Torres elimina en Chubut los descuentos de financieras a estatales: "No vamos a ser cómplices de la usura"

"No quiero que la provincia sea cómplice de la usura", afirmó Ignacio Torres, gobernador de Chubut.

El gobernador de Chubut , Ignacio Torres , anunció la eliminación de los códigos de descuento utilizados por financieras y mutuales para debitar automáticamente préstamos de los haberes de los empleados públicos. La medida que busca frenar los créditos con tasas que calificó como "usurarias".

“Nos encontramos con una estafa que está amparada legalmente. Yo no quiero que la provincia sea cómplice de la usura", afirmó el mandatario de la Patagonia . "Hay mutuales, cooperativas y pseudofinancieras truchas que venden créditos con códigos de descuento, con tasas de más del 340% anual. Son un puñado de vivos que hicieron un negocio fabuloso con la necesidad y la angustia de miles de familias”, recalcó.

En ese marco, anunció que todas las deudas alcanzadas por la medida podrán unificarse en un solo préstamo otorgado por el Banco del Chubut . "Queremos darles una salida a quienes quedaron inmersos en un espiral de endeudamiento por tasas exorbitantes que terminó generando no solo un problema económico, sino también angustia y desesperación”, señaló Torres.

Según fuentes oficiales, los trabajadores podrán iniciar el trámite para unificar la deuda en cualquier sucursal del Banco del Chubut con la certificación de la deuda vigente.

El programa contempla una tasa fija del 25%, diez puntos por debajo de la inflación interanual; hasta 72 cuotas para la devolución del crédito; hasta 12 meses de gracia para el capital; y un límite de afectación del 40% del salario, con el objetivo de resguardar los ingresos de los trabajadores.

EN CHUBUT LA USURA TIENE LOS DÍAS CONTADOS



Durante años, miles de familias chubutenses quedaron atrapadas en préstamos con tasas abusivas que comprometían gran parte de sus salarios.



Eso no es un crédito. Eso es usura.



Por eso firmé un decreto para eliminar los códigos de… pic.twitter.com/wpjSJJRwdb — Nacho Torres (@NachoTorresCH) August 5, 2026

La línea está destinada a agentes públicos con ingresos de hasta seis salarios mínimos. Además, aunque desde el próximo mes dejarán de aplicarse los descuentos automáticos, la obligación de pago continuará vigente.

"Es muy importante la atención del banco. El mes que viene ya no le van a descontar, pero que no te descuenten no quiere decir que no tengas esa deuda. El trabajador público tiene que ir al banco y refinanciar esa deuda", expresó Torres. En la misma línea, explicó que, en caso de existir varios préstamos, "la deuda se unifica en una. El Banco te refinancia esa deuda, paga la deuda que vos tenés y con el Banco tenés una tasa del 25%".

Un nuevo marco regulatorio para los créditos en Chubut

Además de eliminar los códigos de descuento, el gobernador confirmó que enviará un proyecto de ley a la Legislatura para establecer un nuevo marco regulatorio que limite las condiciones bajo las cuales podrán otorgarse créditos mediante descuento de haberes.

La iniciativa fijará topes tanto para el porcentaje del salario que podrá afectarse como para las tasas de interés aplicables, con el objetivo de impedir que vuelvan a repetirse situaciones de sobreendeudamiento.

El anuncio de Torres se da en el marco de un contexto de fuerte crecimiento de la morosidad en Chubut.

“Son los sectores más vulnerables los que terminan más perjudicados. Hay trabajadores a los que hoy les descuentan más del 80% de su sueldo. Cuando empezamos a pensar herramientas financieras para acompañar a miles de chubutenses nos encontramos con esta trampa. Por eso decidimos actuar”, indicó.

La crisis de deuda en la provinca

El anuncio de Torres se da en el marco de un contexto de fuerte crecimiento de la morosidad en Chubut. Según datos analizados por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) a partir de información del Banco Central, la provincia tiene 84.000 personas con deudas impagas por más de 90 días.

De acuerdo al análisis, muchos de ellos tienen deudas con más de una entidad, por ejemplo, con un banco y con una billetera virtual. Se trata del 13% de la población total proyectada de Chubut para 2026.

De acuerdo al análisis, el monto promedio de la deuda morosa en el distrito patagónico ronda los $1,9 millones, mientras que el promedio nacional se ubica en unos $1,4 millones. Es decir, la deuda morosa promedio chubutense es aproximadamente un 36% superior a la del conjunto del país.