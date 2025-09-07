La vigilia de Fuerza Patria: un peronismo envalentonado espera la confirmación del triunfo

A dos horas del cierre de la votación, en Fuerza Patria aumenta la euforia por lo que, esperan, podría ser un triunfo contundente en la provincia de Buenos Aires . Los telegramas llegan de a docenas desde el conurbano bonaerense con amplias diferencias sobre La Libertad Avanza .

No obstante, los voceros de Axel Kicillof todavía mantienen la prudencia. El gobernador saldría al escenario a hablar con la militancia alrededor de las 22, cuando se conozcan los primeros resultados.

La militancia empezó a reunirse allí minutos después de las seis de la tarde. Frente al búnker central de Fuerza Patria , montado en el hotel Grand Brizo, se emplazó un gran escenario desde donde hablará el gobernador. La militancia fue convocada con banderas argentinas. La música está a tope desde temprano y el ánimo era, desde temprano, de triunfo.

Las mesas del conurbano bonaerense que empiezan a conocerse muestran amplias diferencias. Dos o hasta tres a uno es la diferencia que se repite telegrama tras telegrama. Cada mesa tiene 350 electores. En los distritos donde mandan los intendentes peronistas los números rondan entre los 120 y los 150 votos para el peronismo , frente a entre 40 y 60 de La Libertad Avanza .

Otra muestra es la convocatoria que ya hizo el intendente de La Plata, Julio Alak, quien convocó a conferencia de prensa para las 20, una hora antes del momento en que se conocerán los primeros resultados según informó el ministro de Gobierno, Carlos Bianco. El presidente del bloque de concejales del PRO, Juan Martínez Garmendia, ya felicitó al jefe comunal por el triunfo.

Mientras tanto dentro del resort, que funciona como búnker de Fuerza Patria un semipiso fue equipado para la prensa, con servicio de catering, Internet y todo lo necesario para la cobertura electoral. En el subsuelo está el auditorio donde fue montado otro escenario. Por allí pasarán funcionarios entre las 19 y 21.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/1964805971261428072&partner=&hide_thread=false #Elecciones BUENOS AIRES



El búnker de Fuerza Patria en el Hotel Grand Brizo de La Plata



@Macarena_ram pic.twitter.com/TjwOucQ3NU — LETRA P (@Letra_P) September 7, 2025

El búnker de La Libertad Avanza

Casi siete kilómetros al norte, al salón de eventos Vonharv donde funcionar el búnker de La Libertad Avanza (LLA) ya llegó gran parte de la dirigencia. Uno de los primeros en entrar al lugar fue Sebastián Pareja, mano derecha de Karina Milei y candidato a la Cámara de Diputados del Congreso; y Santiago Caputo. Javier Milei ya confirmó que estará en el lugar.