Córdoba: Jhon Boretto entra en la campaña y convierte a la universidad en parada obligada para los candidatos

El rector de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Jhon Boretto , se suma a la campaña política de cara a octubre. Tras el paso de Ramón Mestre , la decisión de la alta casa de estudios es recibir a todos los candidatos. Inminente encuentro con Natalia de la Sota , de Defendamos Córdoba y con Pablo Carro , de Fuerza Patria .

En tanto, el PRO , el Frente de Izquierda y el Partido Libertario de Agustín Speccesi agarran sus calendarios para gestionar reuniones. Se da por descontado que Gabriel Bornoroni y su candidato de La Libertad Avanza , Gonzalo Roca , no harán la fila para la foto con el radical que dirige una de las universidades más importantes del interior del país.

La Ley de Financiamiento y el veto presidencial es uno de los temas calientes en la agenda proselitista. Desde la Casa de Trejo afirmaron a Letra P que el prinicipal objetivo es pedirles a las fuerzas políticas un compromiso en la cuestión universitaria.

El rector de la UNC se convierte en un nuevo jugador en el tablero político, camino a las elecciones de medio término del 26 de octubre.

Además de ser el gerente de la casa de estudios más importante y de albergar a casi 150 mil estudiantes, Boretto buscará contar con el apoyo y el compromiso de todos los actores de la sociedad. Los candidatos para la Cámara de Diputados son algunos de ellos.

En la lucha de la Ley de Financiamiento Universitario -el proyecto para aumentar el presupuesto universitario, que contempla refuerzos en los gastos de funcionamiento y salarios, con la obligación de indexar por inflación-, y que Javier Milei se empecina a vetar, la participación activa de los futuros representantes en el Congreso tiene una gran relevancia.

El apoyo de Ramón Mestre a la UNC

El candidato de la UCR mantuvo un encuentro con Boretto y la vicerrectora, Mariela Marchisio donde, informaron, analizaron la situación que atraviesa la Universidad Nacional.

Luego del encuentro, el dirigente radical señaló: “Desde el radicalismo vamos a defender siempre la educación pública en Buenos Aires y acá en Córdoba. Vamos a prestar especial atención a lo que suceda en la Cámara de Diputados en unos días, cuando se debata el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario”.

boretto mestre El rector de la Universidad Nacional de Córdoba, Jhon Boretto, junto al candidato radical, Ramón Mestre

Mestre, cabeza de lista, se diferenció del Gobierno nacional y señaló que Milei, “de ninguna manera, puede destratar a la universidad pública como lo hace de manera violenta y ahogarla hasta dejarla sin presupuesto” poniendo énfasis en que en las universidades “se originan las políticas públicas que el país necesita y para eso necesitamos una educación pública fuerte”.

Natalia de la Sota y Pablo Carro, encuentro inminente

La candidata de Defendamos Córdoba, Natalia de la Sota, diputada por Encuentro Federal, ha manifestado abiertamente su posición en contra de varias políticas de Milei.

Ayer en Río Cuarto vivimos una jornada llena de voces y compromiso: en la UNRC, con cooperativas, sindicatos y organizaciones sociales. Gracias, Río Cuarto, por el cariño y la fuerza para seguir defendiendo juntos a nuestra provincia. #DefendamosCórdoba pic.twitter.com/uvbB6T0v8d — Natalia de la Sota (@NataliaDLSok) September 6, 2025

En su campaña, además de haber recorrido la Muestra 2025 que se realiza cada año en la UNC con el fin de promover el acercamiento a la vida universitaria, el conocimiento de las carreras y cursos, programas de acompañamiento al ingreso, así como distintas áreas de desarrollo en extensión, investigación e innovación, ha participado de encuentros con estudiantes de las Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.

Desde su espacio no descartan reunirse con Boretto e informaron que De la Sota visitará todas las universidades. El pasado viernes estuvo con la rectora y todos los decanos de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC).

Pablo Carro, anotado

Por su parte, desde la alianza Fuerza Patria, el candidato cabeza de lista, Pablo Carro, opositores al proyecto libertario pero también al cordobesismo de Martín Llaryora y Juan Schiaretti, le solicitó a Boretto participar de la próxima sesión del Honorable Consejo Superior de la UNC. El objetivo es "construir propuestas que contribuyan al debate referido al financiamiento universitario, a los recortes que se vienen realizando en la educación superior, en ciencia y tecnología”.

¿De qué futuro hablan @MartinLlaryora y @JSchiaretti ?



Hicieron con Milei lo mismo que hicieron con Macri: complicidad total.



Acompañaron la Ley Bases, el DNU 70, el acuerdo con el FMI y Llaryora hasta firmó el Pacto falopa de Mayo.



El pueblo no se olvida. El futuro no es con… pic.twitter.com/Ip7ZtubKt4 — Pablo Carro (@PabloCarroOk) September 8, 2025

Convencido de que la cooperación entre el Congreso y la Universidad “es clave para avanzar en este contexto de ajuste y ataques a la educación pública”, el diputado que busca renovar su banca en representación del kirchnerismo, aguarda luz verde ante su pedido.

PRO, FIT y Libertarios, se apuntan

Desde Provincias Unidas comunicaron que, por el momento, no hay previsto encuentro con Juan Schiaretti mientras que desde La Libertad Avanza no hubo respuesta.

El presidente y candidato del PRO, Oscar Agost Carreño, en búsqueda de un encuentro con el Rector de la UNC, detalló: “Di tantas peleas para que salga la Ley de Financiamiento Universitario y ahora estoy armando la sesión para insistir si se veta, así que bienvenido sea reunirnos”.

Por su parte, tanto la candidata del Frente de Izquierda Unidad (FIT), Liliana Olivero, como Agustín Spaccesi, del Partido Libertario (PL), aspiran a mantener una reunión con Boretto.

Ahora, Boretto con las actividades de la Universidad y los candidatos con sus eventos y recorridos, deberán hacer esfuerzos para coordinar las agendas.