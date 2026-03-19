El ministro de Economía de Melella blanqueó en la Legislatura un déficit dramático en Tierra del Fuego

El ministro de Economía de Tierra del Fuego , Alejandro Barrozo , trazó un panorama dramático de la situación de las finanzas del Estado provincial a cargo del gobernador Gustavo Melella durante la presentación que efectuó este miércoles en la Legislatura, en la que blanqueó un déficit mensual de 27.000 millones de pesos.

Durante su participación en la reunión de la comisión de Economía y Presupuesto, Barrozo señaló que los ingresos en la provincia alcanzan los $96.000 millones mensuales, pero los gastos trepan hasta los $123.000 millones. La contundencia de esas cifras no fue el único dato que levantó las críticas y requisitorias de la oposición .

Al fuerte desequilibrio estructural entre ingresos y gastos en la provincia más austral de la Patagonia , se sumó otra afirmación alarmante: los números del último trimestre indican que la recaudación por regalías hidrocarburíferas, luego de transferir los fondos correspondientes a los municipios, no alcanzan para cubrir el pago de los bonos de la deuda garantizados.

Barrozo, quien asumió en enero en reemplazo de Francisco Devita , explicó que los egresos provinciales están destinados mayormente a los salarios de la administración pública, que se llevan $62.000 millones. Luego aparecen las transferencias a los municipios ($19.000 millones) y la deuda de bonos en dólares ($7.300 millones).

Por si fuera poco, confirmó la existencia de una deuda flotante total de más de 180.000 millones de pesos, que crece todos los meses a razón de 27.000 millones de pesos, y una deuda por el uso del FOC (Fondo de Garantía) de 70.000 millones de pesos.

Otro elemento explosivo planteado por el jefe de la cartera de Hacienda fueguina fue la caída de la recaudación propia, producto de la baja en la actividad económica, y la caída de los ingresos por coparticipación. En los primeros dos meses del año, considerando la estacionalidad, la caída fue del 8,1% real.

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En medio de la presentación de una economía en picada, pasó casi desapercibido que la inversión en obra pública será igual a cero.

La oposición, en llamas

Tras la exposición del funcionario, la ronda de preguntas de los legisladores estuvo acompañada de reclamos de medidas concretas y acciones en estudio para revertir la situación. El legislador opositor Jorge Lechman (Somos Fueguinos) señaló que el déficit mensual de la provincia "asusta" y que además no hay chances de recortes, porque crearían "un caos social".

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Juan Lapadula (Provincia Grande) se refirió a los retrasos en la coparticipación de recursos a los municipios y cuestionó que el ministro no brindara datos precisos. El funcionario del Ejecutivo reconoció unos 25 días de demora en las transferencias, pero cosechó la réplica del legislador, que refutó la respuesta con datos solicitados previamente.

La oposición cuestionó de manera casi unánime que el gobierno no presentara ningún plan de medidas para revertir la situación. Más allá de una referencia a un trabajo en torno a la ley tarifaria, no hubo propuestas concretas por parte del Ejecutivo. El legislador oficialista Federico Sciurano (FORJA) apuntó incluso que cualquier solicitud de un nuevo endeudamiento debe incluir fondos para la obra saocial del personal estatal, en crisis desde hace meses.

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La impresión que quedó flotando en los pasllos del parlamento fueguino tras la reunión es que el nuevo equipo económico logró elaborar un diagnóstico de la debacle financiera, pero no mostró capacidad para implementar acciones que puedan revertir la crisis.

La Libertad Avanza habla de quiebra

Entre la catarata de números en rojo, uno de los que mayor preocupación causó fue que los adelantos de coparticipación, que fueron cuatro por $20.000 millones cada uno en el año, representan un tercio de la masa salarial estatal. Es decir, que hoy los salarios fueguinos se pagan en tiempo y forma únicamente gracias a esos anticipos del Tesoro nacional. Natalia Gracianía, la legisladora de La Libertad Avanza, habló de la "quiebra" de la provincia.

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Con todo, las dudas que quedaron flotando en la oposición hicieron eje en la ausencia de una estrategia de financiamiento y un plan de estabilización. Al mismo tiempo, cuestionaron que, además de no presentar medidas específicas, tampoco se aludió siquiera a un cronograma de acciones o a una serie de proyectos para remitir a la Legislatura.

La conclusión generalizada fue que la situación fiscal es más grave y compleja de lo previsto, pese a que a nadie escapa el impacto que han tenido las medidas de la Casa Rosada sobre el régimen industrial y la economía fueguina. La alta dependencia del financiamiento de la Nación era un dato previsible para la oposición, pero la reunión de comisión dejó una sensación de debilidad en la capacidad del equipo económico para implementar soluciones y muchas críticas sobre la la eficacia de la administración provincial.