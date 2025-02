Suspensión de las PASO: el Gobierno festeja el dictamen, pero no tiene garantizado el cuórum

Como había anticipado Letra P, las reuniones de bloque que hubo el lunes dejaron malas noticias en La Libertad Avanza (LLA). En Unión por la Patria (UP) había prevalecido el plan de no dar cuórum y en las dos bancadas de la UCR no confirmaban una posición, aún muchos de sus miembros anunciaron que no querían votar dos veces este año. Sólo el sexteto radical violeta garantizó su ayuda cerrada a Javier Milei.