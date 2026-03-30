Elecciones en la UCR bonaerense: Miguel Fernández amenaza con poner candidato para una interna

Un sector de la UCR de Buenos Aires advierte que si no hay integración entre los espacios para una lista de unidad en la elección interna del 7 de junio plantará un candidato propio. Se trata de la corriente referenciada en Miguel Fernández y la diputada Alejandra Lordén , enfrentados a la conducción de Maximiliano Abad y la rama Evolución.

El sábado pasado realizaron un encuentro en Saladillo, en el que la legisladora ofició de anfitriona de unas 500 personas asistentes. Con el fin de mostrar representación territorial y poder de organización asistieron diez intendentes, cuatro legisladores provinciales y un diputado nacional, además de militantes y dirigentes locales. Es un espacio que se alineó detrás de Fernández luego de la derrota de Somos el año pasado y que busca ser parte de la discusión partidaria antes de la renovación de autoridades.

El sector viene manteniendo encuentros seccionales y, el último fin de semana, reunió a dirigentes de todas las regiones de la provincia con una fuerte presencia de jefes comunales. Esa tribu advierte que tiene la idea de integrarse en una lista de unidad junto a Adelante y a Evolución, así como a las corrientes internas del exintendente de San Isidro Gustavo Posse y del exvicegobernador Daniel Salvador , pero que, de no lograrlo, presentarán a una figura propia para competir por la conducción del partido en junio.

Fernández es la cara más visible del espacio. Es el candidato que el oficialismo -entonces auspiciado por el abadismo- puso para las internas de 2024 que terminaron en la justicia tras la impugnación de Evolución, representada por Pablo Domenichini . Tras la conformación del frente Somos, el sector de Abad le retiró el apoyo y, a fines del año pasado, retomó el diálogo con la dirigencia a la que enfrentó en aquella interna. Iniciaron un camino juntos, con el possismo y el salvadorismo, para adelantar la fecha de elección interna a junio - originalmente previstas para el 6 de septiembre - y lograr la unidad.

En diciembre, Lordén rompió el bloque abadista en la cámara baja y conformó uno propio con Valentín Miranda y Priscila Minnaard . Hay que sumar a la senadora provincial Natalia Quintana y al diputado línea Facundo Manes, Pablo Juliano . El último sábado asistieron a Saladillo los intendentes Franco Flexas de (General Viamonte), el local José Luis Salomón, Francisco Recoulat (Trenque Lauquen), Nahuel Mittelbach (Ameghino), Ramón Capra (General Alvear), Román Bouvier (Rojas), Lisandro Hourcade (Magdalena), Maximiliano Suescun (Rauch), Juan Carlos Chalde (Coronel Dorrego), Javier Andrés (Adolfo Alsina).

No asistieron, pero enviaron funcionarios de su gabinete Martin Randazzo (General Lamadrid), Esteban Santoro (General Madariaga) y Salvador Serenal (Lincoln). Más allá del rumbo político que vaya a tomar el partido tras su renovación de autoridades, el espacio quiere ganar el derecho de poder participar en la integración de la lista de unidad, aunque avisa que está trabajando en una figura nueva y joven por si tiene que competir en la interna. Fernández está descartado, admiten que cumplió un ciclo, que hizo lo que pudo aunque haya resultado mál. Será un intendente o un legislador.

Saladillo 1 Pablo Juliano, Alejadra Lordén, Valentín Miranda y Franco Flexas.

La unidad deseada

A cualquier sector de la UCR que se le consulte afirmará que no hay demasiado margen para la celebración de una elección interna. Sumar fiscales, ajustar padrones y poner en marcha la infraestructura partidaria sería un dolor de cabeza para todos. Eso sin mencionar que el radicalismo atraviesa una crisis institucional por la que tuvo que conformar una conducción de contingencia para poder participar del proceso electoral 2025. Una vez superado ese escenario, se impone un liderazgo legitimado por el voto de sus afiliados o, de mínima, acordado entre todas las corrientes.

Aún así, nadie desconoce que dividido el partido vale menos, justo el año previo a las elecciones ejecutivas en las que se pondrán en juego las 27 intendencias que tiene la UCR y las aspiraciones de ser parte de una coalición electoral. El radicalismo no abadista admite que hubo conversaciones previas a la decisión de adelantar la fecha de la renovación, que no surtieron efecto. Por eso se convocó a la cumbre de Saladillo y prometen continuar con una agenda en los próximos días, en las que, además, le darán nombre de fantasía a la corriente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AleLorden/status/2038051178466967939?s=20&partner=&hide_thread=false Un #28M donde el radicalismo da un paso . Pensamos el presente y empezamos a con más de 500 personas: intendentes, legisladores, dirigentes y militantes.



Decenas de distritos presentes en #Saladillo donde recibimos a Rosendo… pic.twitter.com/1MqICBed05 — Alejandra Lordén (@AleLorden) March 29, 2026

Allí sospechan que Adelante y Evolución pretenden repartirse la conducción del comité, unos, y la convención provincial, los otros. ¿Y la unidad?, se preguntan. Es por eso que este sector comenzó a construir una eventual candidatura para la interna y que, de no vencer, al menos conservarán un porcentaje considerable dentro del partido. Luego, pensando en las elecciones del año próximo, buscarán ver dónde se paran, sin descartar ningún escenario.