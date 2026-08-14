Nacional
  • Nacional
  • Centro
  • Patagonia
BUENOS AIRES

Junto a Patricia Bullrich, Diego Valenzuela presentó un Semáforo Fiscal para comparar tasas municipales bonaerenses

Una plataforma digital mide la presión tributaria, la transparencia y distintos indicadores de gestión en los distritos bonaerenses.

Por Letra P | Periodismo Político
Diego Valenzuela

Diego Valenzuela

El senador provincial y economista Diego Valenzuela presentó el Semáforo Fiscal, una plataforma que compara la presión tributaria y la transparencia de los municipios de la provincia de Buenos Aires. El lanzamiento se realizó en el Auditorio de la Torre Macro ante empresarios, legisladores, funcionarios, economistas y especialistas tributarios.

Notas Relacionadas
Verónica Magario, presidenta del Senado bonaerense
INTERNA PERONISTA EN PAUSA

Senado bonaerense: una sesión light terminó con un cruce picante entre Berni y Valenzuela

Por 
Letra P | Juan Rubinacci
Juan Rubinacci

La herramienta surgió después de un año de trabajo junto a economistas y tributaristas y busca ofrecer información sobre las cargas que aplican los gobiernos locales. “Esta iniciativa está diseñada para que comerciantes, empresarios y vecinos sepan dónde se cuida el bolsillo y dónde no es conveniente invertir o generar empleo”, afirmó Valenzuela.

El exintendente de Tres de Febrero aseguró que también le presentó el proyecto al presidente Javier Milei y sostuvo que los municipios deben asumir un rol activo en la generación de empleo y la atracción de inversiones. Según planteó, eso requiere señales impositivas y una reducción de la burocracia.

Semáforo Fiscal: qué municipios tienen menor presión tributaria

Entre los distritos que quedaron en la zona verde por menor presión fiscal aparecen San Pedro, con 0,52%; Tres de Febrero, con 0,55%; y San Nicolás, con 0,75%. Ninguno de esos tres municipios cobra Tasa Vial.

Más cerca de esa categoría quedaron Florencio Varela, con 1,28%; Junín, con 1,29%; y General Rodríguez, con 1,30%. En la franja amarilla figuran Tigre, con 1,63%; Coronel Rosales, con 1,67%; y La Costa, con 1,74%.

En el extremo de mayor presión tributaria se ubicaron Hurlingham, con 3,16%; Lanús, con 3,06%; y Marcos Paz, con 2,88%. De acuerdo con la metodología de la plataforma, los tres cobran Tasa Vial y presentan alícuotas superiores al 1%.

La senadora nacional Patricia Bullrich, presente en el lanzamiento, sostuvo que la iniciativa expone “dos modelos de Estado”: uno basado en una mayor recaudación mediante tasas y otro orientado a reducir la intervención estatal. También vinculó el esquema impulsado por Valenzuela con la política económica del presidente Milei.

Tasas municipales: cómo se calcula el indicador

El índice toma el promedio de las alícuotas nominales de cinco actividades: banca minorista, hipermercados, industria, comercio y comercio mayorista. A ese cálculo suma ajustes por Tasa Vial y por Habilitación, con 0,14 puntos adicionales en cada caso cuando el municipio aplica esos conceptos.

La medición también contempla la cobertura de infraestructura de agua, gas y cloacas. En ese apartado, los distritos con mejores registros son Vicente López, con 92,46%; Tres de Febrero, con 90,02%; y San Isidro, con 89,36%.

Además de la presión tributaria y la infraestructura, el Semáforo Fiscal incorpora indicadores fiscales, tamaño del Estado, habilitaciones y empleo. La plataforma cuenta también con un mapa que clasifica de manera gráfica a los municipios según el color obtenido en cada uno de los parámetros relevados.

La propuesta apunta a que vecinos, comerciantes y empresarios puedan comparar las condiciones fiscales entre los distintos gobiernos locales bonaerenses. La información completa del relevamiento puede consultarse en menosimpuestos.com.ar.

Temas
Notas Relacionadas
Karina Milei. 
CONTRAMARCHA LIBERTARIA

Karina Milei frenó la creación de la Agencia de Migraciones y Valenzuela vuelve al Senado bonaerense

En medio de los ruidos internos, la secretaria general intervino el área. Valenzuela asumirá su banca y se proyecta para 2027.
Diego Valenzuela.
LA INTERNA LIBERTARIA

Tras el frustrado desembarco en el gobierno nacional, Valenzuela regresa al Senado bonaerense

Cortará la licencia que pidió al asumir, para ir a la Agencia de Migraciones que frenó Karina Milei. Agenda intendentista.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Martín Llaryora se enojó con Karina Milei y trabó la selección de jueces para San Francisco y Villa María
Intrigas de palacio

Llaryora se enojó con Karina Milei y trabó la selección de jueces para San Francisco y Villa María

Por  Luis Zegarra
Pedro Dellarossa, Verónica Crescente y Germán Font competirá por el gobierno de Marcos Juárez
La batalla de las intendencias

Elecciones en Marcos Juárez: los candidatos prometen recuperar la cobertura de PAMI, pero ninguno explica cómo

Por  Mariano Paoloni
La industria de Santa Fe pide respuestas para el 50% que se queda afuera del boom de petróleo y minería
ES EL MODELO

La industria de Santa Fe pide respuestas para el 50% que se queda afuera del boom del petróleo y la minería

Por  Manuel Monsalve
Urtubey no descarta volver al ruedo electoral en Salta.
TODO ROTO

Urtubey sale a caminar Salta y abre una canaleta para la fuga de los votos peronistas que quiere retener Sáenz

Por  Maira López