dólares y algunos con diamantes llegan a los u$s 42.000. Con ocho en su haber, Meloni es la persona que más presentes le dio a su par argentino.

En junio del año pasado, durante una audiencia con empresarios, el Presidente recibió otro juego de gemelos, junto a una pulsera, todo de topacio azul.

En marzo de este año, en su visita a Hungría, el ex primer ministro Viktor Orban recibió a ambos Milei con un juego de té de porcelana Herend (para la secretaria general de la Presidencia) y una estatuilla de león de la misma marca húngara con más de dos siglos de historia.

Un juego de té marca Herend (Imagen ilustrativa).

Como no hay cotizaciones oficiales realizadas por un organismo de contralor, los obsequios que se suponen costosos son consignados en el registro como "superior a cuatro módulos" (unidad de medida para licitaciones, que actualmente es equivalente a 40 mil pesos, según su última actualización). La Ley de Ética Pública establece que ese tipo de regalos deben ser patrimonio del Estado y solo los que cuesten menos (o sean alimentos perecederos) pueden quedar en manos del político. O sea que Milei no podría llevarse a su casa todos los objetos que recibió durante su mandato.

Premios a medida

Este viernes, en Francia, Milei recibió la distinción al "economista más influyente”, otorgada por el Foro Económico de París. No es el primero ni será el último. La vitrina que necesita en Olivos para los premios debe ser bastante grande.

Según el registro de obsequios, Milei levantó 23 galardones y obtuvo 18 condecoraciones o reconocimientos, como distintos honoris causa.

El primero se lo dieron en Davos, cuando llevaba poco más de un mes como presidente: quedó asentado como "distinción Campaña Suiza". En Florida, la congregación Jabad Lubavitch lo nombró "Embajador Internacional de la Luz"; recibió la "Ordem do Mérito Libertario"; la Fundación Federalismo y Libertad le entregó el "Premio Alberdi"; obtuvo el "Torch Award" 2025 (Premio de la Antorcha) y el "Warrior for Truth Award" (Guerrero por la verdad) y fue agasajado como "Economista del año 2025" por la Ordem dos Economistas do Brasil.

Hay premios que le otorgaron a Milei que no registran antecedentes. Uno de ellos es el "Lion of Liberty Award" (León de la Libertad), que el entregaron durante la gala American Patriots en Palm Beach, Florida. Esa noche, la fundación Make America Clean Again (MACA) distinguió a Milei, a Natalia Denegri y a Donald Trump, anfitrión del evento que se realizó en la propiedad de Mar-A-Lago del presidente norteamericano.

Togas y diplomas

Entre los galardones de la colección de Milei sobresalen la Orden de Ipiranga, el diploma “Luz para los pueblos” y el "Honorary King David", en tanto el pasado agosto se le otorgó el título de doctor honoris causa en Administración de la Universidad Santiago de Cali de Colombia.

El Presidente Javier Milei fue distinguido con el Doctorado Honoris Causa otorgado por la Universidad Santiago de Cali, en una ceremonia realizada en la sede de la Cámara de Comercio de Cali. pic.twitter.com/kaTz29nyj3 — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) August 7, 2026

La toga universitaria que vistió ese día no fue la única que se quedó el Presidente. En total, en el ropero, tiene tres. La primera la usó en abril, en la universidad Bar-Ilan, de Israel, cuando recibió la condecoración y medalla de Doctor of Philosophy Honoris Causa y una estatuilla. En junio, también vistió otra cuando le dieron el diploma de doctor honoris causa de la Universidad de San Martín de Porre. Todas fueron destinadas a la Quinta de Olivos, según consta en el registro de obsequios.