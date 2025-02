PASO: Martín Menem llamó a sesión sin tener los votos confirmados y confía en la ayuda de la UCR

Cansado de la rosca, Martín Menem llamó a sesionar el jueves para tratar el proyecto de Javier Milei que propone eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), aun cuando no logró confirmar los 129 votos necesarios para tener mayoría, ni siquiera con el compromiso de aceptar una suspensión de la contienda sólo por este año.

El riojano firmó el llamado antes de la reunión de Unión por la Patria (UP) y sin la certeza de alcanzar cuórum. "No tenemos los votos confirmados, pero somos bilardistas", confirmó a Letra P una fuente de La Libertad Avanza (LLA). La clave para llegar tranquilo era el pronunciamiento a favor de la mayoría de los dos bloques radicales, que hasta el cierre de esta nota sólo garantizaban una parte de sus votos.

Este martes, el proyecto se debatirá en comisión y quedarán las cartas sobre la mesa. Menem no esperó el resultado de ese debate para definir si convocaba a sesión y decidió jugar a todo o nada, luego de una reunión con Karina Milei y el viceministro del Interior, Lisandro Catalán , quien maneja la relación con los gobernadores.

En la Casa Rosada están convencidos de que tendrán los votos de referentes de los mandatarios peronistas Raúl Jalil (Catamarca) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero), que integran UP, pero ninguno lo confirma. Una forma de presionarlos desde el Congreso fue citar a sesión antes de que se iniciara la reunión de ese bloque en el tercer piso del palacio.

El obstáculo de Milei es, una vez más, Cristina Fernández de Kirchner, quien pidió a sus allegados que, como mínimo, no dieran cuórum, para bloquear el llamado a extraordinarias del Gobierno. El temario incluye el proyecto Ficha limpia, que, de sancionarse, le impediría ser candidata.

Los números de Martín Menem

Sin ayuda de UP, el presidente de la cámara baja no tiene los 129 votos seguros para suspender las PASO si los bloques radicales no se vuelvan en su mayoría a favor. La UCR tiene 20 miembros y al menos 10 están decididos a votar a favor de la suspensión, una propuesta que tomará forma en el dictamen que se firme este miércoles.

La bancada presidida por Rodrigo De Loredo tuvo un Zoom en la tarde de este lunes y no hubo un pronunciamiento formal. La reunión fue tensa, desde la previa, cuando antes de conectarse, Julio Cobos anunció que está a favor de la realización de las PASO. Los seis violetas de la bancada -cercanos a la Casa Rosada- tenían la misión de recolectar aliados y les costó ablandar a sus correligionarios.

Hubo pedidos para que una eventual suspensión tenga un texto claro, que no deje la puerta abierta para que el Gobierno de por muertas las PASO en 2027. También existieron reproches sobre la demora en tratar Ficha Limpia, que recién llegaría al recinto el martes.

Democracia Por Siempre, el otro bloque radical, tiene al menos siete de sus doce miembros decididos a votar a favor de la suspensión, aunque algunas cuentas auspiciosas de los libertarios imaginan que puedan alcanzar 10. Fernando Carbajal (Formosa) y Marcela Coli (La Pampa) son los únicos que expresamente están en contra. Por si acaso, el presidente del bloque, Pablo Juliano, no convocó a reunión.

Encuentro Federal, tiene hasta siete de sus 16 votos a favor de sostener las PASO: Emilio Monzó, Nicolás Massot, Ricardo López Murphy, Florencio Randazzo y el socialismo santafesino. Con el aporte del PRO, bloques aliados (como el MID e Independencia) y los partidos provinciales, las cuentas libertarias se acercan a 129.

Si la UCR aporta más votos de lo previsto el Gobierno logra la mayoría con comodidad, mucho más si aparecen ayudas peronistas. Un dato incomoda al Gobierno: por tratarse de un tema electoral, se requiere la mitad más uno de los votos, sin importar cuántas butacas haya ocupadas. Es decir, las ausencias juegan en contra. Podría haber diputados disconformes con la decisión de su bloque que nunca ingresen al recinto.

Interna peronista

La convocatoria a la sesión para el jueves, que incluye los dos proyectos pedidos por Patricia Bullrich, se conoció antes de la reunión del bloque de Diputados Unión por la Patria, liderada por su jefe, Germán Martínez. Como explicó Letra P, en el bloque conviven tribus con opiniones diversas y hasta existe un proyecto que propone la suspensión de las PASO, presentado por Juan Pedrini. Esa misma postura tiene Sergio Massa, con nueves votos en la bancada.

Tampoco quieren que haya PASO los gobernadores Jalil, Zamora, Ricardo Quintela (La Rioja) y Sergio Ziliotto (La Pampa), aunque a estos dos últimos no les causa gracia ayudar al Gobierno. Los dos primeros ya lo han hecho y pueden aportar hasta 11 votos.

Cristina envió la orden de no hacerle el juego al Gobierno y sus laderos fueron a la reunión a pedir que no se diera cuórum. "Si ellos pueden sesionar, ahí sí puede votar dividido. Pero no le vamos a habilitar la sesión", sostuvo un kirchnerista antes de entrar a la reunión. Los representantes de Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes acompañan a los K en la idea de sostener las PASO.

Hay un debate entre los 20 díscolos, liderados por Victoria Tolosa Paz, quien siempre intenta confrontar con el kirchnerismo y, si es necesario, ayudar a Axel Kicillof, interesado en que no haya PASO para desdoblar los comicios bonaerenses. Francos jugará su rol desde el martes, con llamados a los gobernadores peronistas que no se animen a distanciarse de CFK. Tal vez sea la negociación más importante.