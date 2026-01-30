Sesiones extraordinarias en Santa Fe: todos los temas que debatirá la Legislatura

El gobernador de Santa Fe , Maximiliano Pullaro , amplió el temario de las sesiones extraordinarias de la Legislatura para habilitar el tratamiento de los pliegos destinados a la renovación de la Corte Suprema provincialCon esa decisión, el Ejecutivo busca acelerar el recambio en el máximo tribunal santafesino.

Las últimas sesiones extraordinarias se desarrollarán los jueves 5 y 12 de febrero, en la previa del período ordinario que se iniciará el domingo 15 de febrero tras el cambio dispuesto en la reforma constitucional sancionada el año pasado. La agenda legislativa había sido definida en diciembre y se suman ahora los acuerdos para la Corte.

La ampliación del temario quedó formalizada a través del Decreto 79/2026, publicado en el Boletín Oficial y firmado por Pullaro junto al ministro de Gobierno, Fabián Bastia . El texto incorpora los mensajes que requieren aval parlamentario para designar a Aldo Alurralde , Diego Maciel y Jorgelina Genghini como nuevos ministros de la Corte Suprema de Justicia provincial .

Además de los nombres propuestos para el tribunal cimero, el decreto suma otros pliegos que también deberán atravesar el mecanismo de acuerdos legislativos. Se trata de la designación de Adriana Molina como vocal del Tribunal de Cuentas y de Hugo Marcucci como Director del Ente Regulador de Servicios Sanitarios (Enress).

A partir de esta ampliación, los mensajes serán girados a la Comisión de Acuerdos, presidida por la diputada socialista Lionella Cattalini . Allí se evaluarán antecedentes y se llevarán adelante las entrevistas personales. Si los dictámenes resultan favorables, el paso siguiente será la convocatoria a la Asamblea Legislativa , que tendrá la última palabra.

La incorporación de los pliegos para la Corte Suprema de Justicia constituye la principal novedad dentro de unas sesiones extraordinarias que ya contaban con una agenda cargada de reformas judiciales y proyectos institucionales impulsados por el Ejecutivo.

Los proyectos de Maximiliano Pullaro que ya estaban en agenda

Entre las iniciativas enviadas por Pullaro en diciembre figura la adecuación del fuero penal juvenil a los principios de la Ley 13.018 y al nuevo Código Procesal Penal Juvenil, establecido por la Ley 14.228. La propuesta apunta a actualizar criterios, redefinir competencias y modificar procedimientos dentro de un debate que impacta en la agenda judicial, política y legislativa en todo el país.

El temario original también incluye la creación del Ente Administrador de Proyectos de Impacto Urbano de Rosario, concebido como una herramienta para gestionar iniciativas de transformación urbana y proyectos estratégicos en la ciudad, con un esquema de participación público-privada y autonomía operativa.

A ese paquete se suman tres iniciativas destinadas a modernizar el fuero contencioso administrativo. El esquema contempla la reforma de la Ley de Procedimiento Administrativo, la creación del Colegio de Jueces en lo contencioso administrativo y una nueva Ley de Proceso Contencioso Administrativo, orientada a ordenar competencias y agilizar la tramitación de causas vinculadas al Estado provincial.

Más cargos para la Justicia

Dentro del temario definido desde diciembre también se encuentra el Mensaje 53/2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo remitió a la Asamblea Legislativa los pliegos para la designación de fiscales adjuntos subrogantes del Ministerio Público de la Acusación (MPA) en la Circunscripción Judicial número uno.

Según los fundamentos del decreto, la iniciativa busca cubrir vacantes y garantizar el normal funcionamiento del sistema judicial en una de las jurisdicciones más relevantes de la provincia. De esta manera, las sesiones extraordinarias de febrero conservarán el esquema previsto originalmente, con la renovación de la Corte Suprema de Justicia como principal agregado al temario ya definido.