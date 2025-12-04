Victoria Villarruel repartió despachos, marginó a LLA y abrió otro frente de conflicto con Patricia Bullrich

La tensión entre Victoria Villarruel y Patricia Bullrich , que animó la sesión de jura del último viernes, sumó otro motivo: la distribución de los despachos del Senado . La vicepresidenta emitió una resolución para repartir a gusto las oficinas desde el 10 de diciembre y la jefa de bloque no está dispuesta a aceptarla.

"Vamos a discutir todo", señalaron fuentes libertarias de la cámara alta a Letra P . La decisión de Villarruel ocurre después del escándalo del lunes, cuando la senadora Cristina Cándida López , de Unión por la Patria (UP), reelecta el 26 de octubre, fue con un cerrajero a su despacho del edificio anexo, porque no podía entrar.

La senadora -que juró junto a nueve personas por los 30 mil desaparecidos- realizó una denuncia penal, porque asegura que le robaron pertenencias y hasta una suma de dinero durante el fin de semana.

Según explicaron sus voceros de López, Villarruel le cambió la cerradura luego de la jura del viernes. Era un despacho que ocupaba hace poco: se lo había cedido el salteño Sergio Leavy , quien abandonó su banca el 10 de diciembre. El motivo de la concesión es que se trata de la oficina que históricamente usaron los representantes de Tierra del Fuego.

Villarruel no está dispuesta a aceptar los usos y costumbres del Senado y en su resolución tomó dos medidas: obligó a una devolución del mobiliario y dispuso, en el mismo documento, dónde tiene que mudarse cada representante de la cámara alta.

La medida de la vicepresidenta molestó a Bullrich, a quien le corresponde el despacho de Martín Lousteau, en el primer piso del palacio, cerca de los baños y del restaurante. Si bien queda a mano del recinto, no es el espacio más lujoso que tiene la cámara alta y jamás fue usado por una autoridad de bloque.

Ezequiel Atauche, jefe de La Libertad Avanza (LLA) hasta diciembre, se quedará en el que tiene en la planta baja del palacio. Tampoco notificaron un cambio a su compañero y vecino, el riojano Juan Carlos Pagotto. Sí podría sumar una nueva oficina en el anexo.

Entre los nuevos libertarios sí hay reclamos, como el de Agustín Coto, el fueguino que es mencionado como reemplazo de Bartolomé Abdala en la presidencia provisional, un cargo que se define en febrero: si es elegido, deberá ejercerlo desde el cuarto piso del anexo. A su compañera Nadia Márquez, aspirante a ocupar la línea sucesoria, le quedó una oficina en el quinto de ese edificio. Abdala se queda en la planta baja, al lado de Atauche.

Los más beneficiados

Los más favorecidos fueron los peronistas o los partidos provinciales. Un caso es de Provincias Unidas: el correntino Carlos Espínola, que supo hacer buenas migas con la vicepresidenta, se quedó con el amplio despacho que ocupaba Juan Carlos Romero, el salteño que deja el Senado tras varias décadas. No hay mudanzas forzadas de la UCR, pese a que perdieron representación.

Se trata de un amplísimo despacho en el tercer piso, cercano a las escaleras. El peronismo tampoco se quejó, porque mantuvo sus oficinas y hasta ratificó algunas mudanzas que habían realizado de hecho, como la de Eduardo De Pedro al que ocupó Oscar Parrilli; o Florencia López al de Silvia Sapag, la otra neuquina que UP que dejó su banca.

Respuesta de la vice

La resolución de Villarruel ocasionó un nuevo alboroto en LLA, donde todos los miembros protestaron y se dispusieron a acompañar a Bullrich en el reclamo. "Va a haber quilombo por mucho tiempo. Estamos seguros de que un día vamos a encontrar a alguien durmiendo", señaló una fuente de la bancada.

Voceros de Villarruel defendieron. "No pueden impedir que el presidente del Senado ejerza sus funciones", respondieron. Cabe recordar que, en la última sesión, Villarruel eligió al nuevo secretario administrativo, con anuencia del peronismo. En LLA votaron a mano alzada.