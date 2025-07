Santa Fe: Maximiliano Pullaro descarta jugar con un ministro en octubre y busca nombres con su sello

Aunque en la danza de nombres aparecieron el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico , y su par de Producción, Gustavo Puccini , tanto en la estructura del gobernador como cerca de los ministros descartan la posiblidad. "En principio, ministros no", afirman en la Casa Gris. "No hay chance de que suceda este año", abonan cerca de Enrico. Fortalecer la gestión y enfocarse en esa tarea es el argumento esgrimido.

La marca Maximiliano Pullaro

No obstante, en la incipiente alquimia electoral del gobernador analizan que quien encabece la boleta de Unidos para Cambiar Santa Fe, tal como ocurrió en anteriores gobiernos del extinto Frente Progresista, deberá ser alguien señalado por el gobernador. Lo que no está resuelto allí es cómo se configurará la alianza en la instancia nacional. "Unidos es un armado provincial, veremos qué ocurre acá. No está claro todavía", reconocen.