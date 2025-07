Santiago Caputo, ¡afuera!: Karina Milei lo apartó del armado bonaerense de La Libertad Avanza

Apartado por el karinismo, Santiago Caputo se quedó afuera de la mesa política en la que se definirá el futuro electoral de La Libertad Avanza en Buenos Aires . El menos desde hace un mes que el asesor no se reúne con la cúpula del PRO a la que supo persuadir. Tampoco fue consultado por el armado de listas que Sebastián Pareja , ejecutor de las órdenes de Karina Milei , negocia a contrarreloj y todavía más en que no son pocos en que ponen en duda la efectividad de sus métodos para esta provincia.

"Ni Santiago, ni ninguno de los tuiteros que trabajan con él son parte de la estrategia", confirmó a Letra P un hombre de peso en el armado de la hermana menor de los Milei en el territorio bonaerense. El otro argumento que esgrime este sector, no sin chicanas de por medio, es que ni Patricia Bullrich ni ningún otro ministro son parte de este tipo de conversaciones, razón por la cuál tampoco "tendría sentido" convocar al asesor. Caputo no tuvo el mismo peso que la ex-PRO en la estrategia electoral de 2023.

"Que no estén en la mesa bonaerense, no quiere decir que no respetemos sus lugares de coordinadores. Lo que armen en la lista de concejales de esas ciudades será respetado", aclaran. No obstante, según pudo saber este medio, Lule Menem intervino en la rosca local y le pidió al intendente Diego Valenzuela el primer lugar de la lista de concejales. El caputismo quería ese lugar para Agustín Caulos.

En el equipo de Caputo reconocen el lugar marginal que tiene en el ámbito electoral, aunque apuestan a tener una mayor presencia la noche del cierre de listas con un poder de veto sobre algunos candidatos que no pasen los estándares de calidad del mileísmo, como así también cierta influencia sobre los hermanos Milei para entronar a algunos dirigentes marginales de Las Fuerzas del Cielo, la agrupación que auspicia desde su creación.

La estrategia libertaria para las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre es la antítesis de la que se implementó en el territorio porteño, en los comicios del 18 de mayo. En la Ciudad, el asesor presidencial no sólo diseñó buena parte de la maquinaria electoral, sino que, también, sentó a la mesa de conducción política a varios de sus principales espadas políticas.

De hecho, algunos de ellos recordaron a Letra P, que la idea de llevar como candidato a Manuel Adorni fue suya, pese al rechazo del vocero presidencial, al igual que el eslogan de campaña "kirchnerismo o libertad", con el que la cúpula libertaria buscó correr del debate público a la por entonces candidata del PRO, Silvia Lospennato.

Para los comicios metropolitanos, el asesor prestó su despacho del primer piso de la Casa Rosada como búnker de campaña. Dos veces a la semana pasaban por allí la hermana de Milei, Adorni, además de Macarena Alifraco, Lucas Luna, Tomás Vidal, Belén Stettler y Julián Hampton, como parte del ecosistema caputista; y Pilar Ramírez y Javier Lanari, por el karinismo. Ahora, ni él ni los suyos participan de encuentros para delinear la estrategia en la provincia que representa el 38% del padrón electoral que se desarrollan en la oficina que Pareja tiene en el centro porteño.

El veto del asesor y la llegada de Las Fuerzas del Cielo

En el Salón Martín Fierro, donde Caputo tiene su base de operaciones diaria, creen que además del poder de veto o influencia del asesor la noche del cierre de listas podrán contar también con la bendición de Milei, pese a que el jefe de Estado dio sobradas muestras de desinterés y malestar en cuestiones propias de la rosca política. La única vez que intervino de manera directa este año fue para salir en defensa de Mariana Biagetti, una militante de esta agrupación en Junín, que le costó el cargo de titular del PAMI local y el desplazamiento de LLA a Alberto Pascual, un hombre que respondía a Pareja.

"Somos el único espacio que representa exactamente las ideas que tiene Javier", sacan pecho en Las Fuerzas del Cielo. De ahí que aspiren a ocupar cuatro bancas en la Cámara de Diputados bonaerense y dos en el Senado provincial, además de los lugares que ocuparán en los legislativos locales, como San Miguel y Tres de Febrero.

La denominada "guardia pretoriana" del Presidente muestra una amplia cantera de militantes de base y referentes para copar parte de las boletas violetas, que deberán pasar el filtro de la lapicera de Karina Milei. Además de la propio cuarteto de Las Fuerzas del Cielo integrado por Parisini, Romo, Luna y Sotelo, se menciona como candidatos posibles a Soledad Pedernera, de La Plata; Estefanía Albasetti, de Quilmes; y Felipe Ferrández, de Bahía Blanca.

Si LLA inscribe este miércoles de manera oficial un frente electoral con el PRO de Cristian Ritondo, las jóvenes figuras caputistas tendrán no sólo el desafío de hacerse valer en una mesa en la que Pareja no los quiere para nada, sino también en los territorios donde muchos referentes del macrismo ya están bien instalados. Por ejemplo, La Plata, Quilmes y Bahía Blanca fueron municipios administrados por intendentes del PRO, algunos de los cuales desean volver de alguna manera. De hecho, se menciona que Martiniano Molina, alfil de Santilli en la Tercera sección electoral, podría tener la oportunidad de renovar su banca.

Karina Milei verá todo el calendario electoral

Los resultados que obtenga el mileísmo la noche del 7 de septiembre serán determinantes para la estrategia electoral de los comicios nacionales del 26 de octubre. Un eventual triunfo de La Libertad Avanza en las ocho secciones electorales le daría la razón a Pareja - y por propiedad transitiva a Karina Milei- y, muy probablemente, cierta influencia sobre lo que suceda en el ámbito nacional al mes siguiente. Sobre todo después de que el propio Presidente se haya mostrado "encantado" con el primer Congreso del partido, organizado por el operador karinista en el coqueto salón Von Harv de La Plata el 26 de junio.

Por el contrario, si finalmente el peronismo se impone en Buenos Aires, los primeros señalamientos se dirigirán a Pareja, pero no a Karina Milei. El presidente del partido bonaerense está al tanto de esta realidad, no por nada aceptó, casi a último momento, conformar un acuerdo con el PRO de Ritondo, a quien en un inicio rechazaba bajo el argumento que tenían poco para ofrecer. Además, viejos conocidos de ambos dirigentes aseguran que las tensiones que protagonizaron hasta hace no mucho tiempo se debieron, también, a viejos cruces del pasado, cuando Pareja oficiaba de puntero de Emilio Monzó en el conurbano bonaerense.