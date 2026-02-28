UCR de Córdoba: Gvozdenovich pica en punta para suceder a Ferrer y blindar el control deloredista del partido

La UCR de Córdoba transita la renovación partidaria en un clima de calma tensa. La conducción de Marcos Ferrer -alineada con Rodrigo de Loredo - enfrenta la presión interna de Ramón Mestre y la “tercera vía” de Dante Rossi , que impulsa al intendente de Mina Clavero , Luis Quiroga . El legislador Matías Gvozdenovich suma puntos para terciar por el oficialismo partidario.

El triple escenario muestra que la unidad parece difícil de alcanzar y que la competencia interna se vuelve inevitable. Con el Mundial de Fútbol como parteaguas, la fecha de votación —sin haber sido oficializada en el calendario y en caso de no haber prórroga— podría ser el 7 de junio, mientras que la asunción de la nueva gestión sería el 1 de septiembre.

La conducción del Comité Provincia, encabezada por el intendente de Río Tercero, ha consolidado una estrategia centrada en el pragmatismo y el músculo político de los gobiernos locales. Su plan busca transformar al partido en una plataforma moderna y eficiente, utilizando la gestión municipal como vidriera y apuntalando la proyección de figuras con peso electoral nacional.

Su sector mantiene una simbiosis estrecha con el esquema del exdiputado y candidato a gobernador, Rodrigo de Loredo , quien busca estrechar vínculos con La Libertad Avanza (LLA) .

Desde el deloredismo prima la confianza y concentran energías en el megaevento que su referente realizará el 14 de marzo en el Quality. Aseguran que la normalización del partido está en marcha y minimizan la urgencia de la interna, amparados en un presunto dominio territorial: “Tenemos el 80% de la UCR. Damos por descontado que nos vamos a quedar con el partido”.

Sin embargo, la duda reside en si Ferrer buscará la reelección. “Se está analizando”, indicaron a Letra P.

Matías Gvozdenovich, un posible sucesor

Dentro de esta facción, el nombre del legislador Matías Gvozdenovich —exintendente de Arias, presidente del departamento Marcos Juárez y congresal boinablanca— resuena como opción para ser el continuador de la vertiente oficialista.

A Letra P señaló que, si bien no hay precisiones, mantiene un discurso alejado de la “rosca de café” que critica en sectores de la capital. El actual jefe del bloque en la Unicameral se autodefine como un “gringo laburador” dispuesto a imprimirle un sesgo rústico y ejecutivo a la Casa Radical. “No soy un especulador de la vida; yo le meto para adelante y mi fuerte es el laburo”, aseguró, subrayando que su objetivo primordial es levantar el ánimo de una tropa que hoy ve “venida abajo”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MPGvozdenovich/status/2027405578037850416&partner=&hide_thread=false Cuando no hay rumbo, inventan cargos. Cuando no hay resultados, reparten puestos.



En lugar de ordenar la gestión y exigir resultados, el Gobierno provincial elige inflar la estructura política llevando intendentes a sus gabinetes.



Cuando las cosas no funcionan, la… pic.twitter.com/n1pBMDHSmp — Matias Gvozdenovich (@MPGvozdenovich) February 27, 2026

Pese a su entusiasmo, Gvozdenovich mantiene la cautela supeditada a lo que defina el Comité Provincia. “No tendría problema en ir a una interna o en un consenso, pero dependemos de si habrá prórroga o no”. En caso de asumir, su plan implica una dedicación exclusiva a la vida partidaria, delegando la coordinación fina de la agenda legislativa para recorrer “pueblo por pueblo”, convencido de que administrar el partido es, para él, una tarea mucho más sencilla que la compleja ingeniería de conducir el bloque de legisladores.

Su mayor activo en esta carrera parece ser su capacidad de diálogo con todas las vertientes, desde su cercanía personal con Ferrer hasta su relación histórica con Mestre y los sectores más tradicionales. “Soy muy orgánico, siempre jugué para los que estaban de turno porque soy radical por encima de los nombres”, afirmó, aclarando que su perfil “rústico” no anula el consenso, sino que busca poner orden mediante una contención real a la dirigencia del interior.

La Convergencia de Ramón Mestre en Córdoba

Frente a la visión del oficialismo partidario, el sector liderado por el exintendente de la ciudad de Córdoba busca posicionarse como el baluarte de la identidad partidaria tradicional. La estrategia mestrista se basa en la resistencia de los núcleos históricos y en una crítica persistente a lo que consideran una desnaturalización del radicalismo en pos de frentes electorales que desdibujan sus principios.

Las alianzas del actual secretario en el Comité Nacional de la UCR —presidido por el intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella— se tejen principalmente con dirigentes de larga trayectoria y circuitos de la capital donde conservan su base de afiliados. Para este espacio, el objetivo es reivindicar la autonomía total del partido y posicionarse como antiperonista y antilibertario.

mestre-y-ferrer-2025069 Ramón Mestre y Marcos Ferrer

Esa misma propuesta fue la que impulsó su candidatura y su plataforma electoral en los comicios legislativos del pasado octubre, con intervención de la Justicia ante el reclamo por internas. El éxito no lo acompañó ya que obtuvo el 3% de los votos. La mayoría de los afiliados tampoco.

La concreción no parece ser ahora una urgencia del líder del espacio Convergencia. “Ahora parece que Mestre no tiene muchas ganas de ir a internas”, indican desde el deloredismo.

La "tercera vía" de Dante Rossi y Luis Quiroga

Como alternativa a la polarización entre el oficialismo y el mestrismo, emerge el espacio impulsado por el legislador Rossi, que busca federalizar la disputa partidaria. Propone al intendente de Mina Clavero, Luis Quiroga, como referente principal. “Tiene capacidad de gestión, valores radicales de toda la vida, honestidad y trayectoria”, sostiene el dirigente alfonsinista.

Rossi Luis Quiroga La Tercera Via de Dante Rossi y Luis Quiroga.

Esta vertiente intenta representar de manera “moderna y aggiornada” los valores tradicionales de la UCR. “Somos los que defendemos a nuestros jubilados y trabajadores, a las pyme, a la educación pública, la movilidad social ascendente, a una Argentina con un plan productivo que vuelva a crear empleo digno y con salarios de calidad”, detallan.

En pos de la unidad, buscan alianzas con intendentes, jefes comunales y concejales que reclaman una democratización real de las decisiones.

Esta elección interna es más que un recambio de autoridades partidarias. En la práctica, definirá el modelo de radicalismo que intentará disputar el poder municipal y provincial en 2027.