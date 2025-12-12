Presupuesto 2026: Unión por la Patria prepara un proyecto propio con respaldo de sus gobernadores

Germán Martínez y Luis Beder Herrera, de Unión por la Patria, que se resiste a aprobar el Presupuesto de Javier Milei.

Después de perder la condición de primera minoría, el bloque Unión por la Patria en la Cámara de Diputados unió filas para resistir al Presupuesto 2026, que el oficialismo quiere tratar la semana que viene. Tras hablar con los gobernadores peronistas, las autoridades reunieron a la bancada, acordaron buscar una alternativa propia capaz de torcer a Javier Milei .

El dictamen que elaboran en UP contempla un rechazo al proyecto de Milei, pero tendría una alternativa propia, que incluye a las tres leyes sancionadas por el Congreso y suspendidas por el Presidente: la emergencia en discapacidad, en pediatría (Garrahan); y el refuerzo presupuestario a universidades.

El peronismo pedirá además retomar las obras públicas y cumplir con las deudas registradas con las cajas previsionales. La fuente de financiamiento -al igual que en las tres normas incumplidas- serán áreas del gobierno ajenas a servicios sociales. El plan se definió en una reunión de este miércoles, coordinada por el jefe del bloque, Germán Martínez , y tomó forma en diálogos informales en los días posteriores.

Sigue pendiente la elección de la vicepresidencia de la bancada, vacante hace tres años. En la reunión inaugural, Victoria Tolosa Paz y Guillermo Michel habían reclamado cubrir ese cargo. Por ahora, sigue vigente la idea de Martínez de dejar ese hueco y armar una mesa federal, con presencia de gobernadores.

En esa línea, las autoridades de la bancada llegaron a la reunión con consultas sobre el Presupuesto a los gobernadores con diputados en Unión por la Patria: Ricardo Quintela (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa), Axel Kicillof (Buenos Aires), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Sergio Ziliotto (La Pampa).

En los próximos días podrían hablar con sus colegas de otras provincias para ejercer una estrategia común, en caso de que el Gobierno no haya logrado cerrar los números, tarea que tendrá este fin de semana el secretario de Hacienda, Carlos Guberman.

Sin resultados

La reunión duró tres horas y tuvo presencias virtuales -como las del grupo de Santiago de Estero-, pero cada tribu estuvo presente y no hubo discusiones. Sigue siendo sana la convivencia entre Juan Grabois y Sebastián Galamarini, quienes supieron sacarse chispas en redes sociales.

Ziliotto fue el único gobernador peronista que se reunió con el ministro del Interior, Diego Santilli, e informó, a través del diputado Ariel Rauschenberger, uno de los encargados de evaluar el Presupuesto que tiene UP, que no tuvo aún los resultados esperados.

Al igual que el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, autor de la célebre frase "el poncho no aparece", Rauschenberger dijo que el ministro libertario escuchó los reclamos, pero no prometió nada. “Siguen con la discusión de cuándo hacer las auditorías de las cajas y así acumulan deudas con las provincias”, se molestó.

En La Pampa no cayó bien la presión de la Casa Rosada para armonizar las cajas previsionales con la Nación, lo que implicaría un recorte en las jubilaciones más altas. No está en carpeta de Ziliotto.

Inocencia fiscal, con plan B

Grabois tiene entre sus referentes en el bloque a Itaí Hagman, otro de los referentes de la comisión de Presupuesto y quien llevó la idea de presentar alternativas, para evitar los reproches de que sólo sirven para oponerse a todo.

En Unión por la Patria también evalúan presentar una alternativa al proyecto de inocencia fiscal, que propone subir los montos para definir los delitos tributarios y simplificar las declaraciones juradas, con el objetivo de volcar más fondos al sistema.

La iniciativa tiene el propósito de habilitar el uso de dólares no declarados, denominados popularmente como “dólares cochón”. En UP ya circulan borradores de alternativas posibles. Una es regular los montos mínimos, que el proyecto eleva de un millón y medio a 100 millones de pesos; y de 15 a 1000 millones en los casos de evasión agravada. UP podría proponer una cifra intermedia.

En el peronismo tampoco se cierra la declaración simplificada de ganancias, que como está el proyecto puede quedar a discreción del contribuyente, aun en caso de evasión. El otro proyecto que se debatirá es el "compromiso nacional para la estabilidad fiscal y monetaria", que contempla penas de prisión a funcionarios y directores del Banco Central que alteren la pauta fiscal, con gastos injustificados o emisión. No parece haber chances de que sea aprobado. Menos con el voto de UP.