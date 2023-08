El mensaje del comando de campaña del precandidato de Unión por la Patria llegó a las 18.51, cuando habían pasado menos de 20 minutos desde la confirmación de la muerte de Facundo Molares , el manifestante detenido por la Policía de la Ciudad: "19:30 Sergio Massa dará un mensaje a la población. Reflexionará sobre los acontecimientos de ayer y sobre lo q está en juego en estas elecciones". Iba a ser el Plan B de cierre de campaña del precandidato presidencial después de la suspensión, a raíz del crimen de Morena Domínguez , del "conversatorio" previsto para este jueves en La Plata. Otra muerte, con la represión en el Obelisco, demoró la difusión de las palabras del postulante hasta casi las 22. Fue un último mensaje, diseñado para pedir el voto, de una campaña tradicional, no una atravesada por la conmoción.

"Empezamos el día enterrando a Morena; quiero transmitirle a su familia mis condolencias y ponerme a su disposición. A lo largo del día fueron sucediendo distintos hechos: cortes de vías, un incidente en el Obelisco con un muerto y un fallecimiento en Morón, también en un hecho de inseguridad. Creo que en el fondo estamos en un momento que hay que poner blanco sobre negro. La política de seguridad no puede estar sujeta al debate político electoral, debe ser una política de Estado", arrancó Massa el video en su canal de Youtube.

La muerte Molares quedó como parte de la enumeración de tragedias, sin intención de hacer un uso político de ese hecho ocurrido en el microcentro del territorio que gobierna Horacio Rodríguez Larreta , uno de sus adversarios. El kirchnerismo, que hace años denuncia la represión de la Policía porteña, este jueves evitó hacer olas. La Casa Rosada, con Alberto Fernández como la principal -no la única- figura del peronismo capitalino en el edificio, se llamó a silencio. "Estamos siguiendo todo lo que está pasando", replicaron, con incredulidad, en el búnker de UP ya conocida la noticia.

La muerte del manifestante sorprendió a un oficialismo que, durante la tarde, tuvo su mirada puesta en Constitución, con los incidentes por el corte del tren Roca. La bajada de línea política fue clara: los ministros Aníbal Fernández (Seguridad) y Diego Giuliano (Transporte) salieron al unísono con el mismo tuit: poner en duda el reclamo gremial para sembrar la sospecha de un uso electoral. Lo hicieron con la peor gramática posible: "¿Hay elecciones el domingo?" . El objetivo era ironizar que las PASO explicaban la protesta y no poner en duda la realización de los comicios. "Tendrá que renunciar el CM", replicaron en una de las carteras. Nadie borró los tuits .

MENSAJE A LOS ARGENTINOS Y ARGENTINAS

"Y construimos una política que me permitió bajar 90% el delito. Sí, como escuchaste", se jactó el postulante. "Estoy convencido de que lo mismo que hicimos en Tigre podemos hacerlo en la Argentina (sic) y estoy convencido también de que los argentinos queremos vivir en paz y con seguridad", añadió, en un discurso que pasó a ser 100% proselitista, con palabras que pueden haber sido elegidas días antes de las tres muertes que sacudieron al país en 48 horas. En el espejo, minutos antes difundió su mensaje Larreta, con su versión del llamado a la calma: "Tenemos que dejar atrás la violencia, las agresiones y la confrontación".

Para el resto del mensaje de Massa no podía faltar el eje que motorizó su campaña: la diferenciación con "ellos". "Tengo claro que el próximo domingo vamos a las urnas y que lo que se discute, en el fondo, son dos modelos de país", sentenció, antes de marcar las divisiones con toda la oposición. "No somos esa sociedad fracasada de la que hablan ellos. No somos un país de mierda. Somos un país que puede ocupar su lugar en el mundo si tenemos convicción de defensa del interés nacional y de defensa de nuestra Patria", completó.

"Por eso te pido que el domingo vayas a votar en defensa propia y en defensa de la Patria y que de acá al domingo transitemos en paz, por 40 años de democracia que hemos vivido", cerró el video demorado y tomado por un caos que nadie podía imaginar.