Ignacio Torres busca que Chubut asuma la atención del PAMI y negocia un acuerdo con la Nación

Crisis en el PAMI. "Si hay alguien que no puede esperar es el jubilado", afirmó el gobernador Ignacio Torres.

El gobernador Ignacio Torres presentó una propuesta formal ante la Secretaría de Salud de la Nación para que el Estado provincial intervenga directamente en la atención de los afiliados del PAMI .

Según explicó el mandatario, la iniciativa busca que Chubut asuma la gestión del primer y segundo nivel de atención para evitar que los jubilados queden sin cobertura frente a los reiterados conflictos entre la obra social nacional y los prestadores privados.

La propuesta surge en un contexto de creciente tensión por la crisis que atraviesa el PAMI en la Patagonia , donde las restricciones aplicadas por clínicas y sanatorios comenzaron a afectar la atención de miles de jubilados. En ese escenario, el gobierno chubutense decidió avanzar con una alternativa propia para garantizar la continuidad de las prestaciones.

Según dijo Torres, el planteo presentado al Gobierno nacional contempla que la provincia asuma la gestión del primer y segundo nivel de atención y evalúe también financiar el tercer nivel mediante una gerenciadora provincial.

"Le llevamos dos propuestas: una es poder hacernos cargo del primer y segundo nivel de atención y evaluar también poder financiar el tercer nivel de atención con una gerenciadora provincial", sostuvo el gobernador en declaraciones a la prensa local.

El mandatario explicó que el objetivo es "garantizar en momentos de corte prestacional que siga la rueda" y asegurar la atención tanto en el sistema público como en las clínicas privadas. Además, remarcó la urgencia de una definición por parte de Nación. "Si hay alguien que no puede esperar es el jubilado, y más con temas de salud tan sensibles", afirmó, al tiempo que expresó su expectativa de recibir una respuesta durante la próxima semana.

Ignacio Torres habló del impacto sobre el sistema de salud provincial

Torres advirtió, además, que la crisis del PAMI ya tiene consecuencias directas sobre el sistema sanitario chubutense. Explicó que, cada vez que las clínicas privadas suspenden la atención a los afiliados de la obra social, la demanda se traslada de manera inmediata a los hospitales públicos.

"Cuando las clínicas privadas le cortan el servicio a PAMI, automáticamente se dispara la tasa de uso del sistema público", señaló. Según indicó, esa presión se refleja especialmente en el aumento de las internaciones y en la mayor ocupación de camas, lo que obliga al Estado provincial a reforzar la capacidad de respuesta de los hospitales.

Evalúan ampliar la cobertura de medicamentos

Además del esquema de atención sanitaria, el Ejecutivo provincial analiza implementar una tarjeta social destinada a ampliar la cobertura de medicamentos para jubilados de menores recursos, en coordinación con los municipios.

El gobernador también destacó la intervención del diputado nacional Diego Santilli, quien facilitó el vínculo con la Secretaría de Salud de la Nación para avanzar en las negociaciones. Torres se mostró confiado en que será posible alcanzar un acuerdo que garantice la continuidad de la atención para los afiliados del PAMI en Chubut.

La crisis del PAMI volvió a poner en alerta a la Patagonia

Los dichos del mandatario se dan en un contexto de creciente malestar. El conflicto con PAMI se profundizó en los últimos meses, cuando clínicas y sanatorios de Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa comenzaron a restringir consultas, estudios, prácticas ambulatorias e incluso cirugías programadas para afiliados del PAMI.

Los prestadores atribuyen la medida al atraso arancelario, los pagos demorados y el deterioro de las condiciones económicas del convenio con la obra social nacional. La medida encendió las alarmas de los gobiernos patagónicos por el impacto sanitario sobre miles de jubilados.