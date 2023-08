"Estoy al lado de Larreta y del Gobierno de la Ciudad para que no quieran involucrarla en una represión de la policía que no tuvo nada que ver. Me parece una barbaridad absoluta pensar que fue culpa de la policía", sostuvo y también se refirió al desempeño del SAME, que en un comunicado informó que las causas del paro cardíaco que sufrió el periodista y militante fallecido fueron "producto de factores de riesgo".