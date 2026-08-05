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Rolando Figueroa anticipó que "de ninguna manera" acompañará la extranjerización de tierras

El oficialismo busca aprobar un proyecto que elimina las restricciones a la compra de tierras rurales. El rechazo de la oposición y el rol de los gobernadores.

Rolando Figueroa
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El Senado tratará este jueves la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa cuyo capítulo más conflictivo elimina las restricciones nacionales para la compra de tierras rurales en la Argentina por parte de extranjeros. En esta nota, el minuto a minuto de un debate que trasciende los límites del Congreso.

Rolando Figueroa anticipó que "de ninguna manera" acompañará la extranjerización de tierras

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, confirmó que el bloque La Neuquinidad votará en contra de la reforma de la Ley de Tierras en el Senado, al menos en el capítulo vinculado con ese punto dentro del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

“Nosotros queremos que nuestras tierras sean para los argentinos”, expresó Figueroa, en una definición que coincide con el proyecto que envió a la Legislatura provincial.

Las declaraciones del mandatario provincial involucran directamente a la senadora Julieta Corroza, representante de La Neuquinidad en la cámara alta.

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