Intendentes en llamas: qué dice el documento que acusa a Milei por la "asfixia financiera" a los municipios

Intendentes en llamas: qué dice el documento que culpa a Milei por la "asfixia financiera" de los municipios

"Los municipios sostenemos lo que la Nación abandona. Los municipios argentinos atravesamos una asfixia financiera crítica". Así, sin anestesia, arranca el documento que los intendentes de las principales ciudades del país rubricaron este martes en Paraná y que fija claramente que la situación de sus arcas es desesperante y que, sostienen, el responsable es Javier Milei .

Como contó este medio , las autoridades de las capitales provinciales junto a varios jefes comunales de otras ciudades de peso de todo el país denunciaron que deben hacer frente cada vez a más obligaciones mientras reciben menos recursos ante la retirada del Estado nacional.

Los reclamos no distan demasiado de los que vienen agitando en otros encuentros similares que se repitieron durante los últimos dos años. Sin embargo, ahora una diferencia está en el calado de la crisis, debido al "creciente abandono y desfinanciamiento" por parte de la Casa Rosada y a una coyuntura a la que no dudaron en tildar de "recesión".

A la vez, el otro rasgo distintivo es que los intendentes, mientras observan que la crisis estalla en sus barrios, también huelen sangre cada vez que un nuevo sondeo ratifica la caída de la imagen del gobierno libertario en la consideración de la ciudadanía. Por eso se animan a redoblar la apuesta y torean: "Así la Argentina no funciona".

La intendenta anfitriona, Rosario Romero (Paraná), junto a sus pares de las capitales de Córdoba, Daniel Passerini, y Santa Fe, Juan Pablo Poletti.

El documento de los intendentes tiene definiciones tajantes y números que alarman , pero además posee el peso específico de haber surgido de una juntada entre quienes comandan las capitales provinciales y otras ciudades de peso de distintos puntos el país. En muchos casos, por pertenencia partidaria y sintonía política, son intendentes que suelen decir los que sus gobernadores no pueden explicitar.

Además, el encuentro expuso una condición que sin embargo hace falta recalcar: la pluralidad política. Entre quienes se dieron cita en Paraná de manera presencial y virtual estuvieron intendentes de las diferentes tribus del peronismo como Julio Alak (La Plata), Daniel Passerini (Córdoba), Rosario Chahla (San Miguel de Tucumán) y Armando Molina (La Rioja) junto a pares enrolados en la alianza no peronista de Santa Fe Unidos, como Pablo Javkin (Rosario) y Juan Pablo Poletti (Santa Fe capital).

chahla javkin sujarchuk Chahla (Tucumán), Javkin (Rosario) y Sujarchuk (Escobar).

También participaron el radical jujeño Raúl Chuli Jorge y referentes de espacios provincialistas como Emiliano Durand (Salta), Mariano Gaido (Neuquén) y Rodrigo Buteler (Cipoletti).

Como si fuera poco para mostrar los diferentes colores políticos, también participó de manera remota el alcalde de la capital mendocina, Ulpiano Suárez, una carta que el violetísimo gobernador radical Alfredo Cornejo orejea para evitar en 2027 la entronización de su enemigo íntimo, Luis Petri.

"Argentina así no funciona"

Los intendentes señalaron por escrito que "se profundiza la recesión que golpea a familias, trabajadores, jubilados, comercios, pymes e industrias" y que los gobiernos locales deben responder "cada vez a más demandas con menos recursos y en un contexto de creciente abandono y desfinanciamiento por parte de la Nación".

En ese contexto, acusaron al Gobierno de intentar "imponer un discurso que pretende responsabilizar al interior de la decadencia argentina y descalifica a gobernadores e intendentes". "Somos quienes sostenemos el gasto social en el territorio en la salud, el transporte y los servicios esenciales frente al desentendimiento del Estado nacional", replicaron.

alak romero sujarchuk molina Alak, Romero, Sujarchuk y Molina

En una extensa y detallada enumeración de los servicios y demandas que los municipios se ven obligados a cubrir en el área social, de salud y también del transporte público, afirmaron que solo en 2025, el Gobierno "retuvo 120.000 millones de pesos que corresponden al interior".

También denunciaron, como viene ocurriendo desde hace meses, que, salvo las transferencias automáticas que no puede interrumpir, la Casa Rosada "retiene fondos que corresponden a provincias y municipios". "Solo en concepto de ATN, en 2025 quedaron sin distribuir 740.356 millones de pesos, incumpliendo leyes y acuerdos", advirtieron.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/2039124852368453731&partner=&hide_thread=false El intendente Julio Alak cruzó al gobierno nacional y pidió un "nuevo pacto fiscal" por la caída de la coparticipación https://t.co/zH1qOHtRfd — LETRA P (@Letra_P) March 31, 2026

Con una preocupación que recorrió a toda la concurrencia al encuentro por la caída de la recaudacion nacional, provincial y de tasas municipales, remarcaron que en los primeros meses de 2026 la coparticipación federal cayó más de un 10% en términos reales.

Una declaración política y el fantasma del pago de salarios

Los intendentes acompañaron las cifras de sus reclamos con un postura política que reivindicó que "las provincias y los municipios mantienen el equilibrio fiscal, ajustan gastos no esenciales y priorizan lo indispensable".

"Gobernar no es abandonar a la gente", subrayaron en un tiro directo a la Casa Rosada y añadieron: "No vamos a abandonar la salud, la educación pública ni la asistencia social, aun cuando la recesión se profundiza".

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En ese contexto de reducción de los ingresos mientras sube el costo operativo de los servicios, la pregunta que ronda en algunos municipios es cuándo comenzará a aparecer en el horizonte la dificultad para abonar los salarios del personal municipal. El asunto no fue parte del documento ni tampoco fue abordado de manera informal en el encuentro, según lo que pudo corroborar este medio. Sin embargo, el achicamiento de la caja y el grifo cerrado del Palacio de Hacienda, acompañados por la caída del consumo y la baja de la actividad, ya eleva la preocupación en algunas ciudades, sobre todo aquellas que no son parte de las provincias con espalda.

"Los municipios seguimos estando donde hay que estar, al lado de nuestros vecinos. Pero el esfuerzo no puede seguir recayendo de manera desigual sobre provincias y municipios mientras la Nación incumple sus obligaciones constitucionales. Así la Argentina no funciona" cierra el documento.