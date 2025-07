Buenos Aires: la pelea por las listas en los municipios recalienta la interna peronista

El mecanismo que acordaron Axel Kicillof , Máximo Kirchner y Sergio Massa para armar las listas distritales de Fuerza Patria en Buenos Aires está teniendo una difícil implementación en el territorio, por casos de intendentes que no abren sus listas al resto de las tribus. Resta ver si esas nóminas pasan el filtro de la Junta de la alianza, lo cual se verá en las próximas horas.

En los distritos donde hay armonía entre el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) que lidera el gobernador, La Cámpora y el Frente Renovador no se registran mayores inconvenientes. Allí, cada intendente ya fue entregando, o la hará en las próximas horas, las listas distritales. Por otro lado, hay un grupo que cada vez se vuelve más grande de jefes comunales que decidieron no abrir lugar al resto de los sectores políticos o hacerlo, pero tergiversando el espíritu de la norma que plantearon a la hora de acordar la unidad.

Con el correr de las horas, y mientras se empiezan a conocer las primeras nóminas municipales, la cuestión queda a la vista. No hay lugares en las listas para los sectores con los que el jefe o jefa comunal está enfrentado.

Un grupo de intendentes nucleados en el MDF de Kicillof lo dejaron en claro. Por caso, el intendente de Berazategui, Juan José Mussi , habría sido de los primeros en manifestar no pensaba compartir su lista local con La Cámpora, que tiene una concejala que en diciembre termina su mandato y espera poder renovar.

Quilmes, Lanús y Avellaneda en principio tampoco abrirían sus listas locales. Ferraresi había dejado trascender que si en los demás distritos daban lugares en el reparto, él también se los daría a La Cámpora. Eso no estaría ocurriendo: Mayra Mendoza ni Julián Álvarez le estarían reservando espacios al MDF de Kicillof.

El jefe comunal de Berisso, Fabián Cagliardi, se plantó: le avisó a La Cámpora que no les daría lugares “a quienes no le aprueban el Presupuesto al gobernador”. El intendente anunció que encabezará la nómina local, pero no dio a conocer la lista completa.

En otros distritos la situación se repete, como en Moreno, donde Mariel Fernández no le permitiría al ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, colocar a ningún representante del MDF. También Mario Ishii, en José C. Paz, tiene ruido interno. Otro caso es el de Morón donde la guerra es total y, al cierre de esta nota, no hay definiciones.

El método de Andrés Watson

El movimiento que hizo Andrés Watson promete replicarse fuera de Florencio Varela. El intendente fue uno de los primeros en presentar su lista completa el jueves. La Cámpora asegura que no tiene ningún lugar, aunque en el municipio niegan no haber ofrecido algún lugar en la papeleta.

Andrés Watson Andrés Watson

En Varela aseguran que la cuarta candidata, Nidia Perrone, pertenece al cupo que le dieron al cristinismo. Pero La Cámpora lo rechaza. La realidad es que la dirigente tiene terminales en la agrupación Nuevo Encuentro en el distrito, el partido que conduce Martín Sabbatella, y que siempre se dice hermano de la agrupación liderada por Máximo Kirchner. No obstante, está alineada a la estructura local liderada por Julio Pereyra.

“Intendentes siendo intendentes”, resumió un dirigente local. Al cierre de esta nota, hay unos 25 municipios en los que aún resta cerrar sus listas.