PASO: se impuso el kirchnerismo y UP anunció que no dará cuórum para votar la suspensión

El bloque Unión por la Patria (UP) de Diputados debatió durante tres horas el proyecto del Gobierno para eliminar las PASO y, aunque hubo posiciones divididas, el kirchnerismo logró que se decidiera comunicar que la bancada no ayudará con el cuórum el jueves. La Libertad Avanza (LLA) confía en lograr la suspensión con ayuda de otras fuerzas.

En UP quedaron en minoría los representantes de las provincias gobernadas por el PJ, quienes ratificaron su posición de acompañar una eventual suspensión de las primarias, aunque no se comprometieron a ayudar con el cuórum si son necesarios. También se expresaron en ese sentido quienes reportan al Frente Renovador de Sergio Massa .

Sin embargo, terminada la reunión, en su cuenta oficia, UP mandó al Gobierno a buscar los votos en otras bancadas. "Es inconcebible que Milei quiera avanzar a toda velocidad con un temario de extraordinarias que NO incluye el debate del Presupuesto. Si los libertarios quieren avanzar igual, que consigan ellos solos (con sus 'amigos') las firmas para el dictamen y el cuórum para sesionar", anunció el bloque peronista con un tuit.

Como informó Letra P , antes de iniciarse la reunión de UP el presidente de la cámara baja, Martín Menem , citó a la sesión para el jueves con la expectativa de alcanzar la mayoría sin el peronismo. Espera que se exprese en contra de las PASO la mayor parte de los bloques radicales, que por ahora no se pronunció. Las cartas se verán este martes, desde las 14, cuando el proyecto del Gobierno se debata en un plenario de comisiones.

Fuentes de UP contaron a Letra P que la reunión de bloque fue en buenos términos, pero se "ratificaron" todas las posturas previas. Los referentes de provincias que gobierna el PJ hicieron saber que no quieren primarias, porque es un instrumento para ordenar a sus opositores locales.

El massismo, a través de una de sus principales figuras, confirmó que Massa no cambió de idea y rechaza las PASO. Intentó eliminarlas sin éxito en 2021 y 2023. El kirchnerismo preparó una embestida para que Milei no pudiera contar votos de UP el jueves.

Máximo Kirchner estuvo a cargo del plan desde su despacho, a pocos metros de la oficina del bloque, donde se hizo la reunión. Coordinó con Leopoldo Moreau, encargado de expresar el discurso que, en verdad, preparó Cristina Fernández de Kirchner.

Consiste en pedirle al Gobierno que junte los votos para las extraordinarias, porque no fue incluido el proyecto de Presupuesto 2025. Moreau lo planteó ante sus pares y recibió el respaldo de dos kirchneristas paladar negro: Carlos Heller y Mario Manrique.

El jefe de la bancada, Germán Martínez, quien defiende las PASO al igual que el resto de los representantes de Santa Fe, se mantuvo en silencio en búsqueda de un consenso. Si bien hubo posturas a favor de suspender las primarias, nadie se atrevió a anunciar que daría cuórum si el bloque así no lo decide.

De todos modos, no sería la primera vez que surja un grupo rebelde. Las miradas están puestas sobre Catamarca, con cuatro votos. El gobernador, Raúl Jalil, estaría decidido a hacer lo necesario para que al menos este año no se vote dos veces.

UP y las PASO

El bloque UP quedó entonces con dos posturas claras sobre las PASO y sin un compromiso de ayudar a abrir el recinto. Además del kirchnerismo, defienden las primarias los referentes de Entre Ríos, Corrientes, Jujuy, Santa Fe, Córdoba, Mendoza y la mayoría de los bonaerenses.

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, no se atrevió a negociar un apoyo a la suspensión de las PASO, aunque esa situación le facilitaría su plan de desdoblar, al igual que a sus colegas. Tampoco se pronunció el grupo de 20 rebeldes, liderados por Victoria Tolosa Paz.

A favor de suspender las PASO quedaron referentes de Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero y La Pampa; nueve integrantes del Frente Renovador y algunos sin tierra que prefieren no tener internas para resolver las diferencias, como el chaqueño Juan Pedrini, quien presentó un proyecto para que no se vote en agosto. Sólo lo defenderá en el recinto si hay cuórum. No está dispuesto a ayudar antes.