LIBERTARIOS VS. FEDERALES

Chubut: Ignacio Torres llevará a la Casa Rosada un plan contra retenciones y pesca ilegal

El gobernador conformó la Mesa de Desarrollo Pesquero y y anticipó iniciativas para reforzar la soberanía marítima y promover inversiones. ¿De qué se trata?

Por Letra P | Periodismo Político
Chubut: Ignacio Torres llevará a la Casa Rosada un plan contra retenciones y pesca ilegal

Chubut: Ignacio Torres llevará a la Casa Rosada un plan contra retenciones y pesca ilegal

El gobernador del Chubut, Ignacio Torres, encabezó la conformación de la Mesa de Desarrollo Pesquero y confirmó que elevará a la Casa Rosada una serie de propuestas vinculadas a la eliminación de retenciones, la protección del recurso y el fortalecimiento de la actividad productiva.

Notas Relacionadas
Los incendios en la Patagonia ya quemaron más de 230 mil hectáreas.
LIBERTARIOS & FEDERALES

Tras el reclamo de los gobernadores de la Patagonia, Milei declaró la emergencia ígnea

El encuentro se realizó en la Sala de Situación de la Casa de Gobierno y marcó el inicio de un ámbito de trabajo conjunto entre el Estado y los principales actores del sector pesquero, industrial y comercial, en el marco de la Agencia de Inversiones y Comercio Exterior provincial.

Durante la reunión, Torres destacó que la pesca se consolidó como uno de los motores económicos de la provincia, al señalar que en 2025 Chubut alcanzó el mayor nivel de exportaciones de los últimos veinte años, impulsado en gran medida por ese sector estratégico.

El desarrollo pesquero en Chubut

El mandatario explicó que la Mesa de Desarrollo Pesquero tendrá como objetivo evaluar la competitividad y los costos operativos para agregar valor a la producción, fomentar el empleo en tierra y mejorar la inserción internacional de los productos, replicando experiencias previas implementadas en otras actividades.

Mesa de desarrollo pesquero Chubut
El gobernador del Chubut, Ignacio Torres, encabez&oacute; la conformaci&oacute;n de la Mesa de Desarrollo Pesquero.

El gobernador del Chubut, Ignacio Torres, encabezó la conformación de la Mesa de Desarrollo Pesquero.

Tras la reunión, el chubutense sostuvo que la pesca es una de las pocas economías regionales que no cuenta con beneficios en materia de derechos de exportación y anticipó que se presentará ante la Nación una propuesta concreta para avanzar en la eliminación de las retenciones.

Según detalló el gobernador, la iniciativa contempla que el ahorro fiscal generado por la eliminación de los derechos de exportación, estimado entre 120 y 160 millones de dólares a nivel país, sea reinvertido en renovación de flota e infraestructura portuaria.

“Es una propuesta que beneficia a la provincia, al sector y también al país, porque mejora la competitividad y facilita el ingreso de divisas”, expresó Torres, al remarcar que la falta de inversión portuaria impacta de manera directa en las exportaciones.

Pesca ilegal y soberanía en la Patagonia

Otro de los ejes centrales del encuentro fue la pesca ilegal en la Milla 201, el área adyacente a la Zona Económica Exclusiva Argentina, donde el mandatario advirtió pérdidas estimadas entre 600 y 1.000 millones de dólares por temporada para el país. El gobernador sostuvo que se trata de una problemática estructural que excede al sector pesquero y que involucra delitos complejos, por lo que anticipó la conformación de una comisión destinada a reforzar la defensa de los recursos marítimos.

Entre las propuestas anunciadas, Torres mencionó un proyecto de ley para otorgar al Estado una mayor injerencia en la trazabilidad de las operaciones portuarias, bajo la figura del Estado rector del puerto, con el objetivo de diferenciar a quienes cumplen con la normativa vigente.

pesca argentina.jpg
Torres piensa en un proyecto de ley para otorgar al Estado una mayor injerencia en la trazabilidad de las operaciones portuarias.

Torres piensa en un proyecto de ley para otorgar al Estado una mayor injerencia en la trazabilidad de las operaciones portuarias.

El mandatario remarcó que la Milla 201 impacta de manera directa sobre Chubut, al ubicarse frente a sus costas, y subrayó la necesidad de dar una discusión firme en términos de soberanía y defensa de los recursos naturales.

Torres tiene proyectado retomar el diálogo con autoridades nacionales del área de Relaciones Exteriores para avanzar en una agenda conjunta, al advertir que el crecimiento de la flota ilegal agrava año tras año el perjuicio económico y productivo para la provincia y el país.

Temas
Notas Relacionadas
El fuego en Chubut se llevó la agenda de Diego Santilli y Nacho Torres.
LA GIRA DE LOS DOS BILLONES

Chubut: el humo de los incendios tapó la discusión sobre la reforma laboral

El fuego en la Comarca Andina se llevó la agenda de Diego Santilli y Nacho Torres. La provincia no define su apoyo al proyecto del gobierno.
Manantiales Behr es uno de los yacimientos por fuera del ecosistema de Vaca Muerta más productivos del país.
Plan Andes

El mejor yacimiento maduro de YPF en Chubut queda en manos de una constructora sin recorrido petrolero

Limay Energía, de Rovella Carranza, puso u$s 575 millones y le ganó la compulsa a gigantes como Pecom y CGC. La compañía estatal deja la provincia.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Tucho Fernández y el papa León XIV
PODER PÚRPURA

Tucho Fernández, el equilibrista

Por  Guillermo Villarreal
Santiago Bausili, presidente del Banco Central, ajustó el índice para medir el dinámica de precios
RELATO MATA DATO

El Banco Central arma su propio IPC para sostener el discurso de la desinflación

Por  Lorena Hak
De Donald Trump a Javier Milei (imagen generada con inteligencia artificial).
EL HUEVO DE LA SERPIENTE

Milei, la inoportuna tentación de ser Trump y el riesgo del ridículo

Por  Marcelo Falak
Patricia Bullrich, a cargo de la negociación de la reforma laboral. 
PALPITANDO LAS EXTRAORDINARIAS

Reforma laboral: Bullrich ratifica que se vota el 11, aunque se caiga el capítulo fiscal

Por  Mauricio Cantando