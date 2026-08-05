Ley de tierras: los aliados se rebelan y Patricia Bullrich no consigue los votos para la reforma

La senadora Victoria Huala junto a Daniel Kroneberger, del PRO y la UCR de La Pampa. Patricia Bullrich necesita su voto.

Luego del anuncio de las modificaciones, Patricia Bullrich no logra garantizar los votos para aprobar el capítulo de tierras del proyecto de inviolabilidad de propiedad privada, que aumenta la superficie que pueden comprar los extranjeros. Los aliados de Neuquén, Tucumán y Salta en el Senado votarían en contra por pedido de sus gobernadores.

La jefa del oficialismo había mencionado a estos bloques como partes de un acuerdo, pero al parecer no los tenía cerrados y la votación de este fragmento pende de un hilo en la sesión de este jueves. También ratificó su rechazo el senador pampeano de la UCR, Daniel Kroneberger , uno de los tres radicales que estaba en duda.

Ya informó su voto en contra por la UCR el catamarqueño Flavio Fama y seguiría ese camino el bonaerense Maximiliano Abad . Como suele ocurrir, cuando se trata de una votación polémica, nadie quiere ser el garante de la aprobación y el resto de los aliados no da garantías. Es el caso de la salteña Flavia Royón , quien responde a su gobernador, Gustavo Sáenz. "No voy a votar el capítulo de tierras", confirmó a Letra P .

La senadora Victoria Huala , del PRO de La Pampa, no quiere ser la única legisladora de su provincia en aprobar esta reforma y su voto está en duda. "No decidí mi voto", le dijo a Letra P . Con estos interrogantes, el oficialismo está lejos de los 37 necesarios para aprobar el capítulo. Hay 21 miembros de La Libertad Avanza, dos de los tres del PRO y siete de los 10 de la UCR que ayudarían. Como mucho. Carlos Espínola (Provincias Unidas) se sumaría y está en duda la chubutense Edith Terenzi , cercana al gobernador de Chubut, Ignacio Torres .

Figueroa confirmó que La Neuquinidad votará contra la reforma de la Ley de Tierras en el Senado "Queremos que nuestras tierras sean para los argentinos", afirmó. La postura alcanza a la senadora Julieta Corroza pic.twitter.com/HCcF7ShIJP

La rebelión de los gobernadores fue un puñal para La Libertad Avanza. Rolando Figueroa (Neuquén) anticipó temprano que su senadora, Julieta Corrozo , votará en contra del capítulo tres del proyecto. "Para distintas familias es importante la tenencia de la tierra. No vamos a acompañar la extranjerización", sostuvo en un video.

Su colega Osvaldo Jaldo garantizó en medios locales que sus alfiles tampoco facilitarán la venta de parcelas a foráneos. Una es Beatriz Ávila, que estaba en el conteo de Bullrich y tuvo una reunión con ella el martes por la noche. La otra tucumana es Sandra Mendoza, que nunca tuvo en el listado de votos favorables.

Royón se venía mostrando a favor, con pedidos de modificaciones, pero nunca lo confirmó públicamente y este miércoles confirmó su rechazo. El radical Kroneberger despejó dudas. "Voy a votar en contra de la modificación a la ley de tierras, por el límite impuesto, entre otras cosas", confirmó a los medios locales.

En el peronismo dan por ganada la votación y especulan con una rápida reacción de Bullrich, para no quedarse sin el resto de la iniciativa, que incluye temas como flexibilización a desalojos y restricciones para expropiar. Consistiría en anunciar el retiro de los artículos polémicos aprobar el resto.

Jaldo anticipó que las senadoras tucumanas Beatriz Ávila y Sandra Mendoza, que responden a su conducción política, votarán contra la ley de inviolabilidad de la propiedad privada



"Los extranjeros pueden invertir, pero no apropiarse de nuestras tierras", afirmó pic.twitter.com/QPU0oKfIrG — LETRA P (@Letra_P) August 5, 2026

No es fácil que esa propuesta pase el filtro de la Casa Rosada. Ocurre que el autor de la iniciativa, Federico Sturzenegger, ya frustró la última sesión, molesto por las modificaciones al capítulo de tierras. No le importaba el resto.

Los cambios

Para lograr respaldo de aliados, Bullrich anunció este martes que se elimina la habilitación a extranjeros a comprar tierras sin límites, como decía el proyecto. La propuesta es subir del 15 al 25% de la superficie total de cada provincia. No habrá límites de operaciones por departamento de cada jurisdicción ni por persona, que hasta ahora era de 1000 hectáreas.

El texto también tiene correcciones para proteger las fronteras, que fue un pedido de la exdiputada Elisa Carrió. Bullrich confía en contar con el aval de los aliados cuando se reanude la sesión, el próximo jueves a las 12. Sin embargo, durante su conferencia de prensa que brindó en la cámara alta no sentó a un senador de otra bancada.

La exministra aseguró que el consenso se alcanzó con el PRO, la UCR y partidos provinciales de tres provincias: Neuquén, Salta y Tucumán. Sin embargo, este miércoles quedó claro que el acuerdo no estaba cerrado.