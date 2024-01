En micro, en tren, en colectivo, sueltos y organizados en columnas. El peronismo bonaerense se organiza para darle volumen a la movilización convocada por la CGT y las dos CTA en rechazo al proyecto de ley ómnibus y el DNU del presidente Javier Milei. No todos estarán presentes: Sergio Massa no será parte de la movilización, pero enviará a su tropa. Máximo Kirchner convocó desde el PJ bonaerense que preside y La Cámpora pero no confirma la presencia de su líder. El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, se movilizará junto a la tropa de intendentes.