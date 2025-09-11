Efecto paliza

Karina Milei reapareció en Tucumán y arengó a la tropa libertaria: "Estamos más fuertes que nunca"

Relanzó la campaña electoral violeta tras la debacle bonaerense. Discurso exprés sin mención a la caída del 7-S. Martín Menem reclamó "lealtad" a Javier Milei.

Letra P | Fernando Stanich
Por Fernando Stanich
En Tucumán, Karina Milei relanzó la campaña electoral de La Libertad Avanza para las elecciones del 26 de octubre. 

En Tucumán, el club Villa Luján albergó veladas históricas del boxeo argentino. Décadas después y como un boxeador que intenta levantarse de la lona tras recibir un duro golpe, Karina Milei se subió al escenario este jueves para relanzar la campaña electoral de La Libertad Avanza.

La secretaria general de la Presidencia llegó a esta provincia por unas horas. Junto al flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, posó y se sacó selfies en el aeropuerto metropolitano antes de subir al avión. Ya en suelo tucumano, debió soportar algunos gritos y cánticos de ciudadanos que se acercaron a las inmediaciones del estadio. Más allá de que se había montado un estricto operativo de seguridad, porque a unos tres kilómetros de allí el gobernador Osvaldo Jaldo encabezaba otro mitin, no hubo mayores incidentes.

Defensa del presidente Javier Milei

Sobre el escenario, la hermana del presidente Javier Milei intentó exhibir músculo político con un discurso que duró poco menos de tres minutos. Sin menciones explícitas al resultado electoral en los comicios de la provincia de Buenos Aires ni a los audios en los que se menciona un presunto sistema de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, auguró que LLA triunfará el 26 de octubre.

“Todos trabajamos por este proyecto. Y ahora lo que quiero decir es que tengan confianza, que tengan esperanza, porque los cambios están viniendo, ya se van a notar y quiero dejarles algo, un mensaje a todo el pueblo de Tucumán y a todos los argentinos. Estamos más fuertes que nunca y vamos a ganar el 26”, arengó Karina.

Pidió al electorado tucumano el apoyo a su hermano, en medio de una crisis política generada por la derrota en las urnas y por el conflicto que mantiene con los gobernadores y otros sectores de la comunidad a partir de los vetos a la emergencia en pediatría, al refuerzo presupuestario de las universidades y a la ley de ATN. “El Presidente nos necesita para que estemos a su lado en este momento y para fortalecer nuestro partido nacional, para tener en cada provincia a La Libertad Avanza”, reclamó.

Catalán y Menem, con discursos para mimar a Karina Milei

Antes había hablado Catalán, presidente del partido en la provincia. El ministro del Interior dedicó buena parte de su alocución de 12 minutos a reivindicar el rol de la hermana del Presidente en el armado de LLA en el país. “Mi agradecimiento porque nos guía siempre muy bien, a pesar de las críticas, a pesar de las infamias, a pesar que la injurien”, expresó.

El nuevo ministro, poco antes de ingresar al estadio, advirtió que el Gobierno no dejará que el Parlamento le marque la agenda. Respecto del diálogo con los gobernadores, no descartó que el mandatario bonaerense Axel Kicillof sea convocado. “Estamos analizando. No descartamos nada”, respondió.

Menem también destacó el rol de la secretaria general de la Presidencia. “Karina Milei está dejando la vida por este proyecto. Es la que sostiene el timón cuando todo se complica. Es la que arma, coordina y planifica sin pedir nada a cambio. Sin ella, este proyecto no sería posible”, aseveró.

El titular de la Cámara de Diputados dejó una frase sugestiva. “Acuérdense de esta palabra: lealtad. Lealtad al presidente, lealtad al proyecto, lealtad a los argentinos que creen en una Argentina distinta. ¡Viva la libertad, carajo!”, bramó.

Junto a los funcionarios nacionales estuvieron los principales candidatos a la Cámara de Diputados de LLA en Tucumán, Federico Pelli, Soledad Molinuevo y Manuel Guisone.

