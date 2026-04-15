El desdoblamiento suma adeptos en Buenos Aires: la UCR propone elecciones separadas de las nacionales y PASO

La UCR presentó un proyecto para el desdoblamiento electoral en Buenos Aires y la continuidad de las PASO , en medio del debate por una reforma política en la provincia. La iniciativa también incluyó la creación de un tribunal de alzada para revisar decisiones de la Junta Electoral.

El texto llevó la firma de Matías Civale , vicepresidente de la Cámara de Diputados bonaerense e integrante del bloque UCR + Cambio Federal . El legislador sostuvo que la propuesta buscó garantizar mayor autonomía institucional para el territorio.

La iniciativa planteó separar, como ocurrió en 2025, los comicios provinciales de los nacionales. El objetivo consistió en que el electorado vote cargos locales en un proceso propio, sin quedar condicionado por la agenda federal.

El proyecto fija un calendario estable y destaca la exclusividad del acto electoral para cargos provinciales y municipales. De ese modo, procura evitar que el debate público quede subordinado a discusiones nacionales.

En paralelo, Civale impulsó la creación de un Tribunal Electoral de alzada. El organismo permitiría revisar decisiones de la Junta Electoral con criterios técnicos y plazos abreviados.

La propuesta apunta a reducir la judicialización dispersa de los procesos y a fortalecer la seguridad jurídica del sistema electoral bonaerense.

LEY CALENDARIO ELECTORAL

PASO y debate político en la oposición

El proyecto estableció que las elecciones provinciales “se llevarán a cabo garantizando la exclusividad del acto electoral para los cargos de gobernador, legisladores e intendentes”.

En los fundamentos, el texto sostuvo “la obligatoriedad de las primarias abiertas y simultáneas (PASO) como herramienta democratizadora”, integradas en un cronograma que no afectará el funcionamiento estatal.

La definición del radicalismo se dio en un contexto de debate entre fuerzas políticas. Sectores del peronismo y del PRO expresaron dudas, mientras La Libertad Avanza rechazó el sistema.

El espacio libertario también promovió la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) y la unificación de la fecha electoral con los comicios nacionales. En cambio, gran parte de la oposición coincidió en avanzar con cambios en el instrumento de votación.

En ese marco, la UCR y la Coalición Cívica convocaron a una actividad para abordar una reforma política integral, que incluyó el análisis del sistema de boleta, las primarias, el acceso a la información pública y el calendario electoral.