Intendentes de la UCR piden redireccionar fondos de obras para atender el colapso en salud y otras prioridades

Maximiliano Suescún y Axel Kicillof.

Los intendentes de la UCR le pidieron al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, una mayor flexibilización para los recursos destinados a los municipios, de manera de poder afrontar “prioridades locales”. Se trata de las partidas del Fondo de Fortalecimiento Municipal, que tiene un porcentaje asignado exclusivamente a infraestructura. Ante la urgente situación económica, los jefes comunales buscan que sea de libre disponibilidad.

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Así se lo hicieron saber al ministro de Gobierno, Carlos Bianco, en un encuentro que mantuvieron este jueves por la mañana en gobernación. Hasta La Plata llegó una comitiva del Foro de Intendentes Radicales, compuesta por Maximiliano Suescún (Rauch), Franco Flexas (General Viamonte), Pablo Barrena (Lobería) y Martín Randazzo (General La Madrid). Los alcaldes estuvieron la semana pasada en la convocatoria que hizo Kicillof para explicar cómo impacta en Buenos Aires el programa económico de Javier Milei.

intend rad Intendentes UCR Fondo libre para los municipios El planteo principal que los intendentes le hicieron a Bianco es la necesidad de poder avanzar en la desafectación de fondos provinciales, en particular aquellos vinculados al Fondo de Fortalecimiento Municipal. Entienden que el contexto actual “requiere mayor flexibilidad en la asignación de recursos para atender prioridades locales”. El Ejecutivo les respondió que no es una definición que pueda tomar exclusivamente la administración Kicillof, sino que involucra a la Legislatura bonaerense.

Por eso, es probable que en los próximos días haya una manifestación por parte de los intendentes para impulsar una iniciativa con jefes comunales de distintos espacios políticos y solicitar formalmente la revisión de esos mecanismos de afectación de fondos. Debería modificarse la normativa sancionada en el parlamento bonaerense que le permite al Ejecutivo distribuir fondos a las intendencias, aunque con determinadas restricciones y obligaciones que cada una debe cumplir.

intendentes radicales 1 El Foro de Intendentes Radicales se reunirá la semana próxima en La Plata. La lista de pedidos a Axel Kicillof Los jefes comunales también le transmitieron a Bianco las dificultades operativas vinculadas a la prestación de servicios esenciales como el transporte escolar, y la necesidad de evaluar esquemas más eficientes en el uso de los recursos disponibles. También subrayaron la situación de seguridad y el funcionamiento del sistema de salud, donde advirtieron sobre tensiones y niveles de saturación que impactan directamente en la capacidad de respuesta en los territorios. Es algo en lo que vienen insistiendo desde los primeros años de la gestión kicillofista.

Los intendentes esperan que les asignen un espacio en la agenda del gobernador en los próximos días para avanzar en los temas que los preocupan: entre otros, la situación del IOMA, el IPS y el fondo para seguridad, algo que ya plantearon la semana pasada. Según pudo saber Letra P, el próximo miércoles 15 de abril se reunirá el Foro completo en La Plata para abordar el tema económico, que califican con extrema preocupación.

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