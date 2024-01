La titular de la cartera de Seguridad, Patricia Bullrich , y el ministro de Economía, Toto Caputo , apuntaron contra el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof , por su participación en la marcha que encabezará la CGT en el marco del paro general contra el decretazo y la ley ómnibus. Para Bullrich "no corresponde" que el mandatario provincial asista a la movilización porque el economista tiene que "cumplir con la ley y no violarla" y dijo que le gustaría que "estuviera trabajando".

Nunca tan claro para la sociedad que estamos frente a un paro político por tocarles privilegios https://t.co/oxsNTAZjoC — totocaputo (@LuisCaputoAR) January 24, 2024

"Como gobernador tiene que hacer cumplir la ley, no violar la ley. Eso es lo que necesitamos: Kicillof tiene que cumplir con la ley y no violarla", advirtió Bullrich y pidió: “Nos gustaría que hoy el gobernador de la provincia de Buenos Aires esté trabajando y no yendo a una movilización”.