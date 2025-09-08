Nelson fue una Sombra: Azul, único distrito pintado de violeta en la Séptima sección

La lista Luis Alberto Hoursouripe , el candidato de La Libertad Avanza , ganó en Azul por un margen muy estrecho sobre el oficialismo del intendente Nelson Sombra ( Fuerza Patria ) y fue el único distrito de la Séptima sección con festejo libertario. La diferencia de 191 votos (35,40% a 34,83%) tendrá que revisarse en el escrutinio definitivo.

El resultado marcó un giro respecto de la última elección distrital, ya que la secretaria de Educación y Cultura municipal, Laura Barbalarga , no logró retener el apoyo conseguido en 2023 cuando el peronismo recuperó el municipio.

La candidata de Somos Buenos Aires , la concejala Natalia Colomé , completó el podio con el 14,33% de los votos. Con un fuerte antecedente electoral en 2023, cuando estuvo cerca de alcanzar la intendencia, no logró capitalizar esa performance previa y quedó relegada.

"No dudaba de la victoria. Siempre es bueno ganar, aunque sea por medio punto", dijo Hoursouripe al diario El Tiempo en el búnker libertario. "Es una gran alegría porque esa era la meta que tenía. En mi interior me servía ganar, no había otra cosa", finalizó.

Batacazo peronista en la Séptima sección

El peronismo consiguió este domingo un resonante triunfo en la Séptima sección electoral. Superó a La Libertad Avanza por un margen que le permite quedarse con las tres bancas de senadores provinciales que se pusieron en juego.

Escrutada la totalidad de las mesas, Fuerza Patria cosechaba 38,23%, contra el 32,84% de los libertarios, mientras que Somos Buenos Aires quedó en tercer lugar con el 15,17%. De esa forma, La Libertad Avanza queda fuera del reparto de bancas por un escaso margen de menos de 800 votos, ya que el piso en la Séptima sección es del 33,33 por ciento.

Este domingo por la noche, luego de asumir la derrota local, el intendente Sombra invitó a los militantes a celebrar el triunfo de Fuerza Patria en la sección y en la provincia y festejaron que la docente y concejal María Inés Laurini ganara una banca en el Senado bonaerense.