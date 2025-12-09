La trama detrás del ultimátum que Maximiliano Pullaro le dio a la vieja guardia de la Corte de Santa Fe

Ya no hay más tiempo. Maximiliano Pullaro está decidido a terminar de correr a la vieja guardia de la Corte Suprema de Santa Fe . Así se lo hizo saber a la cúpula de Unidos , de la que recibió apoyo pleno. Roberto Falistocco es el primer caído, mientras Rafael Gutiérrez aún resiste, pero la guardia del gobierno está más alta que nunca.

El miércoles de la semana pasada, luego de encabezar varias reuniones en Buenos Aires para terminar de rosquear el flamante bloque de Provincias Unidas , Pullaro volvió directo a su despacho para tener una conversación con la cúpula de Unidos . Allí, representantes de la UCR , el PRO y el socialismo se hicieron presentes para abordar un tópico excluyente: el avance contra Falistocco y Gutiérrez, lo que queda de la vieja guardia cortesana que aún no se retiró ni había anunciado -hasta ese entonces- su salida futura del máximo tribunal santafesino.

En ese encuentro el gobernador informó su decisión de encarar el último embate contra los magistrados aferrados a sus poltronas . No hubo opiniones disonantes. Sólo aparecieron matices a la hora de definir cómo avanzar: algunos querían activar directamente un decreto que remueva a los cortesanos por estar excedidos en edad “y que se enteren por los diarios”, mientras que otros proponían darles una última oportunidad a Falistocco y Gutiérrez, una ventana de tiempo para que se retiren decorosamente antes de echar mano al decreto. Un deadline.

Fue el propio Pullaro el que se encargó de hacer llegar el mensaje al tribunal cimero, que desde hace dos semanas debate quién será su presidente en 2025 . El ala sub 75 - Jorge Baclini , Margarita Zabalza y Daniel Erbetta - no quiere darle el gusto a Gutiérrez de que tome ese lugar sin que antes cumpla ciertas condiciones. La Casa Gris , por su parte, avisó que acepta al cacique judicial de presidente sólo si antes confirma la fecha de su salida . El deadline impuesto fue la reunión de acuerdos de este miércoles: si antes Gutiérrez no informa su retiro, el gobierno avanzará con el decreto.

La estrategia pareciera haber funcionado, al menos en parte. La apacible tarde del lunes feriado fue interrumpida por el anuncio de Falistocco, que eligió una entrevista con el diario La Capital para dar a conocer su retiro dentro de un año. “Lo hablé el 10 de noviembre pasado, con motivo de mi cumpleaños y con mi círculo íntimo. Amigos y familia... Noviembre es el momento de finalizar mi carrera en el Poder Judicial”, dijo. Según comentó, quiere terminar primero con la reforma en el fuero laboral.

Corte Suprema de Santa Fe completa La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe en pleno.

Sin embargo, en la Casa Gris no se confían. Quieren que Falistocco presente formalmente su renuncia. Como en el dilema del prisionero, su destino y el de Gutiérrez están atados. La única manera de separarlos es firmando la nota de dimisión. La razón es que el decreto, si sale, sale para todos los jueces excedidos en edad que aún no formalizaron su retiro. “No podemos hacer diferencias. La ley es igual para todos”, explicaron. Si Falistocco no presenta su renuncia, el anuncio mediático no le alcanza al gobierno para eximirlo de la avanzada final.

La reunión que detonó el último puente

En ese sentido, hay una luz de esperanza sobre la decisión de Gutiérrez: dicen que les hizo llegar indicios de que seguirá el camino de Falistocco. Hablan de emisarios que pidieron que no avancen, que el último mohicano de la vieja guardia anunciaría en breve su renuncia. El gobierno no quiere esperar más porque Gutiérrez tiene los votos para ser electo presidente de la Corte, pero se demora en su intento de lograr la unanimidad. “No es lo mismo correr por decreto a un juez porque está excedido de edad que correr al presidente de la Corte”, explican.

Gutiérrez es el símbolo de la resistencia cortesana. No sólo porque será el último en anunciar su retiro, sino también porque fue el que más enfrentó al gobierno. De hecho, la avanzada de la Casa Gris se activó después de una bilateral de diez minutos que mantuvo con Pullaro y que “no terminó bien”. Allí, el gobernador lo intentó convencer y la respuesta de Gutiérrez no fue la esperada. Sin embargo, dos días después, anunció su retiro Eduardo Bordas, secretario de gobierno de la Corte y mano derecha del cortesano, lo que se decodificó como un gesto que buscó desescalar el enfrentamiento.