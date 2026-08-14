Junto a Patricia Bullrich, Diego Valenzuela presentó un Semáforo Fiscal para comparar tasas municipales bonaerenses

El senador provincial y economista Diego Valenzuela presentó el Semáforo Fiscal , una plataforma que compara la presión tributaria y la transparencia de los municipios de la provincia de Buenos Aires. El lanzamiento se realizó en el Auditorio de la Torre Macro ante empresarios, legisladores, funcionarios, economistas y especialistas tributarios.

La herramienta surgió después de un año de trabajo junto a economistas y tributaristas y busca ofrecer información sobre las cargas que aplican los gobiernos locales. “Esta iniciativa está diseñada para que comerciantes, empresarios y vecinos sepan dónde se cuida el bolsillo y dónde no es conveniente invertir o generar empleo”, afirmó Valenzuela .

El exintendente de Tres de Febrero aseguró que también le presentó el proyecto al presidente Javier Milei y sostuvo que los municipios deben asumir un rol activo en la generación de empleo y la atracción de inversiones. Según planteó, eso requiere señales impositivas y una reducción de la burocracia.

Entre los distritos que quedaron en la zona verde por menor presión fiscal aparecen San Pedro , con 0,52%; Tres de Febrero , con 0,55%; y San Nicolás , con 0,75%. Ninguno de esos tres municipios cobra Tasa Vial.

Más cerca de esa categoría quedaron Florencio Varela , con 1,28%; Junín , con 1,29%; y General Rodríguez , con 1,30%. En la franja amarilla figuran Tigre , con 1,63%; Coronel Rosales , con 1,67%; y La Costa , con 1,74%.

En el extremo de mayor presión tributaria se ubicaron Hurlingham, con 3,16%; Lanús, con 3,06%; y Marcos Paz, con 2,88%. De acuerdo con la metodología de la plataforma, los tres cobran Tasa Vial y presentan alícuotas superiores al 1%.

La senadora nacional Patricia Bullrich, presente en el lanzamiento, sostuvo que la iniciativa expone “dos modelos de Estado”: uno basado en una mayor recaudación mediante tasas y otro orientado a reducir la intervención estatal. También vinculó el esquema impulsado por Valenzuela con la política económica del presidente Milei.

Tasas municipales: cómo se calcula el indicador

El índice toma el promedio de las alícuotas nominales de cinco actividades: banca minorista, hipermercados, industria, comercio y comercio mayorista. A ese cálculo suma ajustes por Tasa Vial y por Habilitación, con 0,14 puntos adicionales en cada caso cuando el municipio aplica esos conceptos.

La medición también contempla la cobertura de infraestructura de agua, gas y cloacas. En ese apartado, los distritos con mejores registros son Vicente López, con 92,46%; Tres de Febrero, con 90,02%; y San Isidro, con 89,36%.

Además de la presión tributaria y la infraestructura, el Semáforo Fiscal incorpora indicadores fiscales, tamaño del Estado, habilitaciones y empleo. La plataforma cuenta también con un mapa que clasifica de manera gráfica a los municipios según el color obtenido en cada uno de los parámetros relevados.

La propuesta apunta a que vecinos, comerciantes y empresarios puedan comparar las condiciones fiscales entre los distintos gobiernos locales bonaerenses. La información completa del relevamiento puede consultarse en menosimpuestos.com.ar.