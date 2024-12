Mirada noruega de la desinteligencia (artificial) de Javier Milei

Javier Milei superhéroe. Imagen no generada por I.A.

Meme de nena con un incendio. Imagen no generada por I.A.

Cadena Nacional de Javier Milei. Imagen no generada por I.A.

(No todas las siguientes imágenes fueron generadas por Inteligencia Artificial)

Me llamó desperado el martes tempranito. Hablo algo de noruego y cada vez duermo menos. Escupía consonantes casi sin respirar, tuve que pedirle que se calmara.

-Milei convocó a su gabinete a un brindis, pero no la invitó a Victoria Villarruel.

- Ajá. En la escala de vices, Villarruel hoy está entre Cobos y Cristina, no tanto como para llegar a Chacho Álvarez, que renunció, pero tampoco en la parte intrascendente de la medición como Scioli, que estuvo frizado, o Michetti, a quien pocos recuerdan.

-Tuvieron de todo, ustedes.

-Sí, y creo que, si fuera por Milei, haría la gran Menem, su ídolo y dueño de la maternidad donde nacieron varios de sus funcionarios, porque no sólo hay menemistas de piel, también hay menemistas de alma. A los dos años, el Turco se desembarazó de Duhalde al mandarlo como gobernador de Buenos Aires. No te extrañe que Milei postule a Villarruel de candidata a intendenta de Montevideo.

-¿Eso no es otro país?

-Compartimos a Gardel, mirá si nos vamos a pelear por Villarruel. Uruguay es para nosotros lo que ustedes los noruegos deben ser para Suecia.

-No voy a permitir semejante ofensa.

-¿Ves? Reaccionás como uruguayo.

----

Todos quieren tocar la copa de Chiqui Tapia

Pasó el aniversario de Milei, el brindis con su gabinete y la cadena nacional leída de 35 minutos. No tuvo el mismo encendido que otros discursos, pero generó una conversación positiva, según la consultora Ad Hoc. Lo llamativo es que llegaron al poder militando en las redes y criticando el statu quo de los medios y el periodismo ensobrado, para después desvivirse por acaparar el prime time de la TV tradicional. Al final, todos llevamos un enano Alejandro Romay adentro. Por algo Karina habrá ido al programa de Guido Kaczka.

El día que Karina Milei y su perro Aaron participaron en el programa de Guido Kaczka

No, no es un video generado por IA.

En fin, como dice Adorni, el miércoles comenzó a escribirse el libro Anarcocapitalismo, año dos. Olaf esta vez sí escribió algo: un mensaje de texto que me mandó.

-Es impresionante la I.A. de Elon Musk. Se ven imágenes increíbles que sólo una supercomputadora puede generar. En Twitter está dando vueltas una de Karina Milei brindando con el Chiqui Tapia. Parece de verdad.

-Es de verdad.

image.png Karina Milei con el Chiqui Tapia. Imagen no generada por I.A.

-Pero no entiendo. ¿Este gobierno y la AFA no estaban en guerra por las SAD? Hay decenas de tuits de Milei; posteos de Scioli, que cuando era un antimacrista estaba en contra, porque Mauricio es uno de los principales impulsores de la idea, y ahora, como secretario de Milei, está a favor...

-Tapia aprovechó el 17 de octubre para hacer una jugada de picardía peronista: mudó la AFA a la provincia para evitar estar al alcance de la IGJ, que maneja el Ministerio de Justicia. Y hace poco se fotografío con Kicillof.

-Por eso. Entonces, ¿cómo podrían entender mis lectores noruegos ésto?

-El Chiqui fuma abajo del agua, no sé cómo se dice en noruego, si es que se dice. Tal vez la expresión sea "fuma debajo del hielo". Es heredero del Grondona que portaba un anillo con la frase "todo pasa" y su presidencia salió de un empate imposible 38-38 y terminó campeón del mundo con Messi. Es el único que le podía meter glamour a la Ceamse. Y entre Macri y Tapia, el Gobierno se quedó con la pelota.

-Son muy difíciles, ustedes, no se puede condensar todo en una nota. Mejor debería escribir una serie de Netflix, que igual marearía más que García Márquez con los Aurelianos Buendía.

milei y tapia.jpg Javier Milei y Chiqui Tapia. Imagen generada por I.A.

-¿Y viste dónde brindaron Karina y Tapia? En Paraguay, donde están la Conmebol y Kueider detenido. Villarruel llamó a sesión para echarlo por la guita no declarada que le encontraron. Llevaba 211 mil dólares, 3,9 millones de pesos y 640 mil guaraníes

-¿Por qué llevaría tres monedas distintas?

-Tal vez porque con la libre competencia de monedas que anunció Milei en cadena, las coimas ahora se pueden recibir en la moneda que uno quiera.

---

El senaguaraní

El jueves llegó el Día D, el momento de la verdad en el Senado. Más tarde, cuando no sólo el corresponsal noruego no entendería nada y ni los constitucionalistas podrían explicarlo, tranquilicé a Olaf diciéndole que, si tuvimos cinco presidentes en una semana, tranquilamente podemos sobrevivir siete horas sin uno.

Apenas arrancó la sesión, me crucé al noruego en el Congreso y me mostró, indignado, una nota de último momento de La Nación.

-"El dinero no estaba en mi mochila", se defiende. ¿Será verdad?

image.png Textual de Kueider que no fue generado por I.A.

-Sí, la entrevista es del Negro Ybarra, un periodista serio. Nos perdimos a Juan Ameri diciendo "esa teta no era mía" porque ni llegó a defenderse.

-¿A quién?

-Al diputeta. Lo rajaron porque en una sesión, por Zoom, en pandemia, besó el busto de su pareja. Lo echaron más rápido que a Kueider. El amor vence al odio, pero no a la corrupción.

9yplAlP6L_1200x0__1.jpg El exdiputado Juan Ameri. Imagen no generada por I.A.

-A éste el kirchnerismo quiere echarlo de su banca.

-Cristina anda con ganas de echar gente de lugares. Hasta a Kicillof tardan en invitarlo.

-Pero sí lo invitaron a la asunción del PJ, aunque dijo que estaba comprometido con su agenda. Lo leí en Letra P.

-Los tiempos cambiaron: en 2015, un peronista astronauta estaba plantando la primera bandera argentina en la Luna, le avisaban que en 45 minutos había un acto de Cristina y otra que "Houston, tenemos un problema", no sé cómo, el tipo te aparecía puntual sin parar en ningún semáforo entre Cabo Cañaveral y Olivos.

-Entonces fue un desaire...

-El kirchnerismo está enojado porque Kicillof le pregunta a todo el mundo qué tiene que hacer en 2025, si desdoblar las elecciones o no, pero no le pregunta a la única cuya opinión vale: CFK. Lo mismo se quejaban de Alberto Fernández apenas arrancó el gobierno del FdT.

-A ver, voy a hacerle un pedido a la Inteligencia Artificial: dibujá cómo ve el cristinismo a Kicillof. Está haciendo la imagen...

kicillof con bigote.jpg Axel Kicillof. Imagen generada por I.A.

---

Una acefalía acéfala de razones

El viernes todo fue caos. Le mandé un mensajito a Olaf para aclararle que, aun con los cánones de la Argentina, lo que estaba ocurriendo no era normal. Me respondió, todo en mayúsculas, en noruego.

-¡¡¡¡¿¿¿¿CÓMO PUEDE SER QUE POR HORAS NO HUBO PRESIDENTE EN ESTE PAÍS????!!!!!

-Hubo un problemita de agendas. El Escribano General de Gobierno parece que no podía ubicar a Villarruel para firmar el traspaso. No habrá prendido la tele en toda la tarde para ver que ella estaba en la sesión. Tranquilo, te lo soluciono gracias a Elon. Ahí va.

8c44f0e0-4602-4436-b656-f3768abb024e.jfif Victoria Villarruel firmando el traspaso de mando. Imagen generada por I.A.

-Tiene la misma cara del meme de la nena con la casa incendiada.

-¿Cuál?

-

_118283916_b19c5a1f-162b-410b-8169-f58f0d153752.jpg Meme de nena con un incendio. Imagen no generada por I.A.

-Tenés razón. Juro que no se lo pedí. La inteligencia artificial es más inteligente de lo que imaginaba.

----

Como todos los últimos domingos, me metí en El Portal de Olso para ver si al final había escrito una columna. Estaba preocupado porque le había mandado una imagen sin aclararle que no era I.A. y tal vez la publicaba pensando que sí. No había foto ni tampoco nota.