Necochea: el vecinalismo del intendente Arturo Rojas quedó tercero, detrás del peronismo y LLA

La elección de este domingo demostró el poder que tienen los intendentes, que revalidaron la potencia del aparato ganando en sus distritos. Pero, como toda regla, tiene su excepción. El intendente de Necochea , el vecinalista Arturo Rojas , es uno de los perdedores. Quedó tercero.

En el distrito costero de la Quinta sección se impuso La Libertad Avanza (LLA). En segundo lugar quedó Fuerza Patria.

El crecimiento de la tropa libertaria era una amenaza a la que el intendente temía. Rojas ocupa el sillón municipal desde 2019, lugar al que llegó de la mano de Juntos por el Cambio (JxC) y luego se apartó para competir en 2023 con el sello vecinalista Nueva Necochea.

Con el 99% de las mesas escrutadas, la lista que encabezó el comerciante libertario Juan Cerezuela y la exconcejala de Cambiemos María Eugenia Vallota alcanzó 31,70%.

El peronismo logró escalar una posición, dado que en 2023 quedó tercero. En esta contienda, la propuesta liderada por el excandidato a intendente Marcelo Rivero alcanzó el 20,39% de los votos.

El candidato del intendente de Necochea

El candidato del oficialismo fue el secretario de Turismo y Producción municipal, Matías Sierra. Quedó en tercera posición con 17,81%. Si bien la participación cayó, la fuga de votos fue brutal. En 2023 cosechó 29.145 voluntades (49,76%), y ahora sólo alcanzó 8.398.

Tras admitir la derrota y saludar a sus adversarios, Rojas recordó que en las PASO de 2021 tuvieron un resultado similar que en las generales lograron revertir. “Esta vez no estaba esa posibilidad, eran las reglas del juego, pero la responsabilidad es seguir adelante”, dijo.