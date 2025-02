La UCR pone condiciones para apoyar la suspensión de las PASO y complica la negociación

Facundo Manes lidera uno de los grupos del nuevo bloque de la UCR.

La UCR enturbió la negociación del Gobierno para eliminar las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en agosto. Las dos bancadas del partido centenario no fijaron posición y hasta podría haber pedidos de dictamen propio. La Libertad Avanza necesita las firmas de estos bloques para despachar el proyecto este martes y abrir el recinto el jueves.

Notas Relacionadas LA POSTA DEL CONGRESO Sin PASO, todo es mejor para Milei Por Mauricio Cantando

Antes del plenario de comisiones, que comenzó a las 14.30 sin la presencia de Unión por la Patria, el gobernador Alfredo Cornejo (Mendoza) recordó que siempre defendió las PASO y complicó la busqueda de aliados del Gobierno.

Sin el bloque peronista, el oficialismo necesita de casi la totalidad del resto de las fuerzas para reunir una mayoría, en comisiones y en el recinto. Ni bien se inició el plenario, el oficialista Nicolás Mayoraz anunció la decisión de ceder al reclamo opositor y reescribir el proyecto para que se reduzca a la suspensión de las PASO por este año.

El santafesino explicó que el texto propuesto es parecido al presentado por el diputado Juan Pedrini, de UP. La sesión ya está convocada para el jueves a las 12, pero si no existiera dictamen difícilmente se sostendría. "Estamos justos", reconocen en UP.

Diferencias de la UCR Sin UP, el oficialismo necesita ayuda radical y no termina de conseguirla. De los 20 miembros de la bancada oficial, que preside Rodrigo De Loredo, diez están comprometidos a eliminar las PASO, pero luego de la reunión de este lunes no se sumaron muchos más.

La dupla mendocina embarró la cancha. Julio Cobos anunció que defenderá las PASO y su coterránea, Pamela Verasay, no dio precisiones. Su jefe, Cornejo, dijo que no dará ningún tipo de instrucciones. "He manifestado mi opinión, creo que las PASO son mejor para la ciudadanía. No le vamos a dar instrucciones a nadie", sostuvo el gobernador mendocino. Quienes no quieren las PASO, piden que al menos el texto presentado sea claro, respecto a la suspensión de las primarias por sólo este año. Democracia Para Siempre, la bancada con 12 exintegrantes de la UCR, tiene una mayoría dispuesta a acompañar la suspensión de las PASO, pero no le quieren regalar el triunfo a Milei y por eso elaboraron un dictamen propio, en el que además de pasar por alto esa instancia electoral, otorgan condiciones al nuevo calendario y le otorga herramientas a los partidos políticos para dirimir sus internas. La clave de la jornada es si el radicalismo acepta firmar algún dictamen o prefiere estirar la negociación. Para que los despachos tengan validez, debe haber al menos 58 diputados que suscriban alguno de ellos. La discusión en los bloques radicales es si conviene facilitar la sesión del jueves, o si es preferible frustrarlo y continuar la negociación empoderados. Además, será clave saber si se tuerce algún miembro de UP. "No tienen las firmas y están ejerciendo un apriete infernal para lograr las firmas que necesitan”, denunció Germán Martínez, jefe del bloque peronista. Sesión el jueves Antes de conseguir los votos, Martín Menem citó a sesión para el jueves con el proyecto para eliminar las PASO como primer tema. Los otros son proyectos sobre seguridad y justicia pedidos por Patricia Bullrich: mayores penas por reincidencia y reiterancia y juicio en ausencia. Este miércoles está previsto que se trate en comisión Ficha Limpia, el proyecto para proscribir a personas con condenas por corrupción. Menem quiere que sea en una sesión el martes. La oposición dialoguista pide que se anticipe al jueves, junto al debate por las primarias.

Compartir en:









Notas Relacionadas