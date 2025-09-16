Tucumán: Osvaldo Jaldo inauguró una cárcel y duplicó las plazas penitenciarias en la provincia

El gobernador de Tucumán , Osvaldo Jaldo , inauguró la segunda etapa del Complejo Penitenciario Benjamín Paz , ubicado en el municipio de Trancas , a 54 kilómetros de San Miguel de Tucumán. Con esta ampliación, la capacidad del penal alcanza las 1.600 plazas, lo que representa un salto significativo en el sistema carcelario provincial.

La inversión, de $27.186.950.936, convierte al complejo en un modelo regional. El mandatario destacó que esta infraestructura permitirá liberar a cientos de efectivos de la Policía, que hoy cumplen funciones de custodia en comisarías.

“Hoy inauguramos una cárcel que no solo amplía la capacidad del sistema penal, sino que también devuelve a la calle a cientos de policías que estaban cuidando detenidos, cuando su función es proteger a la ciudadanía”, sostuvo Jaldo durante el acto.

El gobernador celebró que, en menos de dos años de gestión, Tucumán pasó de 1.200 a casi 2 mil plazas penitenciarias, gracias a obras como Benjamín Paz y la reciente apertura del penal en Delfín Gallo . Subrayó, además, que la totalidad de la inversión fue ejecutada con mano de obra, materiales y empresas tucumanas, lo que generó empleo y reactivación económica.

Jaldo también agradeció el trabajo conjunto de los tres poderes del Estado y el apoyo de las fuerzas federales en la lucha contra el narcotráfico en el norte provincial.

La ampliación suma 700 nuevas plazas al complejo, con módulos diferenciados según tipo de delito, conducta y situación procesal. El diseño cumple con los lineamientos de la Ley 24.660, que regula la ejecución de penas privativas de libertad, y con los tratados internacionales de Derechos Humanos.

Osvaldo Jaldo: "Es una necesidad hecha realidad"

La infraestructura fue pensada para reducir los niveles de tensión interna, optimizar la vigilancia y asegurar una convivencia adecuada entre internos y los 1372 agentes penitenciarios que prestan servicio. “El complejo Benjamín Paz es una necesidad hecha realidad. Tucumán es la segunda provincia que inaugura una cárcel de estas características”, expresó Jaldo.

El nuevo complejo es considerado la mayor obra carcelaria en Tucumán de los últimos 100 años. Su diseño responde al modelo de “campus abierto”, con un predio de 130 hectáreas y 18 mil metros cuadrados cubiertos. Cuenta con triple cerco perimetral, torres de vigilancia y una calle central que conecta todas las unidades. Además, posee espacios dedicados al trabajo, la recreación, la práctica religiosa, el deporte, la educación y la lectura, con escuela y biblioteca incluidas.

Jaldo también anunció que, con la incorporación de más personal, el Servicio Penitenciario pasó de 1300 a más de 3000 agentes. Anticipó, además, que en 2025 se completará el complejo de Las Talitas, que fue rediseñado para albergar 600 reclusos.