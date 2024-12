Guión noruego para que la Argentina de Javier Milei tenga éxito (en Netflix)

Igual, de todo esto me enteré recién el jueves, cuando Olaf me compartió su nuevo emprendimiento. Estaba muy emocionado y confiaba en la movilidad social ascendente argentina. El sueño americano, un poroto: si Karina Milei pasó de vender tortas por Instagram a ser la mujer más poderosa del país en cuatro años y hasta agitar un operativo clamor propio ...

-No entiendo cómo no se armó semejante quilombo, como dicen ustedes.

-Dale tiempo, ya van a salir a protestar los evangelistas, la Iglesia no sé porque que lo haya personificado el hijo de Suar marca cierta fidelidad a la recreación histórica... a fin de cuentas Jesús era judío.

-¿De qué hablas?

-Del sketch de Olga que representó el nacimiento de Cristo, obvio, de lo que habla el país. Decí que el Sindicato del Buen Gusto hace bocha que no sale a protestar a la calle, casi tanto como la CGT.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/porqueTTarg/status/1867581185993355433&partner=&hide_thread=false “Pesebre”



Por esta interpretación del nacimiento de Cristo que hicieron en Olga. pic.twitter.com/q313DFQafT — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) December 13, 2024

-Hablaba de la cadena nacional. Milei lanzó una amenaza y no hubo ningún escándalo. "Pueden subirse al tren del progreso o ser arrollados por él", dijo.

-Bueno, es un paso más allá de las advertencias de siempre del neoliberarismo. Antes te decían que si no te subías al tren te quedabas fuera del sistema, ahora simplemente la quedás. Es un ahorro gramatical, la motosierra libertaria también pasa por las metáforas.

-Parece la frase que diría un personaje de una serie de Netflix.

-Bueno, algo similar decía Daenerys Targaryen en Game of Thrones: “Pueden vivir en mi mundo nuevo o pueden morir en el antiguo”.

-Esa fue una de las pautas que marcó que iba terminar siendo villana.

-Pará, no me espoilees que no la terminé de ver, me quedé por la mitad, cuando hacíamos analogías entre la Khaleesi y CFK. No me digas que la serie termina con Alberto Fernández sentado en el Trono de Hierro. Escuché que el final decepcionó a todos.

image.png Cuando CFK era la madre de los dragones.

-¿Santiago Caputo no es también fan de GOT?

-Hasta daba vueltas por la Casa Rosada con el prendedor que lo identifica como Mano del Rey como un Targaryen. Creo que dejó de usarlo cuando vio que sólo en la primera temporada se cargaban a dos Manos del Rey.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/revistaanfibia/status/1825163237198823844&partner=&hide_thread=false Santiago Caputo es fanático de Game Of Thrones.



Cuando Milei estuvo de gira por EE.UU se lo vio por los pasillos de la Rosada con un pin de la “mano del rey”, un distintivo que llevaba la persona a la que debían responder cuando no estaba el rey https://t.co/NJYoS78027 — Revista Anfibia (@revistaanfibia) August 18, 2024

-Si hubiera visto Borgen, el gobierno de Milei sería muy distinto.

-Claro, pero ¿sabés quién era fanático de la primera ministra danesa Birgitte Nyborg? Macri. "No me gusta la rosca por la rosca, me gusta la rosca con sentido como en Borgen", llegó a decir poco después de no conseguir la reelección y de llevar a Pichetto de vice, que tenía todo el sentido del mundo.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/gpedernera/status/1138572556183769089&partner=&hide_thread=false Pichetto, Pichetto... Cuál es Pichetto? Ah, ya se pic.twitter.com/tY178ETm6V — Gabriel Pedernera (@gpedernera) June 11, 2019

-Y ahora se pelea con Caputo...

-El PRO y LLA quieren ser como Netflix versus HBO, pero son más como Olga versus Luzu TV.

---

Pasa en la Argentina, pasa en TNT

Nuestra charla fue premonitoria porque llegó el jueves y Olaf me mensajeó con la novedad.

-Me echaron de El Portal..., pero ya sé que quiero hacer en la Argentina: guionista de Netflix. Me diste la idea. Quiero escribir una serie política que sea la nueva The West Wing.

-Pará, ¿estás seguro? Esa es otra que le gusta a Caputo. Si hasta armó un homenaje en la ONU.

Embed - El día que Javier Milei “plagió” en la ONU al personaje de la serie The West Wing

-Este país no sólo es el granero del mundo por los alimentos, también lo es por las cosas que pasan que pueden sustentar los giros argumentativos de una serie política de hasta 25 temporadas. Todos los días este país te da de comer.

-De ahí mi duda: ¿cómo pensás armar un guion atractivo para los argentinos? Nuestro umbral de credulidad es muy alto. El peor escándalo de Borgen fue cuando descubrieron que el ministro de Ambiente tenía un auto a nafta en lugar de usar uno híbrido con energías renovables. Acá engancharon al rabino Bergman trayendo un televisor de 55 pulgadas de Chile. En la foto parece que estuviera en el Muro de los Lamentos y enseguida hicimos los memes.

DJFKPQKXYAAsUkB.jfif El exministro de Macri cuando trajo un TV de Chile.

- Fácil: la serie debería emitirse en Noruega. Ya tengo escritos los primeros capítulos...

....

El mejor país del mundo también en la ficción

El viernes por la mañana tenía en mi casilla un correo un mail de Olaf con varios archivos de Word adjuntados. Abrí el primero.

image.png Primer página del guion de Olaf.

Puse el traductor de Google: es algo como "Un topo en el edificio del Storting, por Olaf O. Olafson". El Stortingsbygningens es el Congreso de ellos.

Así arranca el guion.

1. INTERIOR. ESTUDIO DE TV. NOCHE.

El primer ministro Jacob Mileisen está sentado en la punta de la silla, casi al límite de caerse de nalgas. El entrevistador le pregunta.



PERIODISTA

¿Cómo es su relación con el rey Harald V?



MILEISEN

No tiene injerencia en la toma de decisiones. No viene a las reuniones de gabinete. Él está más cerca de la casta real.

La cámara enfoca a la audiencia, que se quedó impávida. Sabe que la realeza en Noruega es algo más que decorativo, pero el desafío del primer ministro es inédito para la monarquía constitucional. De fondo se escucha que los teléfonos del canal empiezan a sonar mientras la cámara hace un traveling hacia el rostro de Mileisen. En primerísimo primer plano se lo ve sonriendo y con los ojos muy abiertos.

FUNDIDO A NEGRO y TÍTULOS DEL SHOW.

...

No era muy imaginativo el arranque. Pasé al segundo capítulo.

3. EXTERIOR. CONTROL FRONTERIZO FINLANDIA-SUECIA. TARDE.

Un parlamentario laboralista que en el último tiempo fue aliado del primer ministro en las votaciones se baja del auto ante los oficiales daneses. Viene de Finlandia con su secretaria. Se escucha una discusión.

OFICIAL DANÉS

¿Qué es eso? Démelo.

(El policía le arrebata una mochila. Adentro hay fajos de coronas noruegas, danesas y euros)

PARLAMENTARIO KARLSEN

Soy afín al gobierno de Mileisen.

OFICIAL DANÉS

Esto es Dinamarca. Está muy lejos de Oslo.

PARLAMENTARIO KARLSEN

Oslo siempre estuvo cerca.

FUNDIDO A NEGRO y TÍTULOS DEL SHOW.

...

Empiezo a notar el patrón. Ojeo el capítulo tres: menciona una investigación periodística que pone en jaque a un parlamentario del partido que forma gobierno con Mileisen porque le encontraron 72 departamentos en Andorra y, mientras tanto, salta que el jefe del organismo recaudador de impuestos no declaró unas propiedades que tiene en el exterior.

En el cuarto guion, el ministro de Economía llama "comunista" al presidente de Dinamarca y el rey se pelea por Twitter con la titular de Seguridad por un policía noruego que fue detenido en Rusia, donde dice que fue de vacaciones, pero es acusado de espionaje por Putin. Mileisen pide la mediación del papa Francisco, el primer argentino no ficcional que aparece en la serie.

No tengo fuerza de voluntad para seguir leyendo los guiones de Olaf. En total son ocho abrumadores capítulos en los que pasa de todo, todo el tiempo. Hasta en los cortes comerciales debe seguir la cosa. Lo llamo y quedamos en vernos en el café al que solemos ir. Primero habla él:

-Antes de que me digas nada: Netflix no me compró los derechos.

-¿Te dijeron por qué?

-Dicen que hay demasiados personajes, giros, plot twists, subtramas que se abren y se cierran abruptamente; y que todo terminaría mareando al público escandinavo. Debería haberme dado cuenta antes, tal vez me estoy volviendo un poco argentino y asumo que todo esto es normal.

...

Me sentía mal por ver a Olaf tan bajoneado, pero apenas llegué a casa me llegó un WhatsApp: "Conseguí trabajo. Soy el nuevo corresponsal en la Argentina de La Gaceta de Bergen".