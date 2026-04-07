DISCUSIÓN 2027

Martín Pérez apuesta a Kicillof: "Tiene la capacidad y la fuerza para ser presidente y conducir el peronismo"

El intendente de Río Grande se mostró con el gobernador bonaerense. Foto a dos puntas y mensaje a la política fueguina mirando a los comicios del año entrante.

Por Letra P | Periodismo Político
Martín Pérez apuesta a Kicillof: Tiene la capacidad y la fuerza para ser presidente y conducir el peronismo

Martín Pérez apuesta a Kicillof: "Tiene la capacidad y la fuerza para ser presidente y conducir el peronismo"

El intendente de Río Grande, Martín Pérez, no dejó dudas. Consideró que el gobernador bonaerense Axel Kicillof es una de las principales referencias políticas de cara al futuro del peronismo a nivel nacional y lo posicionó como el presidenciable del espacio de cara a las elecciones del año entrante.

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Tras la visita del mandatario bonaerense a Tierra del Fuego en el marco de las actividades por el 2 de abril, Pérez fue enfático al referirse a Kicillof, con quien mantiene una relación política y personal desde hace años. “Axel tiene la capacidad y la fuerza para ser presidente de la Nación y conducir el futuro del peronismo. No tengo dudas en ese sentido”, afirmó.

Las palabras de Pérez cobran relevancia en territorio fueguino no sólo porque significan una apuesta por el gobernador bonaerense. Además, el intendente es el referente de Provincia Grande, el partido que representó una novedad en las últimas elecciones legislativas nacionales y que se proyecta para pelear por la gobernación en 2027.

La definición de Martín Pérez

El intendente de la ciudad más poblada de Tierra del Fuego valoró especialmente la presencia de figuras nacionales en la tradicional vigilia del 2 de abril y subrayó la importancia de que conozcan de primera mano la realidad de la Patagonia y de la provincia. “Es muy valioso que vengan, que entiendan lo que significa vivir en estas latitudes y lo que representa la causa Malvinas para nuestro pueblo”, expresó.

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Sin embargo, la definición de Pérez fue más allá del aniversario del inicio de la Guerra de Malvinas y ahondó en lo político al resaltar que Kicillof es "una persona que entiende profundamente lo que significa la Patagonia, que comprende el sentir nacional que se vive en nuestra provincia". En alusión al modelo de país en el que ambos coinciden, añadió: "Además tiene claro que la soberanía no es solo la causa Malvinas, sino también la defensa de la industria nacional”.

Un presidenciable en Tierra del Fuego

En la misma línea, el intendente remarcó la necesidad de proyectar un nuevo rumbo político que contemple las demandas del interior del país y recupere ejes estratégicos como el desarrollo productivo y el empleo. En ese sentido, consideró que la figura de Kicillof representa una alternativa con capacidad de liderazgo y visión de futuro.

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Pérez está cursando su segundo mandato al frente del municipio de Río Grande y en los pasillos de la política fueguina se lo menciona entre los jugadores que pelearán por suceder en la gobernación a Gustavo Melella, quien arrastra múltiples problemas de gestión y no logra encaminar una política de reconversión productiva de la provincia tras la quita de aranceles a las importaciones impuestas por la Casa Rosada al régimen industrial de la isla.

Provincia Grande, el partido que fundó el intendente de Río Grande, reunió 20 puntos en las elecciones de octubre pasado y mostró un poder de fuego que lo posiciona para la pelea que los sectores del peronismo y aliados deberán dar en 2027 contra La Libertad Avanza, quien se propone llegar al poder tras su triunfo en 2025.

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