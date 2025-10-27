Tucumán: Osvaldo Jaldo ganó por 15 puntos, pero repartirá bancas con La Libertad Avanza

El gobernador de Tucumán , Osvaldo Jaldo , logró un triunfo contundente este domingo con el 50,52 % de los votos y logró materializar su objetivo de polarizar con Javier Milei y salir vencedor en la provincia. La apuesta del mandatario tucumano, el primero en aliarse con la Casa Rosada en 2024, incluyó su candidatura testimonial.

Sin embargo, la celebración del peronismo unido no fue completa, ya que no logró capturar tres de las cuatro bancas en juego. La lista de La Libertad Avanza que encabezaba Agustín Pelli cosechó el 35,14%, repartiendo en partes iguales los escaños que se disputaban. La participación en las urnas fue del 79,5%.

Con casi la totalidad de mesas escrutadas, la lista oficialista de Tucumán Primero , encabezada por Jaldo , reunió 522.555 votos. La Libertad Avanza , que cosechó 363.166 sufragios, logró consolidarse como la segunda fuerza en el distrito.

El reparto de escaños reflejó el escenario político actual en Tucumán , con un oficialismo fuerte, pero con una oposición que supo capitalizar el voto crítico y ampliar su presencia parlamentaria.

La candidatura testimonial del gobernador de Tucumán permitirá que ingrese al Congreso el tercero de la lista, el legislador provincial kirchnerista Javier Noguera. Lo acompañará la actual diputada Gladys Medina . La estrategia del peronismo local, que decidió postergar sus diferencias y encolumnarse bajo el liderazgo de Jaldo , tuvo eficacia.

Candidatos LLA Tucumán Javier y Karina Milei junto a sus candidatos de Tucumán: Agustín Pelli y Soledad Molinuevo

Por su parte, el extitular de la comisión juvenil de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa Agustín Pelli ingresará a la cámara baja junto a Soledad Molinuevo, la segunda candidata libertaria.

Sánchez y Omodeo, ¡afuera!

La polarización entre Tucumán Primero y La Libertad Avanza dejó sin chances al resto de los espacios, que no consiguieron retener ni conquistar lugares en el nuevo esquema legislativo.

El frente Unidos por Tucumán, que postulaba al radical Roberto Sánchez, cosechó el 8,03%. De esta manera, no pudo retener su banca y dejará el Congreso el 10 de diciembre próximo. La misma suerte corrió para Paula Omodeo, que se presentó con CREO, su propio partido, y alcanzó sólo el 0,82%.

Ricardo Bussi, de Fuerza Republicana, sumó 2,17 % y quedó sin posibilidad de disputar un escaño, al igual que la candidata del Frente de Izquierda, Alejandra Arreguez, que logró el 1,66%.