Javier Milei lanza videos y memes sobre el virus K en 3, 2, 1...

Los cráneos libertarios que dedican sus horas a guionar la batalla cultural que el presidente Javier Milei libra en los campos pantanosos de las redes sociales tienen la mesa servida para lanzar nuevos ataques sobre las trincheras del kirchnerismo , su villano favorito.

El brote de gripe provocado por la variante H3N2 del virus de la influenza, que colapsa el sistema sanitario del Reino Unido , es música para los oídos de los Gordo Dan y otros jerarcas del brazo armado con celulares de La Libertad Avanza .

Sucede que la cepa, que está demostrando una gran capacidad de propagación y disparó las tasas de contagio en la potencia europea, pertenece al subclado (subclase) K , la letra maldita según el relato mileísta, que adjudica todos los males de la Argentina al peronismo y, especialmente, al subclado K del movimiento de Perón, con su última referencia sobresaliente, Cristina Fernández de Kirchner , como encarnación de esa epidemia política.

En septiembre de 2024, el Presidente lanzó en sus cuentas de redes sociales un video en el que figuras destacadas del kirchnerismo convertidas en zombis ( CFK , Alberto Fernández , Sergio Massa , Roberto Baradel...) deambulaban por una Argentina apocalíptica infectada por el virus “KU-K12″ .

“Hace 12 años, el virus KU-K12 comenzó con la destrucción argentina. No sólo destruyó cuerpos, destruyó mentes”, decía una voz en off sobre imágenes de cuerpos destruidos y personas abatidas por la epidemia. “Los infectados perdieron toda capacidad de pensar por sí mismos, atrapados en una ceguera que los consumió por completo”, agregaba.

Embed - Ku-K 12: Javier Milei comparó al kircherismo con un virus apocalíptico a lo Walking Dead en un video

Ante la controversia que generó el video, MIlei, por supuesto, no se echó atrás. En una conferencia, explicó cómo actúan estos "parásitos mentales". "Cuanto más les toman la cabeza, el problema es que los convierten en zombis, es decir que los convierten en una secta, que es la secta kuka", desarrolló el jefe de Estado.

Karen Reichardt y las enfermedades mentales

Cebada en su rol de vocera de la campaña libertaria en la provincia de Buenos Aires, que transitó a los tumbos por el escándalo finalmente inocuo protagonizado por el primer candidato a diputado José Luis Espert, la ahora flamente legisladora nacional Karen Reichardt aportó este año otra analogía sanitaria a la artillería de descalificaciones que las tropas mileístas venían disparando sobre su archienemigo público.

"Vamos a buscar al electorado que no fue a votar, el del PRO, porque el otro es una enfermedad mental”, dijo la conductora de Amores Perros, el programa de mascotas que animaba en la Televisión Pública, en una entrevista con Radio Rivadavia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/1978952591288447419?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1978952591288447419%7Ctwgr%5E2e5361435131db3cdbf64cf78deb6993007bf149%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.letrap.com.ar%2Fpolitica%2Fkaren-reichardt-dixit-diez-frases-celebres-la-vocera-campana-designada-javier-milei-n5419545&partner=&hide_thread=false #Elecciones2025 La candidata a diputada por La Libertad Avanza, Karen Reichardt, dijo este jueves en Radio Rivadavia que el Gobierno tiene que ir a "buscar al electorado que no fue a votar, el del PRO, porque el otro es una enfermedad mental" pic.twitter.com/fAwKH5fo6J — LETRA P (@Letra_P) October 16, 2025

Después intentaría aclarar, con la inevitable consecuencia del oscurecimiento. “No es que piensan distinto, es un tema cultural. No es un tema de pensamiento. No es que piensan en Perón. Es un tema de cultura, lo tienen adentro”, dijo la entonces candidata y por suerte distinguió: “No dije enfermos mentales, dije enfermedad. Es una manera de decir cuando tenés una enfermedad en la cabeza, un chip, que vos, cuando decís, se me tara”.

¿Especulación maliciosa? Los antecedentes permiten afirmar que no, que la inminencia de una campaña de memes basada en el brote de H3N2 es, por defecto, absolutamente verosímil. Cuestión de hacer F5 en las próximas horas, a ver qué pasa.