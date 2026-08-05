Rolando Figueroa anticipó que "de ninguna manera" acompañará la extranjerización de tierras

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, confirmó que el bloque La Neuquinidad votará en contra de la reforma de la Ley de Tierras en el Senado, al menos en el capítulo vinculado con ese punto dentro del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

“Nosotros queremos que nuestras tierras sean para los argentinos”, expresó Figueroa, en una definición que coincide con el proyecto que envió a la Legislatura provincial.

Las declaraciones del mandatario provincial involucran directamente a la senadora Julieta Corroza, representante de La Neuquinidad en la cámara alta.