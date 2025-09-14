Osvaldo Jaldo, un comisario electoral en busca de la cuarta banca y de subirse al podio de triunfos opositores

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, recibió encuestas de Hugo Haime que le dieron tranquilidad sobre el triunfo, pero que advierten sobre el reparto de bancas.

Las patrullas del oficialismo comenzaron a hacer rondas en las ciudades y pueblos de Tucumán . A 43 días del 26 de octubre, el gobernador Osvaldo Jaldo se vistió de comisario para reducir el margen de contravenciones electorales dentro del peronismo.

La preocupación central de Jaldo pasa por aparecer en la noche de ese domingo dentro del podio de las victorias opositoras más resonantes. Lo planteó sin eufemismos en una reunión, a puertas cerradas , que mantuvo la cúpula oficialista con los 93 comisionados rurales, una quincena de intendentes, el bloque propio en la Legisltura y los concejales de la capital. En el salón de la confitería La Rural del parque 9 de Julio, planteó que el tono de la charla, después del 26 de octubre, será otro según el resultado en cada una de las comarcas.

Bajo un estricto operativo de seguridad, el acto libertario dejó un mensaje de tres minutos de El Jefe. Elogios de Catalán y Martín Menem: "Es la que arma, coordina y planifica sin pedir nada a cambio". @fernandostanich https://t.co/AQvCGsmDG1

De manera sintética, El Comisario los arrinconó con una frase sugestiva: no hay excusa para no ganar la elección. Les dijo a los comisionados y a los intendentes que están mejor atendidos que en la gestión pasada y pasó lista . Destacó que tienen los sueldos pagos e incluso con paritarias que se actualizan por las arcas provinciales, que cuentan con apoyo político, con equipamiento para encarar obras y con un gobernador cuya gestión “tiene más de 60 puntos de aceptación”, según las encuestas que circulan.

A su lado lo escucharon, un tanto atónitos, las dos personas que condujeron el interior tucumano en los dos mandatos anteriores: el vicegobernador Miguel Acevedo y el presidente subrogante de la Cámara, Sergio Mansilla . Las comparaciones siempre resultan odiosas , pero mucho más en política.

Entre los "contenidos" y los que piden más

De nuevo, en el discurso de Jaldo hay extractos de la crudeza con la que se está desarrollando el proceso electoral. A los jefes territoriales les recordó que todos tienen militantes “contenidos” y que, antes de “pedir más”, deben sacar a trabajar a quienes ya están dentro de la estructura, porque ve “poca gente” en las calles.

“El que no gana la elección es porque no la quiere ganar. Se los digo antes del 26, porque el 27 ya vamos hablar de otra manera si no les va bien”, habría cerrado Jaldo su exposición. El oriundo de Trancas fue claro: en esta elección no hay margen para las rencillas internas, porque es un mano a mano entre Javier Milei y Jaldo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/1965539821868216468&partner=&hide_thread=false #Gobierno EFECTO PALIZA



Jaldo pone condiciones para retomar el diálogo con Milei



https://t.co/j7E85Pvr0L

@rgarrocho pic.twitter.com/ZQCZlK5l3R — LETRA P (@Letra_P) September 9, 2025

Ahora, ¿por qué se encendieron las sirenas del frente Tucumán Primero? Quizá haya que relacionar el tono de esa reunión con la visita del consultor político Hugo Haime a la provincia, un histórico en las asesorías electorales del PJ tucumano que tras la unidad justicialista regresó a los despachos del primer piso de la Casa de Gobierno local.

El mandatario mantiene una vieja costumbre política. No difunde los números de las encuestas que encarga. Sin embargo, los datos que le trajeron pueden ser mirados de dos maneras: una optimista y otra como advertencia.

Los primeros números en Tucumán

Ya con candidatos instalados, la medición de Haime ubica a Jaldo en torno de un 50% de intención de voto. El caso de La Libertad Avanza es particular: cuando se pregunta por Milei, quienes votarían llegan al 30%; pero cuando se inquiere por Federico Pelli, quien encabeza la nómina violeta, la adhesión baja al 20%. Por eso, el promedio que trazan en la Casa de Gobierno ronda los 24/25 puntos.

Es decir, el oficialismo avizora un triunfo contundente, porque además la secuencia de mediciones exhibe una caída de la performance libertaria. El otro análisis realizado tiene que ver con la puja en San Miguel de Tucumán, distrito en el que Milei venció sin atenuantes en 2023. El análisis oficial arrancó una sonrisa para Jaldo, porque las perspectivas son de un triunfo oficialist, pese a que la intendenta Rossana Chahla no integra la boleta. A partir del 27 de octubre, el capítulo Capital también será motivo de revisión, según lo que digan las urnas.

El factor radical en la elección

Sin embargo, la preocupación es el factor Roberto Sánchez. En ese trabajo de Haime, el líder del frente Unidos por Tucumán asoma con un poquito menos de 17% de apoyo. Con esos guarismos, el diputado radical lograría quedarse con la cuarta banca que pone en juego Tucumán. Así, el reparto de escaños, por el sistema D’Hont, quedaría con dos para Tucumán Primero, una para LLA y la otra para Unidos por Tucumán.

sanchez,jpg El radical Roberto Sánchez busca quedarse con la cuarta banca en disputa en Tucumán

Este primer mapeo con listas en carrera muestra que Sánchez deberá dar una pelea brutal para no caerse hasta el domingo 26, porque el peronismo forjó la unidad para ir por tres bancas. La queja interpuesta por el radical ante la Cámara Electoral Nacional, para objetar la candidatura testimonial de Jaldo, es una de las acciones en ese sentido. Aunque el resultado -a juzgar por los antecedentes- seguramente será un rechazo del planteo, en el sanchismo entienden que la campaña debe girar en torno a la confrontación con el jaldismo.

La pelea, cabeza a cabeza por el cuarto sillón, podría justificar la arenga casi en tono de amenaza del gobernador a los intendentes y comisionados rurales. El patrullaje se intensificará para evitar que las travesuras pejotistas se multipliquen.

El desembarco libertario en Tucumán

El gobernador tucumano cerró la semana con un incómodo e improvisado encuentro. Justo cuando la gestión libertaria anunció una tibia reconstrucción del diálogo con los mandatarios, Jaldo tuvo un aterrizaje teñido de violeta. El jueves, Karina Milei y Martín Menem prometieron a sus fieles que van a ganar el 26 de octubre.

En la noche del viernes, la inauguración de la Expo Rural de Tucumán sirvió de escenario neutral para una charla casual entre Jaldo y dos ministros de Javier Milei: Lisandro Catalán (Interior) y Federico Sturzenegger (Desregulación). Hubo fotos, algunas chanzas y unos pocos minutos a solas entre los dos comprovincianos.

lla Lisandro Catalán y Osvaldo Jaldo compartieron la inauguración de la Expo Rural en Tucumán.

¿Habrá foto de Jaldo y Catalán en la Casa Rosada? La sintonía fina entre ambos permanece inalterable, más allá de los fuegos artificiales de la campaña. Sin embargo, la negativa del tucumano, al menos hasta el 26 de octubre, se mantiene inalterable.