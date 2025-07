La oposición prepara una megasesión para erosionar a Javier Milei antes del cierre de listas nacionales

Germán Martínez (UP) habla con Nicolás Massot (EF). Referentes de la oposición en Diputados.

La apuesta de Unión por la Patria para sesionar en el receso invernal de Diputados no prendió en el resto de la oposición dura, pero Javier Milei no está salvado: hay conversaciones entre sus rivales legislativos para realizar una megasesión la primera semana de agosto con temas que golpearían al oficialismo a pocos días del cierre de las listas nacionales.

En La Libertad Avanza dicen que únicamente no llegan al tercio para blindar un eventual rechazo presidencial a la ley sobre discapacidad y por eso evalúan un veto parcial de esa norma, para que permanezca la actualización de las prestaciones. Martín Menem dio un gesto este miércoles, con una foto con integrantes del seleccionado de rugby inclusivo.

El recinto de la cámara baja está dominado este año por una mayoría opositora que integran Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia Para Siempre (UCR crítica), Coalición Cívica y la izquierda. Si no tienen fisuras, este conglomerado puede aprobar cualquier expediente. Para una mayoría especial, son necesarios aportes de habituales aliados del Gobierno que integran la UCR, el PRO y los partidos provinciales.

Esperemos que los senadores no apoyen esta demagogia populista pero de cualquier forma nuestro compromiso es vetar cualquier cosa que atente contra el DÉFICIT CERO. Fin.

Los planes de la oposición

Las vacaciones invernales encuentran a varios diputados de la oposición lejos de la Ciudad de Buenos Aires y, por eso, hasta ahora no hay una sesión convocada. UP intentará llamarla para el miércoles 30, pero si no es posible la agenda se trasladará para agosto. Algunos integrantes de Diputados prefieren esperar a agosto para incluir los vetos, acorralar a Milei y a los mandatarios provinciales.

Es que existen gobernadores que no quieren sumarse al rechazo de los vetos y sólo desean aportan sus votos para sancionar los proyectos que les suman fondos. Ambos fueron girados a las comisiones de Presupuesto y, en el caso de combustibles líquidos, también a la de Energía. Son controladas por el oficialismo, a través de José Luis Espert y Lorena Villaverde, quienes difícilmente las convoquen.

En una megasesión, si no consigue mayoría especial, la oposición emplazará a las comisiones: de mínima, las sanciones se demorarán una semana más. Con ese esquema, para tener sus leyes, los gobernadores terminarían colaborando con el cuórum para tratar el resto del temario. De hecho, en el Senado algunos mandatarios les sacaron el cuerpo a proyectos sobre discapacidad y jubilaciones, pero no pudieron bloquearlos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SenadoArgentina/status/1943474527431696617&partner=&hide_thread=false Queda aprobado con 56 votos afirmativos y 1 voto negativo en general el proyecto de ley que incorpora el art. s/n de su similar 11672 sobre la distribución automática de los recursos del fondo de aportes del tesoro de la Nación a las provincias — Senado Argentina (@SenadoArgentina) July 11, 2025

Además, si bien el Gobierno da por hecho que sostendrá el veto al aumento jubilatorio (7,2% y 40 mil pesos de bono) tampoco le sobrarán votos. Es que el proyecto incluye el pago de la Nación a las deudas previsionales, un tema que desvela a 13 mandatarios que nunca transfirieron sus cajas a ANSES.

Como explicó Letra P, La Libertad Avanza apuesta en Diputados a outsiders que aún dominan los bloques UCR y PRO para sostener los vetos, aunque entre los amarillos dependerá del compromiso del grupo identificado con Mauricio Macri. Más fácil la tiene el Gobierno para anular la prórroga de la moratoria previsional.

La influencia electoral

La urgencia de UP para sesionar antes del receso invernal tiene sentido electoral: el 7 de agosto cierran las alianzas electorales y varios gobernadores acordarán en sus provincias con La Libertad Avanza, como los radicales Alfredo Cornejo (Mendoza) y Leandro Zdero (Chaco; y Rogelio Frigerio (Entre Ríos). Los tres dejaron sus bancas vacías en la sesión del Senado.

El 17 de agosto es la fecha para inscribir las listas por lo que la semana anterior habrá rosca en todas las provincias. El temor del peronismo es que los aliados de los libertarios podrían no darle votos, aunque sus voceros no se cansan de aclarar que ninguno interferirá en el proceso legislativo.

"Si no hay una negociación específica por fondos con la Nación, no será posible evitar las sanciones de estos proyectos. Por ahora, no hay un diálogo efectivo", sostuvo ante Letra P el referente de una provincia que interviene en la negociación con la Casa Rosada.

La pelea por fondos Nación-Provincias tampoco se puede frenar. El 15 de septiembre, Milei enviará el Presupuesto 2026 y si no incluye los pedidos de las provincias, no pasará el filtro legislativo y volverá trabarse su tratamiento. El Gobierno no parece preocuparse demasiado.

"El relato del superávit fiscal no se toca", es la frase repetida en LLA, donde empezaron a naturalizarse las derrotas legislativas. La próxima sería en Diputados.