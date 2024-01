Live Blog Post

Mondino contra los sindicatos: "No les tenemos miedo"

La canciller Diana Mondino insistió con que "el paro no tiene justificación", apuntó contra líderes sindicales "con autos blindados y chófer" y los desafió: "No les tenemos miedo". "Las cosas se consiguen con esfuerzo, no llorando y pataleando", criticó la ministra.

En la previa a la huelga, Mondino definió en Twitter que el paro general "convocado por la oligarquía de millonarios con autos blindados y chófer, falsos representantes de los trabajadores, ratifica que estamos en el camino correcto".