Tierra del Fuego: quién es Gustavo Ventura, el primer anotado para disputar la intendencia de Ushuaia

Gustavo Ventura, el primer anotado para disputar la intendencia de la capital de Tierra del Fuego.

La carrera por la intendencia de Ushuaia empezó antes de tiempo. Gustavo Ventura decidió pisar el acelerador y convertirse en el primer dirigente que blanquea su intención de disputarle a Walter Vuoto la intedencia de la capital de Tierra del Fuego en las elecciones de 2027.

Empresario del sector turístico, con pasado en la gestión municipal y de vínculos con sectores religiosos, Ventura busca construir una alternativa política a la conducción de la ciudad. Lo hace a través del Partido Arraigo y Renovación (PAR), un espacio de perfil provincialista con el que pretende reunir a distintos sectores opositores a La Cámpora .

Con su lanzamiento adelantado, el dirigente busca anticipar la discusión sobre el rumbo de la ciudad más austral de la Patagonia y comenzar a ordenar un frente opositor amplio con eje en el desarrollo económico y la generación de empleo.

Ventura tiene 47 años, es empresario y padre de cuatro hijos. Llegó a Ushuaia en 2001, en medio de la crisis económica nacional, después de haberse recibido de piloto. “Vine buscando trabajo en un momento muy complicado del país y lo encontré. Estoy muy agradecido con esta tierra”, contó en diálogo con Letra P .

Con el tiempo se consolidó en el sector turístico y del transporte, donde asegura que hoy genera más de 100 puestos de trabajo. Desde ese lugar construye su identidad política: un dirigente que proviene del sector privado y que plantea que el desarrollo económico debe ser el eje de la gestión municipal.

Ventura intentó llegar al poder municipal en 2019. Luego estuvo al frente de las áreas de Desarrollo Económico y Turismo.

“La necesidad con la que nos encontramos cuando caminamos los barrios es el trabajo. Hoy la generación de empleo es el tema central para lo que viene en la provincia”, sostuvo.

Del segundo puesto a la gestión

Ventura ya tuvo un primer intento electoral. En 2019 fue candidato a intendente y terminó segundo detrás de Vuoto, superando a otras fuerzas opositoras.

Tras esa elección, el jefe comunal convocó a referentes de distintos espacios políticos a sumarse a la gestión municipal para atravesar un contexto complejo que poco después quedaría atravesado por la pandemia. En ese marco, Ventura se incorporó primero como secretario de Desarrollo Económico y luego como secretario de Turismo, dos áreas vinculadas a su experiencia en el sector privado.

Según relata, el objetivo inicial era aportar una mirada técnica desde la actividad productiva. Sin embargo, las tensiones políticas terminaron condicionando esa experiencia.

“Yo fui a un espacio técnico que tenía que ver con el contacto con el sector privado, pero fue muy complicado. Cuando la unidad básica se metió dentro de la gestión ya fue imposible trabajar”, afirmó. Tras el fallecimiento del senador Matías Rodríguez, Ventura decidió dar un paso al costado junto con su equipo.

El PAR y la construcción de un espacio propio

Después de salir del gobierno, Ventura avanzó en la creación de su propio sello, el Partido Arraigo y Renovación (PAR), una fuerza de distrito que busca recuperar una identidad provincialista en la política fueguina.

El espacio pretende convocar a dirigentes y vecinos con una mirada centrada en los problemas locales, retomando en parte la tradición que durante décadas representó el Movimiento Popular Fueguino.

El dirigente evita definirse dentro de las etiquetas tradicionales de la política nacional. Aunque reconoce afinidades históricas con el peronismo, toma distancia de sus expresiones actuales. “Si vamos a la historia del peronismo hay cosas con las que me siento identificado, pero hoy no me veo en este peronismo”, dijo.

El vínculo con Dante Gebel

En su armado político también aparece una referencia externa que podría tener impacto en el escenario electoral de los próximos años: el pastor y comunicador Dante Gebel.

Ventura mantiene una relación con Gebel desde hace años.

Ventura mantiene una relación personal con el líder religioso desde hace años y forma parte de los sectores que siguen con atención el intento de Gebel por construir una propuesta política propia de alcance nacional.

El dirigente fueguino reconoce que las iglesias evangélicas forman parte del entramado social con el que trabaja políticamente en la provincia y que constituyen uno de los espacios de diálogo de su armado territorial.

La estrategia para 2027

Con su candidatura ya lanzada, el empresario se propone dos objetivos inmediatos: recorrer la ciudad para ampliar su base de apoyo y avanzar en la construcción de una plataforma opositora amplia. “Queremos construir un frente donde estén invitados todos los que tengan una mirada similar para armar una alternativa a La Cámpora en Ushuaia”, definió.

Según explica, su equipo viene trabajando desde hace más de un año en la elaboración de un plan de gobierno con la participación de más de 50 vecinos, entre profesionales, exfuncionarios y referentes sociales. “Lo importante no son las candidaturas, sino qué se puede hacer y cómo hacerlo”, planteó.

Con ese esquema, Ventura busca posicionarse como el primer dirigente en poner sobre la mesa la disputa por la intendencia de Ushuaia en 2027 y en abrir el debate sobre la continuidad del modelo político que encarna Vuoto en la capital fueguina.