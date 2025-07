Alerta para Javier Milei en Tucumán: el PJ avanza hacia la unidad y se fragmenta la oposición

Un par de días después, Jaldo insistió. “Si tienen los ATN, que se forman con la coparticipación de las provincias, en la que Tucumán aporta el 1% y hoy pedimos que nos lo devuelvan, ¿a quién ofendemos? ¿Qué equilibrio fiscal estamos rompiendo?". En línea con el discurso de todos los jefes provinciales, Jaldo recalcó: "No pedimos recursos nacionales. Le estamos pidiendo al gobierno nacional que no tenga superávit con recursos nuestros; que no sacrifiquemos a los tucumanos”. Incluso, criticó la apertura de importaciones dispuesta por la Nación.

La unidad del peronismo, en progreso

Horas después de esas declaraciones, Jaldo se reunió a solas durante más de dos horas con Manzur. En la Casa de Gobierno, avanzaron en la letra chica de un eventual acuerdo dentro del peronismo. En esta provincia, el gobernador inscribió para competir el frente Primero Tucumán, mientras que el manzurismo replicó la alianza kirchnerista bonaerense Fuerza Patria, que impulsa la candidatura a diputado del legislador Javier Noguera, un crítico de la gestión jaldista.

Si bien la confirmación de un consenso que selle la unidad aún es lejana, lo concreto es que hay acercamientos en ese sentido. El gobernador entiende que no puede perder en manos de un candidato libertario en octubre, por lo que en las últimas semanas se mostró dispuesto a ceder a sus rivales internos un lugar con chances de lograr una banca en la lista.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GobiernoTucuman/status/1945826219036950715&partner=&hide_thread=false @OsvaldoJaldo: "Hablamos de lo nuestro, de lo que podemos hacer y la propuesta que llevaremos"#Tucuman https://t.co/HmbtPYotEi — Gobierno de Tucumán (@GobiernoTucuman) July 17, 2025

“Hablamos de lo nuestro, de lo que podemos hacer y la propuesta que llevaremos”, contó Jaldo en declaraciones a la prensa. Confirmó, además, que la próxima semana será convocado el Consejo Provincial del Partido Justicialista, del que Manzur es presidente y él, vicepresidente.

Oposición en Tucumán: cada uno por su lado

El acercamiento entre los espacios en pugna dentro del peronismo no es la única alerta que recibió La Libertad Avanza en la provincia. Sus principales aliados locales también confirmaron que competirán con listas propias el domingo 26 de octubre.

La decisión más sorpresiva es la de Paula Omodeo, diputada del interbloque libertario. Su partido político, CREO, decidió presentarse en soledad en los comicios nacionales. A Omodeo la secundaría Sebastián Murga, ex presidente de la Sociedad Rural de Tucumán. CREO irrumpió como sello político tras la pandemia de coronavirus y su base política está en Yerba Buena, el segundo distrito electoral de la provincia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ricardobussi/status/1945954538709455085&partner=&hide_thread=false Ricardo Bussi encabezará la lista de diputados de FR: “Somos mileístas, con discrepancias” https://t.co/YK3D1juF9z — Ricardo Bussi (@ricardobussi) July 17, 2025

Este jueves, en tanto, Ricardo Bussi hizo lo propio. “Cansados de esperar que la oposición se ponga de acuerdo y sin recibir respuesta alguna, en Fuerza Republicana tomamos una decisión clara: presentar nuestra propia lista”, anunció y aclaró su posicionamiento respecto de LLA. “Apoyamos al presidente Milei, como lo hicimos desde el primer momento, pero no compartimos ni fomentamos peleas ni agravios. Nuestra convicción es clara: la defensa de las ideas de la libertad se hace con firmeza, pero también con respeto”, amplió. El bussismo fue la primera pata tucumana con la que Milei hizo pie en este territorio.

Por el lado del radicalismo, tampoco hay buenos augurios para el mileísmo. Ocurre que el diputado Roberto Sánchez ya confirmó que irá por la reelección. Detrás de él se encolumna parte de la dirigencia peronista y radical del desmantelado Juntos por el Cambio. Resta saber qué postura tomará el también diputado Mariano Campero, uno de los “héroes” de 2024 para el Presidente, pero que viene marcando distancia en el recinto en las últimas votaciones. En el entorno del yerbabuenense creen que terminará acompañando a su socio local.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/1835461092270887369&partner=&hide_thread=false RADICALES CON PELUCA #Tucumán: Campero quiere jugar, pero choca contra la superpoblación mileísta y el escarnio radical



Sacó la selfie en la oficina de Milei y se propone crecer en una provincia plagada de aliados del Presidente



@CesarPuchetaok https://t.co/RlBJbBflFb — LETRA P (@Letra_P) September 15, 2024

La UCR tucumana, en paralelo, tiene su futuro en manos de la jueza María Servini. Ocurre que el legislador provincial Agustín Romano Norri judicializó la intervención partidaria que dispuso en marzo el Comité Nacional. El parlamentario busca, además, que la Justicia lo reponga al frente de la Junta de Gobierno provincial.

A un mes del cierre del plazo para presentar candidaturas, La Libertad Avanza tiene una sola certeza: competirá sin aliados en octubre en Tucumán y en medio de una interna feroz, como resabio del armado partidario. El desafío libertario será lograr una transfusión del caudal de votos de Milei a sus postulantes locales, el vicejefe de Gabinete, Lisandro Catalán, o el joven Manuel Guisone. Se trata de uno de los referentes de la fundación Federalismo y Libertad, a la que Milei reconoce como su punto de partida electoral.