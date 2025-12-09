La trama detrás del ultimátum que Maximiliano Pullaro le dio a la vieja guardia de la Corte de Santa Fe

Mano a mano. El último bastión de la vieja guardia de la Corte santafesina Rafael Gutiérrez y el gobernador Maximiliano Pullaro.
Ya no hay más tiempo. Maximiliano Pullaro está decidido a terminar de correr a la vieja guardia de la Corte Suprema de Santa Fe. Así se lo hizo saber a la cúpula de Unidos, de la que recibió apoyo pleno. Roberto Falistocco es el primer caído, mientras Rafael Gutiérrez aún resiste, pero la guardia del gobierno está más alta que nunca.
En ese encuentro el gobernador informó su decisión de encarar el último embate contra los magistrados aferrados a sus poltronas. No hubo opiniones disonantes. Sólo aparecieron matices a la hora de definir cómo avanzar: algunos querían activar directamente un decreto que remueva a los cortesanos por estar excedidos en edad “y que se enteren por los diarios”, mientras que otros proponían darles una última oportunidad a Falistocco y Gutiérrez, una ventana de tiempo para que se retiren decorosamente antes de echar mano al decreto. Un deadline.
La estrategia pareciera haber funcionado, al menos en parte. La apacible tarde del lunes feriado fue interrumpida por el anuncio de Falistocco, que eligió una entrevista con el diario La Capital para dar a conocer su retiro dentro de un año. “Lo hablé el 10 de noviembre pasado, con motivo de mi cumpleaños y con mi círculo íntimo. Amigos y familia... Noviembre es el momento de finalizar mi carrera en el Poder Judicial”, dijo. Según comentó, quiere terminar primero con la reforma en el fuero laboral.
Sin embargo, en la Casa Gris no se confían. Quieren que Falistocco presente formalmente su renuncia. Como en el dilema del prisionero, su destino y el de Gutiérrez están atados. La única manera de separarlos es firmando la nota de dimisión. La razón es que el decreto, si sale, sale para todos los jueces excedidos en edad que aún no formalizaron su retiro. “No podemos hacer diferencias. La ley es igual para todos”, explicaron. Si Falistocco no presenta su renuncia, el anuncio mediático no le alcanza al gobierno para eximirlo de la avanzada final.
La reunión que detonó el último puente
En ese sentido, hay una luz de esperanza sobre la decisión de Gutiérrez: dicen que les hizo llegar indicios de que seguirá el camino de Falistocco. Hablan de emisarios que pidieron que no avancen, que el último mohicano de la vieja guardia anunciaría en breve su renuncia. El gobierno no quiere esperar más porque Gutiérrez tiene los votos para ser electo presidente de la Corte, pero se demora en su intento de lograr la unanimidad. “No es lo mismo correr por decreto a un juez porque está excedido de edad que correr al presidente de la Corte”, explican.