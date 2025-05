Santa Fe: quién es el juez federal elogiado por Pullaro y Bullrich que suena para la Corte provincial

A aquellos baqueanos en la rosca judicial no les pasó desapercibido el rol protagónico que el magistrado tuvo en la ceremonia del último jueves 1° de mayo, pero tampoco les sorprendió. No es un secreto el buen vínculo que mantiene con la política, que suele elogiar públicamente su trabajo, pero lo de la apertura de sesiones fue un paso más allá. “Ahí hay un mensaje implícito, Maxi no nombró a nadie de la Corte de Santa Fe y sí lo nombró a Aldo”, decodificó uno de los legisladores que siguieron el discurso en el recinto.