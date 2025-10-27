ARGENTINA VOTA

Tucumán: Osvaldo Jaldo ganó por 15 puntos, pero repartirá bancas con La Libertad Avanza

El peronismo unido se impuso en las urnas y consiguió dos escaños. La lista de Milei logró las otras dos de las cuatro que se ponían en juego.

Por Letra P | Periodismo Político
Osvaldo Jaldo, celebrando el triunfo en la Provincia de Tucumán&nbsp;

Osvaldo Jaldo, celebrando el triunfo en la Provincia de Tucumán 

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, logró un triunfo contundente este domingo con el 50,52 % de los votos y logró materializar su objetivo de polarizar con Javier Milei y salir vencedor en la provincia. La apuesta del mandatario tucumano, el primero en aliarse con la Casa Rosada en 2024, incluyó su candidatura testimonial.

Osvaldo Jaldo. 
Sin embargo, la celebración del peronismo unido no fue completa, ya que no logró capturar tres de las cuatro bancas en juego. La lista de La Libertad Avanza que encabezaba Agustín Pelli cosechó el 35,14%, repartiendo en partes iguales los escaños que se disputaban. La participación en las urnas fue del 79,5%.

Con casi la totalidad de mesas escrutadas, la lista oficialista de Tucumán Primero, encabezada por Jaldo, reunió 522.555 votos. La Libertad Avanza, que cosechó 363.166 sufragios, logró consolidarse como la segunda fuerza en el distrito.

Candidatos LLA Tucumán
Javier y Karina Milei junto a sus candidatos de Tucumán: Agustín Pelli y Soledad Molinuevo

Javier y Karina Milei junto a sus candidatos de Tucumán: Agustín Pelli y Soledad Molinuevo

Por su parte, el extitular de la comisión juvenil de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa Agustín Pelli ingresará a la cámara baja junto a Soledad Molinuevo, la segunda candidata libertaria.

Sánchez y Omodeo, ¡afuera!

La polarización entre Tucumán Primero y La Libertad Avanza dejó sin chances al resto de los espacios, que no consiguieron retener ni conquistar lugares en el nuevo esquema legislativo.

El frente Unidos por Tucumán, que postulaba al radical Roberto Sánchez, cosechó el 8,03%. De esta manera, no pudo retener su banca y dejará el Congreso el 10 de diciembre próximo. La misma suerte corrió para Paula Omodeo, que se presentó con CREO, su propio partido, y alcanzó sólo el 0,82%.

Ricardo Bussi, de Fuerza Republicana, sumó 2,17 % y quedó sin posibilidad de disputar un escaño, al igual que la candidata del Frente de Izquierda, Alejandra Arreguez, que logró el 1,66%.

